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NHL ONLINE: Washington hraje proti Rangers, Winnipeg vyzve Anaheim, Detroit vs. Seattle

Dylan Larkin poprvé v sezoně nastoupil za Detroit
Dylan Larkin poprvé v sezoně nastoupil za DetroitZdroj: ČTK
Dylan Larkin poprvé v sezoně nastoupil za Detroit
Dylan Larkin poprvé v sezoně nastoupil za Detroit
Dylan Larkin poprvé v sezoně nastoupil za Detroit
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iSport.cz
NHL
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Zámořská NHL pokračuje v noci z pátka na sobotu dalšími čtyřmi zápasy. Washington hraje na domácím ledě proti New York Rangers, Detroit změří síly se Seattlem, Pittsburgh se představí v Columbusu a dojde také na souboj Winnipegu s Anaheimem. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.

NHL - Základní část - 2026/2027

LIVE Přestávka
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LIVE Přestávka
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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Rangers5400116:88
2Carolina5211118:147
3Boston5210215:126
4Ottawa4300112:96
5Tampa4300111:96
6Florida411208:86
7Toronto5111214:155
8Islanders4200213:84
9Pittsburgh4110218:134
10Washington3200111:84
11Buffalo4110210:154
12Montreal4101214:193
13Columbus210017:72
14Detroit310027:82
15Devils301026:132
16Flyers500236:192
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas5310121:138
    2Edmonton4301022:167
    3Winnipeg4301012:107
    4Colorado4300123:116
    5Utah5300218:146
    6San Jose4030112:146
    7Minnesota4201111:85
    8Nashville4201112:115
    9Dallas4200210:64
    10Seattle Kraken4200215:114
    11Anaheim311019:104
    12Vancouver5110321:254
    13St. Louis410129:133
    14Chicago5100410:212
    15Kings300129:151
    16Calgary400046:230

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