GÓL v podání brankáře! Šesťorkin se trefil přes celé hřiště, ale váhal: Můžu se radovat?
- Ruský brankář Igor Šesťorkin se při výhře 5:1 nad Tampou Bay stal vůbec prvním gólmanem v historii New York Rangers, který vstřelil gól.
- Moskevský rodák trefil v 58. minutě přes celé hřiště prázdnou branku soupeře při hře bez brankáře a k historickému zápisu přidal 24 úspěšných zákroků.
- V dějinách zámořské NHL se stal teprve 21. brankářem v historii včetně zápasů play off, kterému se podařilo skórovat.
Jeho hra holí snese srovnání s nejlepšími hráči v poli. Brankář Igor Šesťorkin to znovu prokázal, když v zápase v noci na pátek proti Tampě Bay trefil odkrytou klec a skóroval. Při výhře 5:1 se stal prvním gólmanem v historii New York Rangers, klubu ze zakládající éry Original Six, který něco takového předvedl. „Říkal jsem každému, že se pokusím dát gól. A to se taky povedlo,“ těšilo autora ukázkové střely přes celé hřiště.
Namlsaná Madison Square Garden byla u vytržení. Ve slavné americké aréně, kde se psaly velké příběhy sportovního světa, si brankář Igor Šesťorkin došel pro ten svůj. V 58. minutě se k němu při velkém risku Tampy Bay snesl kotouč, maskovaný muž neváhal. V čase 57:26 už černá guma po dalekonosném pokusu bezpečně zakotvila v kleci.
Třicetiletý rodák z Moskvy se stal při započítání play off teprve 21. brankářem v dějinách NHL, který se zapsal mezi střelce. „Byla to velká zábava, ale abych řekl pravdu, někdo stál na modré čáře a branku mi trošku zastínil právě ve chvíli, kdy jsem vyslal střelu. Neviděl jsem, jak puk dopadl, takže jsem ani netušil, jestli se můžu radovat, nebo ne. Začal jsem s tím až ve chvíli, co byli nadšení všichni kolem mě,“ popisoval atypický „snajpr“.
O Šesťorkinových schopnostech s širokou brankářskou hokejkou se ví. Když hrál za NY Rangers ještě Ryan Strome, v současnosti útočník Calgary, vychválil v tomto ohledu kolegu z brankoviště až do nebe. V týmu panovalo přesvědčení, že dřív nebo později se olympijský vítěz z roku 2018 prostě musí trefit.
Blizoučko byl už v únoru 2022, kdy se za stavu 2:1 jeho střela vykutálela těsně vedle levé tyče v utkání s Ottawou. „Není to jen o tom, že by se snažil střílet góly. Dává nám spoustu průnikových přihrávek do protiútoků, které jsou jednoduše spektakulární. Popravdě je lepší nahrávač než tři čtvrtiny, možná 80 procent týmu. Myslím, že kluci by vám to taky přiznali,“ vykládal Strome.
A tehdejší trenér Gerard Gallant ho doprovodil. „Přál bych si, aby jeho střela došla do sítě. Asi jako každý,“ avizoval kouč.
Bylo to skvělé, chválil spoluhráč
Afirmace se přetavila v realitu o čtyři roky později. Tentokrát už Šesťorkin bezpečně zasáhl cíl, tři dny po startu sezony pomohl gólem k úvodní domácí výhře 5:1 nad Tampou Bay. K netradičnímu příspěvku přidal další vrcholné představení v kleci, když odrazil 24 střel soupeře a zapsal úspěšnost 96 procent. Za záda se mu dostala jen střela krajana Nikity Kučerova, navíc tečovaná od brusle parťáka Noaha Laby. Gólman si zajistil pozici první hvězdy zápasu.
Při vyhlášení ho znovu vytleskala celá aréna. „Bylo to skvělé, zvlášť když si uvědomíte, jak v tom zápase hrál a kolikrát předtím už zkoušel dát gól. Teď se mu to konečně podařilo,“ chválil spoluhráč z útoku Mika Zibanejad, který může v aktuálním ročníku útočit na Marka Messiera a jeho páté místo historického bodování Rangers (669 vs. 691 bodů).
Dvojnásobný bronzový medailista z MS Šesťorkin mezitím stále patří k brankářské špičce. Před čtyřmi lety získal Vezina Trophy, nejcennější primát v brankářském světě. A dokonce byl součástí finálové trojice, která se ucházela o Hart Trophy, ještě renomovanější individuální ocenění. Vítězství si ovšem odnesl americký ostrostřelec ve službách Toronta Auston Matthews.
Kvalitu pak Šesťorkin prokázal i v uplynulé sezoně, která z týmového pohledu hrubě nevyšla. NY Rangers se potáceli na samém chvostu Východní konference. Nasbírali 77 bodů a získali jen 47procentní bodový podíl. Přesto jejich jednička zaknihovala úspěšnost 91,2 % a nejnižší gólový průměr (2,5) od sezony 2022/23.
„Bavili jsme se o tom, že potřebujeme dobrý domácí start i v této základní části. Víme, že první dobrý krok je důležitý, abyste našli svou hru a identitu,“ vykládal Zibanejad. „Odvedli jsme skvělou, neuvěřitelnou práci, navrch parádní oslabení. Hráli jsme správně, každý dělal, co musel. A odpracovali jsme zápas jako tým,“ dodával Šesťorkin.