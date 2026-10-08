Sport Magazín: táta Nečas o výchově esa NHL, pivo na fotbale i plakát tenistek
Sport Magazín a inspirativní rozhovor s Martinem Nečasem starším • Zdroj: isportTV
Už v pátek vychází Sport Magazín a inspirativní rozhovor s Martinem Nečasem starším o výchově syna, jenž se vypracoval mezi esa NHL. Ovečkin není první hvězdou ve službách diktátora. Jak je to s pivem na fotbalech? Petra Vágnera znáte z televize, ale ne jako dobrodruha. Šimon Hrubec rozvíjí palčivé hokejové téma a najdete i plakát tenisových královen. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Rozhovor: Martin Nečas starší / Branky, děti, rodiče
- Téma: Pivo v ofsajdu / alkoholem na (anglickém) fotbale
- Top 10: sportovci ve službách tyranů / Ovečkin, Maradona a spol.
- Rozhovor: Petr Vágner / moderátor, herec, dobrodruh
- Plakát: tenisové královny / vítězky BJK Cupu
- Z jiného úhlu: Šimon Hrubec / jsou brankáři na hlavu?
- Kvíz: Velká pardubická / Fantome, Korok i Váňa
- Uniklo z facebooku: Cristiano Ronaldo / útěk z reprezentace
- Test: Mercedes-Benz GLB Hybrid
- TV program: všechny sportovní stanice