NHL ONLINE: Hraje se devět utkání. V akci Hertl, Kulich, Gudas nebo Palát
Program NHL v noci na středu nabízí hned devět zápasů, v akci jsou i čeští hokejisté. Vegas s Tomášem Hertlem hraje na ledě Seattlu, Buffalo s Jiřím Kulichem hostí Minnestou. Ondřeje Paláta v dresu NY Islanders čeká derby proti Rangers, Radko Gudas s Floridou míří do Los Angeles. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Rangers
|4
|3
|0
|0
|1
|11:6
|6
|2
Pittsburgh
|3
|1
|1
|0
|1
|15:8
|4
|3
Ottawa
|2
|2
|0
|0
|0
|7:3
|4
|4
Tampa
|3
|2
|0
|0
|1
|8:7
|4
|5
Florida
|3
|0
|1
|2
|0
|6:7
|4
|6
Boston
|4
|1
|1
|0
|2
|9:11
|4
|7
Montreal
|2
|1
|0
|1
|0
|8:8
|3
|8
Carolina
|3
|0
|1
|1
|1
|5:8
|3
|9
Islanders
|2
|1
|0
|0
|1
|7:2
|2
|10
Washington
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|2
|11
Columbus
|2
|1
|0
|0
|1
|7:7
|2
|12
Toronto
|3
|1
|0
|0
|2
|6:7
|2
|13
Buffalo
|2
|1
|0
|0
|1
|7:9
|2
|14
Devils
|2
|0
|1
|0
|1
|3:8
|2
|15
Flyers
|4
|0
|0
|2
|2
|5:17
|2
|16
Detroit
|2
|0
|0
|0
|2
|2:5
|0
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|3
|2
|0
|1
|0
|17:14
|5
|2
Winnipeg
|3
|2
|0
|1
|0
|9:8
|5
|3
Colorado
|2
|2
|0
|0
|0
|14:5
|4
|4
Seattle Kraken
|3
|2
|0
|0
|1
|13:5
|4
|5
Utah
|3
|2
|0
|0
|1
|12:5
|4
|6
Minnesota
|2
|2
|0
|0
|0
|7:2
|4
|7
Vegas
|3
|2
|0
|0
|1
|11:8
|4
|8
Anaheim
|2
|1
|1
|0
|0
|7:5
|4
|9
Vancouver
|4
|1
|1
|0
|2
|19:18
|4
|10
San Jose
|3
|0
|2
|0
|1
|9:12
|4
|11
Dallas
|3
|1
|0
|0
|2
|6:6
|2
|12
Nashville
|2
|1
|0
|0
|1
|3:4
|2
|13
St. Louis
|2
|1
|0
|0
|1
|5:6
|2
|14
Kings
|2
|0
|0
|1
|1
|8:13
|1
|15
Chicago
|3
|0
|0
|0
|3
|5:15
|0
|16
Calgary
|3
|0
|0
|0
|3
|3:16
|0