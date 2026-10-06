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NHL ONLINE: Hraje se devět utkání. V akci Hertl, Kulich, Gudas nebo Palát

Jiří Kulich slaví branku
Jiří Kulich slaví brankuZdroj: Jeffrey T. Barnes / Profimedia
iSport.cz
NHL
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Program NHL v noci na středu nabízí hned devět zápasů, v akci jsou i čeští hokejisté. Vegas s Tomášem Hertlem hraje na ledě Seattlu, Buffalo s Jiřím Kulichem hostí Minnestou. Ondřeje Paláta v dresu NY Islanders čeká derby proti Rangers, Radko Gudas s Floridou míří do Los Angeles. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

NHL - Základní část - 2026/2027

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Rangers4300111:66
2Pittsburgh3110115:84
3Ottawa220007:34
4Tampa320018:74
5Florida301206:74
6Boston411029:114
7Montreal210108:83
8Carolina301115:83
9Islanders210017:22
10Washington210016:52
11Columbus210017:72
12Toronto310026:72
13Buffalo210017:92
14Devils201013:82
15Flyers400225:172
16Detroit200022:50
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton3201017:145
    2Winnipeg320109:85
    3Colorado2200014:54
    4Seattle Kraken3200113:54
    5Utah3200112:54
    6Minnesota220007:24
    7Vegas3200111:84
    8Anaheim211007:54
    9Vancouver4110219:184
    10San Jose302019:124
    11Dallas310026:62
    12Nashville210013:42
    13St. Louis210015:62
    14Kings200118:131
    15Chicago300035:150
    16Calgary300033:160

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