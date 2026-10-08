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NHL ONLINE: Hraje se deset zápasů. Pastrňák doma přivítá Utah, v akci také Nečas či Hertl

Tomáš Hertl
Tomáš HertlZdroj: Ethan Miller / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
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iSport.cz
NHL
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Hned deset zápasů nabízí noční program zámořské NHL a nebude chybět ani početná česká účast. Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou hostí Utah, za který může naskočit brankář Karel Vejmelka. Ve vzájemném souboji se střetnou také Jiří Kulich za Buffalo a proti němu Radek Faksa s Dallasem. Obránce Vancouveru Filip Hronek se představí na ledě Caroliny. Montreal s Jakubem Dobešem přivítá Nashville. Do akce jde na ledě Calgary také forvard Colorada Martin Nečas. Tomáš Hertl v dresu Vegas doma vyzve Toronto. Veškeré dění v NHL sledujte ONLINE na webu iSport.

NHL - Základní část - 2026/2027

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Rangers5400116:88
2Florida411208:86
3Carolina4111111:125
4Pittsburgh4110218:134
5Washington3200111:84
6Ottawa3200110:84
7Tampa320018:74
8Toronto4110211:114
9Buffalo3110110:114
10Boston411029:114
11Montreal3101112:143
12Islanders310029:72
13Columbus210017:72
14Detroit310027:82
15Devils301026:132
16Flyers400225:172
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton4301022:167
    2Winnipeg4301012:107
    3Utah4300117:86
    4Vegas4300117:106
    5Minnesota320109:55
    6Colorado3200116:84
    7Seattle Kraken4200215:114
    8Vancouver4110219:184
    9Anaheim311019:104
    10San Jose302019:124
    11Nashville310117:93
    12Dallas310026:62
    13St. Louis310027:102
    14Chicago410039:172
    15Kings300129:151
    16Calgary300033:160

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