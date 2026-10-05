Dva dny, dva synové v NHL! Pyšný otec Jiříček nestihl měnit trika. Kdo jezdí dvoustovkou?
Co pro hokejového tátu může být víc, než z hlediště sledovat, jak syn hraje v NHL? Jemu se to podařilo dvakrát ve dvou dnech! A v akci hned viděl oba dva… Libor Jiříček byl v aréně u premiéry 20letého obránce Adama v dresu St. Louis, o den později sledoval o necelé tři roky staršího Davida ve Philadelphii. „Obrovský zážitek. Nestíhám měnit klubová trička,“ pousmál se klatovský patriot, který do zámoří vyrazil i s manželkou Lenkou. Pro iSport.cz popsal bezprostřední zážitky krátce předtím, než odletěli zpátky domů.
Usadili se v aréně v Dallasu a nemohli se dočkat, až uvidí syna, jak vykrouží nováčkovské kolečko. Hlavou jim probleskly dávné myšlenky, jak se oba bráchové doma mydlili a snili o NHL.
Teď se to podařilo i Adamovi, který si odbyl premiéru za Blues. „Hrálo se venku, což byla trošku škoda. Kdyby nastoupil doma, bylo by to lepší. Ale i tak to byl super zážitek,“ hlásí hrdý táta. Když se dívali s manželkou, přišel je do hlediště vyfotit klubový fotograf, v aréně si pak popovídali i s Allanem Walshem, agentem obou synů.
„Mluvili jsme také s generálním manažerem, bylo to moc fajn. Musím říct, že všichni kluci, kteří se uchytí v NHL, mají můj obrovský respekt. Je za tím hrozně moc práce a dřiny. Opravdu to není žádná sranda,“ hlásí sám někdejší amatérský hokejista, který dobře ví, o čem mluví.
Oba synové si dril prožili, ale vyplatilo se jim to. „Je to krásný, ale teď jde o to, aby nahoře odehráli co nejvíc zápasů,“ drží jim palce. „Je tam fakt strašná konkurence a kvalita. Na ledě stačí malá chyba, a hned ji soupeř potrestá.“
Když s manželkou Lenkou sledovali Adama, v jednu chvíli