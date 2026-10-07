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Není možné, že bych zase minul, řekl Hertl spoluhráči. Pak zažil čtyřbodový večer v Seattlu

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Hertl zazářil na ledě Seattlu! Výhru Vegas řídil čtyřmi body • Zdroj: NHL.com
Tomáš Hertl zazářil čtyřmi body
Tomáš Hertl prožil čtyřbodový večer
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Filip Ardon
NHL
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Z prvních tří zápasů sezony si odnesl jeden vstřelený gól, během jediného utkání dosavadní bodový zápis zpětinásobil. Tomáš Hertl zažil v Seattlu s Vegas snový večer a pod výhru 6:2 se podepsal dvěma vstřelenými brankami a dvěma asistencemi. „Před zápasem jsem Stonovi říkal: Není možné, že bych dneska zase minul, když mi přihraješ. Měl jsem z toho radost,“ popisoval dvaatřicetiletý Čech po vydařeném duelu.

Letos v lednu zažil bodově nejvydařenější zápas v kariéře. Tomáš Hertl symbolicky na ledě San Jose, kde do NHL vstoupil, bral pět bodů za dva góly a tři nahrávky. O necelých devět měsíců zažil další povedený večer. V Seattlu vytěžil z 16 minut na ledě čtyři zápisy do statistik a zásadně přispěl k vítězství 6:2.

„Má ve slotu šance, pracuje na tom dennodenně. Má dobrý pohyb, dostává se do prostorů, kde ví, že může být úspěšný. Doufáme, že v tom bude pokračovat,“ chválil Hertla trenér Ryan Craig.

„Odvedli opravdu dobrou práci. Prvním gólem nás nastartovali,“ dodal na konto Hertlovy třetí formace s Victorem Olofssonem a Trevorem Connellym. Právě oni otevřeli skóre utkání, pak si Hertl našel v přesilovce prostor před brankovištěm a puk dometl do sítě. Po asistenci kapitána Marka Stonea, jak předvídal.

Pochvala od Eichela

„Hertsy je před brankou nebezpečný hráč. Najde otevřený prostor a promění to, když dostane příležitost. Měl jsem radost, že se dočkal takové odměny,“ chválil spoluhráče Jack Eichel, který stejně jako Čech bodoval v utkání čtyřikrát.

Asistenci bral i u druhého Hertlova gólu, který padl rovněž v přesilovce. Zkušený útočník dostal přihrávku na pravou stranu, Philippa Grubauera vytáhl z branky a pak už zakončoval do odkryté klece. „Ten gól byl opravdu hezký. Vyčekal si brankáře a prošel okolo něj,“ přikyvoval uznale Eichel.

Po čtyřech odehraných zápasech mají Golden Knights na kontě tři výhry, nestačili pouze na Anaheim. A Hertl už je po královském večeru v Seattlu nejproduktivnějším Čechem v soutěži. S pěti zápisy dorovnal Filipa Hronka, ale díky nastříleným brankám je před ním. Ve Vegas může se startem soutěže panovat spokojenost.

Kapitán Stone se popral

„Doufejme, že zvládneme takhle hrát i dál. Byl to pravděpodobně náš nejlepší zápas sezony,“ pochvaloval si Hertl po čtvrtém duelu sezony.

Kromě něj a Eichela v utkání zazářil i Stone, který zaznamenal hattrick Gordieho Howea. Kromě gólu a asistence stihl i bitku, když po jednom z vhazování shodil rukavice a pobil se s Brandonem Montourem. Kapitán Vegas v úvodu schytal několik ran, pak měl v šarvátce navrch a soka strhl pod sebe.

„Je náš lídr, tohle vždycky partu nakopne,“ ocenil Eichel. „Bylo to 5:1, ale vystoupil, zbil Montoura. Takhle se buduje tým,“ dodal Hertl. Fanouškům se na ledě znovu představí v noci ze čtvrtka na pátek, kdy Golden Knights přivítají na svém ledě Toronto.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Rangers5400116:88
2Florida411208:86
3Carolina4111111:125
4Pittsburgh3110115:84
5Ottawa3200110:84
6Tampa320018:74
7Toronto4110211:114
8Buffalo3110110:114
9Boston411029:114
10Montreal3101112:143
11Islanders310029:72
12Washington210016:52
13Columbus210017:72
14Detroit310027:82
15Devils301026:132
16Flyers400225:172
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Utah4300117:86
    2Vegas4300117:106
    3Minnesota320109:55
    4Edmonton3201017:145
    5Winnipeg320109:85
    6Colorado2200014:54
    7Seattle Kraken4200215:114
    8Anaheim211007:54
    9Vancouver4110219:184
    10San Jose302019:124
    11Nashville310117:93
    12Dallas310026:62
    13St. Louis310027:102
    14Chicago410039:172
    15Kings300129:151
    16Calgary300033:160

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