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ZIMÁK s mamkou Pasty: David by si od Bostonu zasloužil trochu víc respektu

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ZIMÁK s mamkou Pasty: David by si zasloužil trochu víc respektu od Bostonu • Zdroj: isport.tv
David Pastrňák za sebou má premiéru s céčkem na dresu Bostonu
David Pastrňák začal v roli kapitána vítězně
David Pastrňák s céčkem na dresu
David Pastrňák s céčkem na dresu
David Pastrňák na golfovém turnaji Petra Dědka
David Pastrňák na golfovém turnaji Petra Dědka
David Pastrňák
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mir
NHL
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Slavná NHL se rozjela na plné obrátky a s ní i skromná skupinka českých hráčů. Ovšem i v ní pořád najdeme naše klenoty. Třeba Davida Pastrňáka, ikonu Bostonu Bruins a nového kapitána slavné hokejové organizace z Original six. Do podcastu ZIMÁK jsme si proto pozvali jeho maminku Marcelu. A protože pamatuje do detailu Davidovy začátku u Bruins a i ta nejhodnotnější léta, je co probírat, na co vzpomínat, s čím porovnávat.

Mamma Pasta, jak se leckdy paní Marcele přezdívá, na rovinu přiznává, že dřív bývávalo v Bostonu líp, radostněji. Myslí tím časy nejlepších let Davida Krejčího, Zdena Cháry, Patriceho Bergerona a dalších es ve slavném klubu.

Naťukne se i citlivé téma a dosud neprobíraného určitého chladu v organizaci směrem k hráčům, a to i z trenérského hlediska.

V plné dvouhodinové verzi dojde i na průlet extraligou a škaredý atak na mladého Tomáše Pulpána v zápase U15 mezi plzeňskou Škodou a Pilsen Wolves.

Všechny kompletní díly Zimáku najdete na www.zimakpodcast.cz a v sekci iSport TV.

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