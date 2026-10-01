ZIMÁK s mamkou Pasty: David by si od Bostonu zasloužil trochu víc respektu
Slavná NHL se rozjela na plné obrátky a s ní i skromná skupinka českých hráčů. Ovšem i v ní pořád najdeme naše klenoty. Třeba Davida Pastrňáka, ikonu Bostonu Bruins a nového kapitána slavné hokejové organizace z Original six. Do podcastu ZIMÁK jsme si proto pozvali jeho maminku Marcelu. A protože pamatuje do detailu Davidovy začátku u Bruins a i ta nejhodnotnější léta, je co probírat, na co vzpomínat, s čím porovnávat.
Mamma Pasta, jak se leckdy paní Marcele přezdívá, na rovinu přiznává, že dřív bývávalo v Bostonu líp, radostněji. Myslí tím časy nejlepších let Davida Krejčího, Zdena Cháry, Patriceho Bergerona a dalších es ve slavném klubu.
Naťukne se i citlivé téma a dosud neprobíraného určitého chladu v organizaci směrem k hráčům, a to i z trenérského hlediska.
V plné dvouhodinové verzi dojde i na průlet extraligou a škaredý atak na mladého Tomáše Pulpána v zápase U15 mezi plzeňskou Škodou a Pilsen Wolves.
Všechny kompletní díly Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz a v sekci iSport TV.