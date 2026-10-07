McKenna dal první gól v NHL, ale už ho viděli na farmě. Toronto je jiná liga, řekl Stamkos
Gavin McKenna v prvním týdnu své kariéry v NHL poznal, že má na ledě mnohem míň prostoru, než v juniorce nebo univerzitní lize. A že ve městě jako Toronto si hned všimnou, když body nepřicházejí. Ve svém čtvrtém vystoupení se dočkal. Připsal si první gól i asistenci. „Je to velká úleva. Skvělý pocit,“ přiznal 18letý útočník. Maple Leafs prohrávali s Nashvillem o tři branky. Zvítězili 5:4 trefou Austona Matthewse v prodloužení.
Po třech zápasech měl Gavin McKenna tři střely na branku, žádný gól, ani nahrávku. Na ledě trávil v průměru čtrnáct a půl minuty a byl minus tři. Útok s Johnem Tavaresem a Williamem Nylanderem nejvíc inkasoval a často se nemohl vymanit z vlastního pásma. I proto se McKenna nedostával do zápisu. Jeden komentátor se už dokonce nechal slyšet, jestli by nebylo lepší poslat ho na farmu do Toronto Marlies v AHL. Po třech zápasech?! To je prostě Toronto.
Ne každý může být jako Matthews, který při svém debutu v říjnu 2016 vstřelil čtyři branky. Leafs tehdy porazili Ottawu taky 5:4 v prodloužení. McKenna potřeboval víc trpělivosti. Přijít do největšího kanadského města a hrát v hokejovém akváriu, se všemi tlaky a očekáváními, není snadné pro protřelé veterány, natož pro teenagera jako on. „Pořád si věřím. Ale když ve třech zápasech nezískáte ani jeden bod, hodně se o tom mluví. A obzvlášť v Torontu. Možná to byl můj uvítací moment v NHL,“ řekl.
Extrémní tlak v Torontu
„Připadáte si jako v tlakovém hrnci. Večer před zápasem jsem přišel do hotelu a v televizi dávali pořád dokola Maple Leafs. Tohle vidíte málokde,“ poznamenal Steven Stamkos. Útočník Nashvillu pochází od Toronta. Jedničkou draftu se stal v roce 2008. Sám připomněl, že v prvních sedmi zápasech kariéry v NHL zůstal bez jediného bodu. „Jenže jsem hrál za Tampu, kde tomu nikdo nevěnoval moc pozornost. Toronto je úplně jiná liga,“ dodal 36letý Stamkos.
Svůj první gól v NHL vstřelil McKenna v čase 34:31. Matthews vyhrál souboj o puk právě se Stamkosem a poslal ho na pravý kruh. McKenna střelou nad rameno Juuseho Sarose snížil na 3:4. Potom poklekl na jedno koleno, než ho obklopili spoluhráči. „Je rozený tvůrce hry, ale tohle byl gól, jaké dávají praví střelci. Pořádná rána,“ ocenil torontský kouč Jim Hiller. „Byl bych moc rád, kdybych takhle zavěsil sám,“ chválil spoluhráč Nylander.
V duelu Toronta s Nashvillem se střelecky prosadili hned čtyři hráči, kteří byli jedničkami draftu NHL. Kromě McKenny a Matthewse (jednička draftu 2016) přispěl k vítězství Leafs trefou taky Tavares (2009). Za Nashville skóroval dvakrát Stamkos (2008).
McKenna byl první hvězdou zápasu
V rámci celé NHL to vůbec byl večer jedniček. Alexis Lafreniere (2020) z New York Rangers zaznamenal hattrick v derby proti Islanders. Taylor Hall (2010) z Caroliny skóroval dvakrát v Montrealu. Trefil se poprvé od červnového finále Stanley Cupu, které rozhodl. Obránce Owen Power (2021) z Buffala dal vítězný gól v prodloužení duelu s Minnesotou. Patrick Kane (2007) nastoupil po návratu poprvé v Chicagu. Nebodoval, jeho comeback proti St. Louis byl však vítězný.
Největší pozornost se však upírala k McKennovi. Jeho výjimečný večer pokračoval i po závěrečné siréně. Vyhlásili ho první hvězdou zápasu, což byla další premiéra v jeho kariéře. V hale, kterou zaplnilo 18 792 diváků, objížděl led. Fanoušci povstali a vzdávali mu hold. V televizním rozhovoru před kabinou sdělil publiku, co pro něj takový zápas znamenal. Potom se spojil s rodiči, kteří ho na dálku sledovali z jeho rodného Yukonu.
McKenna řekl, že měl pocit, jako by na své první body čekal déle než tři utkání. „V každém zápase se snažím zlepšovat. Tenhle byl můj nejlepší, první gól si budu samozřejmě navždy pamatovat. Myslím, že jdu správným směrem, a doufám, že další body přijdou,“ řekl.