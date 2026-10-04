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NHL ONLINE: Vejmelka v akci na ledě Rangers. Dostál hostí Gudase, Hronek proti Hertlovi

Vejmelka hájí bránu Utahu
Vejmelka hájí bránu UtahuZdroj: Profimedia.cz
Lukáš Dostál
Tomáš Hertl touží po Stanley Cupu, ve finále je podruhé v kariéře
Obránce Vancouveru Filip Hronek
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Fotogalerie
iSport.cz
NHL
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Další porcí zápasů pokračuje zámořská NHL. V nejlepší hokejové lize světa je v akci znovu několik českých jmen. V brance Utahu proti New Yorku Rangers chytá Karel Vejmelka. Svatyni Anaheimu proti Gudasově Floridě střeží Lukáš Dostál. Střetne se i Vancouver Filipa Hronka s Vegas, za které nastupuje Tomáš Hertl. Všechna utkání NHL sledujte ONLINE na webu iSport. 

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NHL - Základní část - 2026/2027

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Pittsburgh2110013:54
2Rangers320017:44
3Boston311018:74
4Florida201104:43
5Montreal210108:83
6Carolina301115:83
7Islanders210017:22
8Ottawa110003:22
9Washington210016:52
10Columbus210017:72
11Toronto310026:72
12Buffalo210017:92
13Tampa210014:62
14Devils201013:82
15Flyers300214:132
16Detroit100010:20
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton3201017:145
    2Colorado2200014:54
    3Utah2200010:14
    4Minnesota220007:24
    5San Jose202009:74
    6Vancouver3110117:154
    7Seattle Kraken210017:42
    8Vegas210018:62
    9Anaheim110004:32
    10Nashville210013:42
    11St. Louis210015:62
    12Winnipeg100103:41
    13Kings200118:131
    14Dallas200021:60
    15Calgary200022:100
    16Chicago300035:150

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