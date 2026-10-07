Není možné, že bych zase minul, řekl Hertl spoluhráči. Pak zažil čtyřbodový večer v Seattlu
Z prvních tří zápasů sezony si odnesl jeden vstřelený gól, během jediného utkání dosavadní bodový zápis zpětinásobil. Tomáš Hertl zažil v Seattlu s Vegas snový večer a pod výhru 6:2 se podepsal dvěma vstřelenými brankami a dvěma asistencemi. „Před zápasem jsem Stonovi říkal: Není možné, že bych dneska zase minul, když mi přihraješ. Měl jsem z toho radost,“ popisoval dvaatřicetiletý Čech po vydařeném duelu.
Letos v lednu zažil bodově nejvydařenější zápas v kariéře. Tomáš Hertl symbolicky na ledě San Jose, kde do NHL vstoupil, bral pět bodů za dva góly a tři nahrávky. O necelých devět měsíců zažil další povedený večer. V Seattlu vytěžil z 16 minut na ledě čtyři zápisy do statistik a zásadně přispěl k vítězství 6:2.
„Má ve slotu šance, pracuje na tom dennodenně. Má dobrý pohyb, dostává se do prostorů, kde ví, že může být úspěšný. Doufáme, že v tom bude pokračovat,“ chválil Hertla trenér Ryan Craig.
„Odvedli opravdu dobrou práci. Prvním gólem nás nastartovali,“ dodal na konto Hertlovy třetí formace s Victorem Olofssonem a Trevorem Connellym. Právě oni otevřeli skóre utkání, pak si Hertl našel v přesilovce prostor před brankovištěm a puk dometl do sítě. Po asistenci kapitána Marka Stonea, jak předvídal.
Pochvala od Eichela
„Hertsy je před brankou nebezpečný hráč. Najde otevřený prostor a promění to, když dostane příležitost. Měl jsem radost, že se dočkal takové odměny,“ chválil spoluhráče Jack Eichel, který stejně jako Čech bodoval v utkání čtyřikrát.
Asistenci bral i u druhého Hertlova gólu, který padl rovněž v přesilovce. Zkušený útočník dostal přihrávku na pravou stranu, Philippa Grubauera vytáhl z branky a pak už zakončoval do odkryté klece. „Ten gól byl opravdu hezký. Vyčekal si brankáře a prošel okolo něj,“ přikyvoval uznale Eichel.
Po čtyřech odehraných zápasech mají Golden Knights na kontě tři výhry, nestačili pouze na Anaheim. A Hertl už je po královském večeru v Seattlu nejproduktivnějším Čechem v soutěži. S pěti zápisy dorovnal Filipa Hronka, ale díky nastříleným brankám je před ním. Ve Vegas může se startem soutěže panovat spokojenost.
Kapitán Stone se popral
„Doufejme, že zvládneme takhle hrát i dál. Byl to pravděpodobně náš nejlepší zápas sezony,“ pochvaloval si Hertl po čtvrtém duelu sezony.
Kromě něj a Eichela v utkání zazářil i Stone, který zaznamenal hattrick Gordieho Howea. Kromě gólu a asistence stihl i bitku, když po jednom z vhazování shodil rukavice a pobil se s Brandonem Montourem. Kapitán Vegas v úvodu schytal několik ran, pak měl v šarvátce navrch a soka strhl pod sebe.
„Je náš lídr, tohle vždycky partu nakopne,“ ocenil Eichel. „Bylo to 5:1, ale vystoupil, zbil Montoura. Takhle se buduje tým,“ dodal Hertl. Fanouškům se na ledě znovu představí v noci ze čtvrtka na pátek, kdy Golden Knights přivítají na svém ledě Toronto.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Rangers
|5
|4
|0
|0
|1
|16:8
|8
|2
Florida
|4
|1
|1
|2
|0
|8:8
|6
|3
Carolina
|4
|1
|1
|1
|1
|11:12
|5
|4
Pittsburgh
|3
|1
|1
|0
|1
|15:8
|4
|5
Ottawa
|3
|2
|0
|0
|1
|10:8
|4
|6
Tampa
|3
|2
|0
|0
|1
|8:7
|4
|7
Toronto
|4
|1
|1
|0
|2
|11:11
|4
|8
Buffalo
|3
|1
|1
|0
|1
|10:11
|4
|9
Boston
|4
|1
|1
|0
|2
|9:11
|4
|10
Montreal
|3
|1
|0
|1
|1
|12:14
|3
|11
Islanders
|3
|1
|0
|0
|2
|9:7
|2
|12
Washington
|2
|1
|0
|0
|1
|6:5
|2
|13
Columbus
|2
|1
|0
|0
|1
|7:7
|2
|14
Detroit
|3
|1
|0
|0
|2
|7:8
|2
|15
Devils
|3
|0
|1
|0
|2
|6:13
|2
|16
Flyers
|4
|0
|0
|2
|2
|5:17
|2
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Utah
|4
|3
|0
|0
|1
|17:8
|6
|2
Vegas
|4
|3
|0
|0
|1
|17:10
|6
|3
Minnesota
|3
|2
|0
|1
|0
|9:5
|5
|4
Edmonton
|3
|2
|0
|1
|0
|17:14
|5
|5
Winnipeg
|3
|2
|0
|1
|0
|9:8
|5
|6
Colorado
|2
|2
|0
|0
|0
|14:5
|4
|7
Seattle Kraken
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|4
|8
Anaheim
|2
|1
|1
|0
|0
|7:5
|4
|9
Vancouver
|4
|1
|1
|0
|2
|19:18
|4
|10
San Jose
|3
|0
|2
|0
|1
|9:12
|4
|11
Nashville
|3
|1
|0
|1
|1
|7:9
|3
|12
Dallas
|3
|1
|0
|0
|2
|6:6
|2
|13
St. Louis
|3
|1
|0
|0
|2
|7:10
|2
|14
Chicago
|4
|1
|0
|0
|3
|9:17
|2
|15
Kings
|3
|0
|0
|1
|2
|9:15
|1
|16
Calgary
|3
|0
|0
|0
|3
|3:16
|0