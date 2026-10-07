Zrádce, loser! Na hvězdu NHL bučí vlastní fanoušci, jen se dotkne puku. Rázná odpověď
Dylan Larkin navzdory žádosti o výměnu a bučení vlastních fanoušků pomohl Detroitu dvěma body.
Útočník dal gól, připsal si asistenci a zastal se faulovaného spoluhráče Alexe DeBrincata.
Red Wings vedle Larkina řeší i odjezd obránce Simona Edvinssona do Švédska.
Prožívá perné dny. Útočník Red Wings Dylan Larkin v létě požádal klub o výměnu. Vhodná protihodnota se ovšem nenašla, a tak Američan u Red Wings zůstal. Dnes už bývalý kapitán, který o „céčko“ pochopitelně přišel, se stává živým terčem hněvu fanoušků. Jen co se dotkne puku, spouští se na něj hlasité bučení. V noci na středu odehrál po zranění a letní sáze první zápas. Podal ráznou odpověď a část pochybovačů umlčel dvěma body při vítězství 5:3 nad Ottawou.
Předvedl, že rozhodně nehodlá jet na půl plynu. Jen co se Larkin vrátil po vynucené přestávce do sestavy, dal důležitý gól a na další přihrál. Angažoval se také v několika strkanicích. Při jedné z nich mu útočník Ottawy Nick Cousins prstem ukázal místo na hrudi: „Chybí ti céčko, Dylane!“
Šlo o jeden z mnoha posměšků, s nimiž se musí ligová hvězda a letošní olympijský vítěz v posledních dnech sžívat. Největší nálož ostatně schytává od vlastních příznivců. Někteří na úvodní zápas sezony sice dorazili v útočníkově dresu, avšak s přešitou jmenovkou. Místo Larkin na nich stála hesla jako traitor (zrádce), leavin (na odchodu) nebo loser. Kreativita neznala mezí.
Pan nechtěný
Jeden z fanoušků dokonce vytáhl tričko s nápisem Osama Bin Larkin… Přestože třicetileté eso do úvodního klání ještě nenastoupilo, zblízka poznalo tvrdý dopad svých činů. Jakmile hlasatel těsně před startem ročníku oznámil Američanovo jméno a Larkin zamával divákům z boxu pro absentující hráče, reakce byla jasně nejbouřlivější. Ovšem čistě v negativním směru.
Bučení přehlušilo všechny ovace při představování předchůdců. Larkin se jen hořkosladce pousmál. Musí vědět, že v Detroitu je momentálně panem nechtěným. Jenže dokud se nenajde vhodný kupec, v červenobílých barvách zůstane.
Situaci nepomohlo, že Red Wings v létě z pozice generálního manažera propustili Steva Yzermana a náhradu dlouho nenašli. Nakonec se uchýlili k provizoriu. A stínovým GM se stal dosavadní zástupce Shawn Horcoff.
Zastal se DeBrincata
Larkin se mezitím soustředí na hru. „Samozřejmě cítím spoustu emocí. Ve výsledku jsem šťastný, že můžu zase hrát hokej. Jít na led, snažit se pomoct týmu k vítězství. Máme hodně kluků, kteří tvrdě bojují. Potřebovali jsme uspět, to je nejdůležitější,“ komentoval uznávaný centr svízelnou situaci po utkání s Ottawou (5:3), kdy konečně naskočil a strávil ve hře bezmála 21 minut.
Kromě dvou bodů zaznamenal čtyři střely na branku. Podle vlastních slov se přitom teprve rozjíždí. Vynechal všechny přípravné zápasy, přičemž manko je znát na fyzičce. V rozhovorech Larkin mluvil zejména o týmovém pojetí, jako kdyby vůbec nebyl z Detroitu jednou nohou na odchodu.
Na konci druhé části se dokonce zastal spoluhráče Alexe DeBrincata. Po ataku Ridlyho Greiga z tábora Senators skončil domácí útočník na ledové ploše. „Ten hit se mi prostě vůbec nelíbil. Alex je náš nejlepší hráč, a přišlo mi, že na tohle už bylo dost pozdě. Viděl jsem, že se na to Greig chystá, takže jsem po něm šel. Bylo hezké vidět, že když jsem se Alexe zastal, další čtyři kluci z našeho týmu jeli hned za mnou. O tom to je,“ pravil Larkin, jehož reakce zbytek mužstva potěšila.
Talent šokoval odjezdem do Švédska
Spoluhráči vůbec neskrývali ani radost z jeho trefy na 2:1. Přesto vše nasvědčuje tomu, že vynikající ofenzivní hráč mužstvo dřív nebo později opustí. V předchozích dnech měl dokonce rozšířit svůj seznam zvažovaných destinací na osm týmů. V podcastu 32 Thoughts to uvedl slavný hokejový insider Elliotte Friedman.
Nejde o jedinou starost, jakou momentálně organizace z éry Original Six řeší. Na odchodu může být i nepodepsaný obránce, třiadvacetiletý talent a chráněný volný hráč Simon Edvinsson. Ten všechny v klubu šokoval tím, že se odjel připravovat do Švédska s Frölundou.
„Nečekal jsem to. Pro nás zůstává prioritou. Děláme, co můžeme, jsme v kontaktu s agenty. Je velkou součástí tohoto klubu, takže bychom ho chtěli podepsat,“ uvedl provizorní GM Horcoff.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Rangers
|5
|4
|0
|0
|1
|16:8
|8
|2
Florida
|4
|1
|1
|2
|0
|8:8
|6
|3
Carolina
|4
|1
|1
|1
|1
|11:12
|5
|4
Pittsburgh
|3
|1
|1
|0
|1
|15:8
|4
|5
Ottawa
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|4
|6
Tampa
|3
|2
|0
|0
|1
|8:7
|4
|7
Toronto
|4
|1
|1
|0
|2
|11:11
|4
|8
Buffalo
|3
|1
|1
|0
|1
|10:11
|4
|9
Boston
|4
|1
|1
|0
|2
|9:11
|4
|10
Montreal
|3
|1
|0
|1
|1
|12:14
|3
|11
Islanders
|3
|1
|0
|0
|2
|9:7
|2
|12
Washington
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|2
|13
Columbus
|2
|1
|0
|0
|1
|7:7
|2
|14
Detroit
|3
|1
|0
|0
|2
|7:8
|2
|15
Devils
|3
|0
|1
|0
|2
|6:13
|2
|16
Flyers
|4
|0
|0
|2
|2
|5:17
|2
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Utah
|4
|3
|0
|0
|1
|17:8
|6
|2
Vegas
|4
|3
|0
|0
|1
|17:10
|6
|3
Minnesota
|3
|2
|0
|1
|0
|9:5
|5
|4
Edmonton
|3
|2
|0
|1
|0
|17:14
|5
|5
Winnipeg
|3
|2
|0
|1
|0
|9:8
|5
|6
Colorado
|2
|2
|0
|0
|0
|14:5
|4
|7
Seattle Kraken
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|4
|8
Anaheim
|2
|1
|1
|0
|0
|7:5
|4
|9
Vancouver
|4
|1
|1
|0
|2
|19:18
|4
|10
San Jose
|3
|0
|2
|0
|1
|9:12
|4
|11
Nashville
|3
|1
|0
|1
|1
|7:9
|3
|12
Dallas
|3
|1
|0
|0
|2
|6:6
|2
|13
St. Louis
|3
|1
|0
|0
|2
|7:10
|2
|14
Chicago
|4
|1
|0
|0
|3
|9:17
|2
|15
Kings
|3
|0
|0
|1
|2
|9:15
|1
|16
Calgary
|3
|0
|0
|0
|3
|3:16
|0