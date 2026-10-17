Matthews byl blízko, ale Čalounův rekord odolává v NHL 30 let! Na to se nezapomíná, řekl
- Bývalý hokejový útočník Jan Čaloun drží již třicet let nevídaný primát v NHL, když dokázal ze svých prvních čtyř střel vstřelit čtyři góly.
Unikátní sérii nepřekonaly ani hvězdy jako Austen Matthews nebo Jevgenij Malkin, kteří na českého střelce těsně nedosáhly.
Čaloun popisuje důvody úbytku českých hráčů v NHL i návod na to, proč se tolik daří Finům.
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Už se na něj práší, ale pořád platí. Přestože většinu rekordů v NHL drží Wayne Gretzky, historický zápis Jana Čalouna odolává v NHL třicet let. Navzdory tomu, že naganský šampion v zámoří zanechal poměrně krátkou stopu ve druhé polovině devadesátých let. K překonání neměli daleko Jevgenij Malkin a před deseti lety při svém debutu především Austen Matthews. Ani jim se však nepovedlo překonat Čalounův počin z 22. března 1996.
Z prvních čtyř střel jste dal čtyři góly a váš letitý rekord stále platí. Jak se to seběhlo?
„Tak ono je to už třicet let… Strašně to letí, ale samozřejmě si to pamatuji moc dobře, protože na týmové trofeje a individuální úspěchy člověk nezapomene a budu si to asi pamatovat do konce života. Zrodilo se to tak, že jsem dostal druhé střídání v Bostonu, na přesilovce jsem byl s Ville Peltonenem, který mi to nabil mezi kruhy a trefil jsem to. Pak jsem se dvakrát z prvních dvou střel trefil ve Winnipegu a ve třetím zápase v Calgary jsem zaznamenal ze čtvrté střely čtvrtý gól.“
Tři góly z prvních tří střel
Je s podivem, že váš počin od té doby nikdo nepřekonal.
„Dokonce jsem se jednou úplně náhodou díval na NHL, Matthews nastoupil do svého prvního zápasu a v televizi naskočil titulek, že už dal ze svých prvních tří střel tři góly a že držitelem tohoto rekordu je Jan Čaloun dvacet let nazpět. Čtvrtou střelu už netrefil, přestože v tom utkání vstřelil čtyři góly, ale ze šesti pokusů.“
Na zámoří vás připravil Litvínov, ale chvíli to trvalo, než jste do prvního týmu San Jose nakoukl…
„Téměř dva roky jsem strávil v International Hockey League v Kansas City Blades. K rekordu došlo na konci druhé sezony, kdy jsem dostal příležitost v San Jose, kam si mě vytáhl trenér Jim Wiley, který mě na farmě předtím vedl. A ve zbývajících jedenácti zápasech ročníku jsem jedenáctkrát bodoval. Wiley mi dal šanci, po něm však přišel Al Sims. Nedostal jsem jednocestnou smlouvu a po kempu mě poslali na farmu. Už jsem se vracel jen na dva zápasy a zahrál si proti Pittsburghu, v němž byli Jarda Jágr a Mario Lemieux.“
Za vašich časů na přelomu nového milénia NHL přetékala českými hráči, dnes výrazně ubývají. Sledujeme hlubší problém?
„Z mého pohledu jsme byli extrémně silnou generací. Pomohlo nám vyrůstání v komunistické době. Vrozený talent jsme rozvíjeli přirozeným hraním, což nám všem pomohlo v budoucích kariérách. V dnešní době sociálních sítí a mobilních telefonů ubývá přirozeného hraní. Stále máme hráče s talentem, kteří se do NHL dostanou, není jich ovšem bohužel tolik jako v našich dobách.“
Češi naučili Finy kreativitě
Často se mluví o tom, že hráčům v rozvoji nepomáhají příliš brzké odchody do kanadských juniorek. Vidíte to stejně?
„Strašně těžká otázka. Každý případ je individuální a já nevidím do toho, proč odcházejí do Kanady. Asi tam vidí větší konkurenci. Myslím si, že nejen v Americe a Kanadě, ale i Švédsku, Finsku, je konkurenční prostředí daleko vyspělejší. Jedině konkurence vás posouvá dál. Když u nás máte jisté místo v sestavě a víte, že budete hrát, tak vás to dopředu neposouvá.“
Prosadil jste se coby hráč ve Finsku, v posledních letech jste trénoval mládež v Německu. Jak byste porovnal jejich přístup?
„Finsko je hokejová velmoc. Když jsem přicházel do Finska, legendou Jokeritu byl Otakar Janecký. Přicházeli tam další jména jako Vůjtek, Vlasák, Židlický a plno dalších. Myslím si, že Finům pomohl český hokej v tom, že jsme k nim vnesli hravost, tvořivost, kreativitu. Finská mentalita je totiž postavena na tvrdé práci a tréninku. Tvořivost a kreativitu se naopak naučili od nás, což jim tenkrát chybělo. Byť i v té době už měli vynikající hokejisty jako Jarriho Kuriho, který vyhrál třikrát Stanley Cup, Christiana Ruuttu a další.“
V Německu zase mívají špičkové zázemí a stadiony, hokej v něm ale stále není tolik populární, že?
„Pro mě to byla další zkušenost. Strávil jsem čtyři roky v Drážďanech u kategorií U15 a U17, což jsou v podstatě dorosty. Tři roky byly úspěšné, protože jsme pokaždé došli do finále proti Mannheimu, což byly historicky první medaile pro mládežnické kategorie Drážďan. Snažil jsem se do toho vnést to, co jsem se naučil ve Finsku, což znamená tvrdá práce a poctivý trénink. Zároveň jsem se snažil hráče rozvíjet po kreativní, tvořivé stránce. V Německu je hokej na vzestupu, ale není to úplně hokejová země. Je to pro ně spíš céčkový sport.“
Titul z extraligy mi chyběl
Není pak zvláštní, že se prezidentem IIHF stal zrovna Němec Franz Reindl?
„Hlas bych samozřejmě dal Petrovi Břízovi, protože je persona, vynikající gólman. Je viceprezidentem, ale je škoda, že nezískal hlavní mandát. Myslím si, že Petr bude znovu příště kandidovat a příště nebo později se prezidentem stane.“
V kariéře jste prošel i Pardubicemi, s nimiž jste získal stříbrné medaile po prohraném finále se Spartou (2007). Jak k přestupu do Dynama došlo?
„Přišel jsem tam o dva roky dřív po jejich titulu ve výlukové sezoně v NHL. Z toho důvodu, jsem ještě chtěl do Pardubic, protože titul z extraligy mi chyběl. V té době jsem už byl mistr světa, vyhrál olympiádu, ligu ve Finsku, ale český titul jsem neměl.“
Pardubice byly nadupané tehdy a jsou i dnes. Může jim vůbec aktuálně někdo konkurovat?
„Velkou roli hraje majitel Dědek, který má dneska rozpočet 450 milionů a dokáže hráče zaplatit. Není to všem záruka toho, že tým bude fungovat. Vyhráli však titul v minulé sezoně a myslím, že jsou největšími favority i letos. Třinec začal sezonu rekordem, pořád je ale začátek sezony. I když samozřejmě je Třinec vždycky černým koněm. Trochu mě ze začátku sezony zklamala Sparta. Myslím si, že dojde na pardubickou obhajobu a jediný kdo jim může sebrat titul, je Třinec.“
Statistiky Jana Čalouna
HTML
|Soutěž
|Zápasy
|Kanadské body
|Česká extraliga
|222
|187
|Finská SM-liiga
|334
|426
|NHL
|24
|14