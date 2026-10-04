NHL ONLINE: Vejmelka v akci na ledě Rangers. Dostál hostí Gudase, Hronek proti Hertlovi
Další porcí zápasů pokračuje zámořská NHL. V nejlepší hokejové lize světa je v akci znovu několik českých jmen. V brance Utahu proti New Yorku Rangers chytá Karel Vejmelka. Svatyni Anaheimu proti Gudasově Floridě střeží Lukáš Dostál. Střetne se i Vancouver Filipa Hronka s Vegas, za které nastupuje Tomáš Hertl. Všechna utkání NHL sledujte ONLINE na webu iSport.
NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pittsburgh
|2
|1
|1
|0
|0
|13:5
|4
|2
Rangers
|3
|2
|0
|0
|1
|7:4
|4
|3
Boston
|3
|1
|1
|0
|1
|8:7
|4
|4
Florida
|2
|0
|1
|1
|0
|4:4
|3
|5
Montreal
|2
|1
|0
|1
|0
|8:8
|3
|6
Carolina
|3
|0
|1
|1
|1
|5:8
|3
|7
Islanders
|2
|1
|0
|0
|1
|7:2
|2
|8
Ottawa
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|2
|9
Washington
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|2
|10
Columbus
|2
|1
|0
|0
|1
|7:7
|2
|11
Toronto
|3
|1
|0
|0
|2
|6:7
|2
|12
Buffalo
|2
|1
|0
|0
|1
|7:9
|2
|13
Tampa
|2
|1
|0
|0
|1
|4:6
|2
|14
Devils
|2
|0
|1
|0
|1
|3:8
|2
|15
Flyers
|3
|0
|0
|2
|1
|4:13
|2
|16
Detroit
|1
|0
|0
|0
|1
|0:2
|0
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|3
|2
|0
|1
|0
|17:14
|5
|2
Colorado
|2
|2
|0
|0
|0
|14:5
|4
|3
Utah
|2
|2
|0
|0
|0
|10:1
|4
|4
Minnesota
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|4
|5
San Jose
|2
|0
|2
|0
|0
|9:7
|4
|6
Vancouver
|3
|1
|1
|0
|1
|17:15
|4
|7
Seattle Kraken
|2
|1
|0
|0
|1
|7:4
|2
|8
Vegas
|2
|1
|0
|0
|1
|8:6
|2
|9
Anaheim
|1
|1
|0
|0
|0
|4:3
|2
|10
Nashville
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|2
|11
St. Louis
|2
|1
|0
|0
|1
|5:6
|2
|12
Winnipeg
|1
|0
|0
|1
|0
|3:4
|1
|13
Kings
|2
|0
|0
|1
|1
|8:13
|1
|14
Dallas
|2
|0
|0
|0
|2
|1:6
|0
|15
Calgary
|2
|0
|0
|0
|2
|2:10
|0
|16
Chicago
|3
|0
|0
|0
|3
|5:15
|0