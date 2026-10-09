NHL ONLINE: Washington hraje proti Rangers, Winnipeg vyzve Anaheim, Detroit vs. Seattle
Zámořská NHL pokračuje v noci z pátka na sobotu dalšími čtyřmi zápasy. Washington hraje na domácím ledě proti New York Rangers, Detroit změří síly se Seattlem, Pittsburgh se představí v Columbusu a dojde také na souboj Winnipegu s Anaheimem. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.
NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Rangers
|5
|4
|0
|0
|1
|16:8
|8
|2
Carolina
|5
|2
|1
|1
|1
|18:14
|7
|3
Boston
|5
|2
|1
|0
|2
|15:12
|6
|4
Ottawa
|4
|3
|0
|0
|1
|12:9
|6
|5
Tampa
|4
|3
|0
|0
|1
|11:9
|6
|6
Florida
|4
|1
|1
|2
|0
|8:8
|6
|7
Toronto
|5
|1
|1
|1
|2
|14:15
|5
|8
Islanders
|4
|2
|0
|0
|2
|13:8
|4
|9
Pittsburgh
|4
|1
|1
|0
|2
|18:13
|4
|10
Washington
|3
|2
|0
|0
|1
|11:8
|4
|11
Buffalo
|4
|1
|1
|0
|2
|10:15
|4
|12
Montreal
|4
|1
|0
|1
|2
|14:19
|3
|13
Columbus
|2
|1
|0
|0
|1
|7:7
|2
|14
Detroit
|3
|1
|0
|0
|2
|7:8
|2
|15
Devils
|3
|0
|1
|0
|2
|6:13
|2
|16
Flyers
|5
|0
|0
|2
|3
|6:19
|2
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|5
|3
|1
|0
|1
|21:13
|8
|2
Edmonton
|4
|3
|0
|1
|0
|22:16
|7
|3
Winnipeg
|4
|3
|0
|1
|0
|12:10
|7
|4
Colorado
|4
|3
|0
|0
|1
|23:11
|6
|5
Utah
|5
|3
|0
|0
|2
|18:14
|6
|6
San Jose
|4
|0
|3
|0
|1
|12:14
|6
|7
Minnesota
|4
|2
|0
|1
|1
|11:8
|5
|8
Nashville
|4
|2
|0
|1
|1
|12:11
|5
|9
Dallas
|4
|2
|0
|0
|2
|10:6
|4
|10
Seattle Kraken
|4
|2
|0
|0
|2
|15:11
|4
|11
Anaheim
|3
|1
|1
|0
|1
|9:10
|4
|12
Vancouver
|5
|1
|1
|0
|3
|21:25
|4
|13
St. Louis
|4
|1
|0
|1
|2
|9:13
|3
|14
Chicago
|5
|1
|0
|0
|4
|10:21
|2
|15
Kings
|3
|0
|0
|1
|2
|9:15
|1
|16
Calgary
|4
|0
|0
|0
|4
|6:23
|0