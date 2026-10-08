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Sport Magazín: táta Nečas o výchově esa NHL, pivo na fotbale i plakát tenistek

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Sport Magazín a inspirativní rozhovor s Martinem Nečasem starším • Zdroj: isportTV
Martin Nečas
Martin Nečas se spoluhráči slaví
Colorado s Martinem Nečasem vstupuje do nové sezony NHL
Martin Nečas starší v podcastu Branky, děti, rodiče
Martin Nečas starší v podcastu Branky, děti, rodiče
Martin Nečas starší v podcastu Branky, děti, rodiče
Martin Nečas starší v podcastu Branky, děti, rodiče
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Fotogalerie
mag, iSport.cz
NHL
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Už v pátek vychází Sport Magazín a inspirativní rozhovor s Martinem Nečasem starším o výchově syna, jenž se vypracoval mezi esa NHL. Ovečkin není první hvězdou ve službách diktátora. Jak je to s pivem na fotbalech? Petra Vágnera znáte z televize, ale ne jako dobrodruha. Šimon Hrubec rozvíjí palčivé hokejové téma a najdete i plakát tenisových královen. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Rozhovor: Martin Nečas starší / Branky, děti, rodiče
  • Téma: Pivo v ofsajdu / alkoholem na (anglickém) fotbale
  • Top 10: sportovci ve službách tyranů / Ovečkin, Maradona a spol.
  • Rozhovor: Petr Vágner / moderátor, herec, dobrodruh
  • Plakát: tenisové královny / vítězky BJK Cupu
  • Z jiného úhlu: Šimon Hrubec / jsou brankáři na hlavu?
  • Kvíz: Velká pardubická / Fantome, Korok i Váňa
  • Uniklo z facebooku: Cristiano Ronaldo / útěk z reprezentace
  • Test: Mercedes-Benz GLB Hybrid
  • TV program: všechny sportovní stanice

Sport magazín vychází již v pátek 9. října

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