Svázané brusle, voda v helmě i bouřlivý potlesk. Gudas se poprvé vrátil do Anaheimu
Vrátil se do dobře známého prostředí. Radko Gudas nastupoval poslední tři sezony za Anaheim, dva roky byl kapitánem týmu. Teď se vrátil poprvé od odchodu jako soupeř. V kabině ho přivítalo několik vtípků od bývalých spoluhráčů, na ledě pak vzpomínkové video a aplaus publika. „Je to rozhodně divné, jen před pár měsíci jsem na sobě měl oranžovou. Roky tady jsem si opravdu užil, snažil jsem se organizaci i městu dát všechno, co jsem mohl,“ vykládal řízný bek před utkáním, v němž Florida padla 2:3 po prodloužení.
Přišel do míst, kde ještě před pár měsíci trávil den co den. Florida před utkáním s Anaheimem absolvovala tréninky a předzápasovou přípravu v tréninkovém centru Ducks, kde ještě v dubnu nastupoval Radko Gudas jako kapitán týmu. „Je to trochu zvláštní. Vybavují se mi vzpomínky na tréninkový kemp v téhle kabině. Ale jsem šťastný, že jsem zpátky. Mám odsud spoustu vzpomínek,“ rozpovídal se před prvním zápasem proti Anaheimu po odchodu z klubu.
V šatně přivítalo šestatřicetiletého Čecha hned několik vtípků ze strany bývalých spoluhráčů. „Měl jsem svázané brusle, kelímek vody v helmě. Prostě takové malé věci, které z toho dělají o trochu větší zábavu. Jsem si celkem jistý, že vím, kdo to udělal,“ smál se zkušený vousáč.
Vyfotil se s Dostálem
V Anaheimu strávil poslední tři sezony, dva roky dokonce nosil na dresu céčko a byl oficiálním lídrem mladého mužstva. Dres Ducks dohromady oblékl ve více než dvou stovkách utkání. „To, že jsem tu byl kapitánem, je jedna z největších poct mojí kariéry a jsem za to opravdu šťastný. Doufám, že jsem zanechal nějaké pozitivní věci a kluci o mně smýšlejí v dobrém,“ prohlásil Gudas před novináři.
Během zápasu se naplno ukázalo, že na západě USA na něj nezapomněli. Před zápasem se tvrďák vyfotil s kamarádem a krajanem Lukášem Dostálem, už během první třetiny běželo na kostce video připomínající Gudasovo působení v klubu. Z tribun se ozval hlasitý aplaus, směrem k fanouškům v ochozech tleskal i sám český obránce. Po utkání ale musel kousat porážku.
Díky dvěma zásahům Cuttera Gauthiera v zápase dvakrát vedl Anaheim, Dostál zazářil 29 zásahy z 31 střel a v prodloužení rozhodl Mikael Granlund. Nástupce Radka Gudase v roli kapitána. Alespoň bod zajistil Floridě navrátilec do sestavy Brad Marchand, když srovnal necelé dvě minuty před koncem základní hrací doby.
„Měl jsem jen pár tréninků s kluky, tempo a intenzita zápasu se rozhodně výrazně zvýšily. Ale je skvělé být zpátky. Jen bude chvíli trvat, než získám zpátky načasování a kondici,“ vykládal zkušený útočník, který během léta absolvoval operaci.
Nová první řada Floridy
Podle trenéra Paula Maurice hrozilo, že vynechá ještě celý říjen. Do akce ale nakonec naskočil už ve třetím utkání nového ročníku. „Postupovalo to trochu rychleji, než jsme očekávali. Máme skvělé kustody a lidi v pozadí, kteří odvedli obrovské množství práce, aby mi pomohli se vrátit. Nemůžu jim dostatečně poděkovat. Kdyby nebylo jich, určitě bych nebyl teď zpátky,“ popisoval cestu za uzdravením dvojnásobný vítěz Stanley Cupu.
Pro Panthers může být jeho návrat klíčový. Marchand hned zapadl na křídlo první formace vedle Bradyho Tkachuka a Sama Reinharta. Kapitán Aleksander Barkov je po roce znovu na listině dlouhodobě zraněných hráčů a Panthers v úvodu sezony klopýtají. Ve všech třech zápasech bodovali, ale hned dvakrát v prodloužení padli a výhru vydolovali jen jednou.
Pomoct jim má i nová elitní řada. „Potenciál tam určitě je. Oba jsou neuvěřitelní hráči, měli jsme tam pár šancí. Ale pro ně je to těžké. Vědí, že se zrovna vracím, šest měsíců jsem nehrál zápas a bruslím jen asi měsíc. Načasováním a rychlostí je trochu srážím. Až získám zpátky rychlost, budeme mít velký potenciál, abychom byli opravdu dobrá lajna,“ věděl Marchand po porážce.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Rangers
|4
|3
|0
|0
|1
|11:6
|6
|2
Pittsburgh
|2
|1
|1
|0
|0
|13:5
|4
|3
Boston
|3
|1
|1
|0
|1
|8:7
|4
|4
Florida
|3
|0
|1
|2
|0
|6:7
|4
|5
Montreal
|2
|1
|0
|1
|0
|8:8
|3
|6
Carolina
|3
|0
|1
|1
|1
|5:8
|3
|7
Islanders
|2
|1
|0
|0
|1
|7:2
|2
|8
Ottawa
|1
|1
|0
|0
|0
|3:2
|2
|9
Washington
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|2
|10
Columbus
|2
|1
|0
|0
|1
|7:7
|2
|11
Toronto
|3
|1
|0
|0
|2
|6:7
|2
|12
Buffalo
|2
|1
|0
|0
|1
|7:9
|2
|13
Tampa
|2
|1
|0
|0
|1
|4:6
|2
|14
Devils
|2
|0
|1
|0
|1
|3:8
|2
|15
Flyers
|3
|0
|0
|2
|1
|4:13
|2
|16
Detroit
|2
|0
|0
|0
|2
|2:5
|0
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|3
|2
|0
|1
|0
|17:14
|5
|2
Colorado
|2
|2
|0
|0
|0
|14:5
|4
|3
Seattle Kraken
|3
|2
|0
|0
|1
|13:5
|4
|4
Utah
|3
|2
|0
|0
|1
|12:5
|4
|5
Minnesota
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|4
|6
Vegas
|3
|2
|0
|0
|1
|11:8
|4
|7
Anaheim
|2
|1
|1
|0
|0
|7:5
|4
|8
San Jose
|2
|0
|2
|0
|0
|9:7
|4
|9
Vancouver
|4
|1
|1
|0
|2
|19:18
|4
|10
Winnipeg
|2
|1
|0
|1
|0
|6:6
|3
|11
Nashville
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|2
|12
St. Louis
|2
|1
|0
|0
|1
|5:6
|2
|13
Kings
|2
|0
|0
|1
|1
|8:13
|1
|14
Dallas
|2
|0
|0
|0
|2
|1:6
|0
|15
Chicago
|3
|0
|0
|0
|3
|5:15
|0
|16
Calgary
|3
|0
|0
|0
|3
|3:16
|0