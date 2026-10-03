NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou na ledě Minnesoty, v akci i Dobeš, Nečas nebo Hronek
NHL pokračuje tučnou porcí zápasů. Buffalo s Jiřím Kulichem hraje proti Chicagu, Jakub Dobeš bude v brance Montrealu čelit Pittsburghu. David Pastrňák s Pavlem Zachou hájí barvy Bostonu na ledě Minnesoty a v akci budou třeba i Martin Nečas nebo Filip Hronek. Sledujte ONLINE přenos všech zápasů na iSportu.
NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Boston
|2
|1
|1
|0
|0
|7:3
|4
|2
Rangers
|3
|2
|0
|0
|1
|7:4
|4
|3
Florida
|2
|0
|1
|1
|0
|4:4
|3
|4
Pittsburgh
|1
|1
|0
|0
|0
|7:0
|2
|5
Columbus
|1
|1
|0
|0
|0
|6:3
|2
|6
Washington
|1
|1
|0
|0
|0
|5:2
|2
|7
Montreal
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|2
|8
Devils
|1
|0
|1
|0
|0
|3:2
|2
|9
Toronto
|2
|1
|0
|0
|1
|4:4
|2
|10
Carolina
|2
|0
|0
|1
|1
|2:6
|1
|11
Flyers
|2
|0
|0
|1
|1
|2:10
|1
|12
Ottawa
|0
|0
|0
|0
|0
|0:0
|0
|13
Islanders
|1
|0
|0
|0
|1
|1:2
|0
|14
Detroit
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
|15
Buffalo
|1
|0
|0
|0
|1
|3:6
|0
|16
Tampa
|1
|0
|0
|0
|1
|1:5
|0
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|2
|1
|0
|1
|0
|14:13
|3
|2
Utah
|1
|1
|0
|0
|0
|6:0
|2
|3
Seattle Kraken
|1
|1
|0
|0
|0
|6:1
|2
|4
Colorado
|1
|1
|0
|0
|0
|8:4
|2
|5
St. Louis
|1
|1
|0
|0
|0
|4:0
|2
|6
Minnesota
|1
|1
|0
|0
|0
|3:1
|2
|7
Vegas
|2
|1
|0
|0
|1
|8:6
|2
|8
Anaheim
|1
|1
|0
|0
|0
|4:3
|2
|9
San Jose
|1
|0
|1
|0
|0
|4:3
|2
|10
Vancouver
|2
|0
|1
|0
|1
|13:14
|2
|11
Winnipeg
|1
|0
|0
|1
|0
|3:4
|1
|12
Nashville
|1
|0
|0
|0
|1
|1:3
|0
|13
Dallas
|1
|0
|0
|0
|1
|0:4
|0
|14
Kings
|1
|0
|0
|0
|1
|4:8
|0
|15
Calgary
|1
|0
|0
|0
|1
|1:6
|0
|16
Chicago
|2
|0
|0
|0
|2
|2:11
|0