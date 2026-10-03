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NHL ONLINE: Pastrňák se Zachou na ledě Minnesoty, v akci i Dobeš, Nečas nebo Hronek

David Pastrňák za sebou má premiéru s céčkem na dresu Bostonu
David Pastrňák za sebou má premiéru s céčkem na dresu BostonuZdroj: Profimedia.cz
iSport.cz
NHL
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NHL pokračuje tučnou porcí zápasů. Buffalo s Jiřím Kulichem hraje proti Chicagu, Jakub Dobeš bude v brance Montrealu čelit Pittsburghu. David Pastrňák s Pavlem Zachou hájí barvy Bostonu na ledě Minnesoty a v akci budou třeba i Martin Nečas nebo Filip Hronek. Sledujte ONLINE přenos všech zápasů na iSportu.

NHL - Základní část - 2026/2027

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Boston211007:34
2Rangers320017:44
3Florida201104:43
4Pittsburgh110007:02
5Columbus110006:32
6Washington110005:22
7Montreal110003:22
8Devils101003:22
9Toronto210014:42
10Carolina200112:61
11Flyers200112:101
12Ottawa000000:00
13Islanders100011:20
14Detroit100010:20
15Buffalo100013:60
16Tampa100011:50
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton2101014:133
    2Utah110006:02
    3Seattle Kraken110006:12
    4Colorado110008:42
    5St. Louis110004:02
    6Minnesota110003:12
    7Vegas210018:62
    8Anaheim110004:32
    9San Jose101004:32
    10Vancouver2010113:142
    11Winnipeg100103:41
    12Nashville100011:30
    13Dallas100010:40
    14Kings100014:80
    15Calgary100011:60
    16Chicago200022:110

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