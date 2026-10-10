Bouchard napodobil Orra a míří mezi superhvězdy. Draisaitl: Je vtipné, jak ho v NHL vnímají
Už ho řadí mezi nejlepší beky NHL, ale vždycky s nějakou výtkou. Evan Bouchard sám trochu vyzývá k tomu, aby jeho kvality zpochybňovali. Oceňují, že sbírá spousty bodů. Jen s poznámkou, že produktivní je i díky tomu, že v Edmontonu hraje s Connorem McDavidem a Leonem Draisaitlem. Poukazují na ztráty puků a občas ledabylé bránění. Bouchard je špičkový ofenzivní obránce. Ale chybí mu komplexnost.
Nejlepší všestranní zadáci jsou podle jeho kritiků jiná liga. Nicméně v minulé sezoně skončil 26letý Bouchard s bilancí +25 a stal se teprve čtvrtým obráncem za posledních 35 let, který nasbíral 95 bodů.
V hlasování o Norris Trophy skončil až čtvrtý. Proč? Tušíte správně, kvůli své defenzivní hře. Tahle pověst ho pronásleduje roky. Nejspíš kvůli tomu se taky před turnajem Four Nations nebo olympiádou v Miláně nevešel ani do užšího výběru Kanady.
Po čtyřech zápasech nové sezony měl 11 bodů. Byl třetí v celé NHL a se šesti góly dokonce vedl mezi střelci. Prožil jeden z nejlepších startů obránce v historii ligy a dal jasně najevo, že dosažení hranice 100 bodů v jeho případě není úplně mimo mísu. V úvodním střetnutí proti Vancouveru zaznamenal hattrick a dvě asistence. Pak navázal dalšími dvěma tříbodovými zápasy.
Vyrovnal legendárního Orra
Jen jeden obránce v moderní éře nasbíral v prvních čtyřech střetnutích sezony stejně bodů jako on. Jmenoval se Bobby Orr. Bouchard ho napodobil. „Pokaždé provede správnou akci. Nikdo si na puku nevede tak jistě jako on. V tom nemá konkurenci. Je docela vtipné, jak ho v lize vnímají. Ale ať si lidi dál myslí, co chtějí. My ho na ledě vidíme rádi,“ řekl o spoluhráči Leon Draisaitl.
Příběhy o Bouchardovi mají do jisté míry reálný základ. Jistě, že těží zde spolupráce s McDavidem a Draisaitlem. Ale v téhle trojici taky zvládá svůj díl a není to tak, že by Cale Makar a Quinn Hughes neměli vedle sebe špičkové útočníky. Bouchard se občas dopustí hrubky a pokud nemá puk na holi, může být ve vlastním pásmu snadným soupeřem. Kapitán Oilers však tvrdí, že jeho přínos zlehčují neprávem.
„Je to špičkový obránce, jemuž se nedostává dostatečného uznání,“ uvedl McDavid. „Všichni rádi komentují ty chybičky, ale on předvede tisíc skvělých věcí. Je opravdu výjimečný hráč. Zvládá všechno. Hraje spoustu minut, hraje v pět na pět, v přesilovkách, nastupuje v oslabení. Na co si vzpomenete, to dělá. Štěstí, že ho tu máme,“ dodal.
Pokud Bouchard působí dojmem, že v obranné zóně přitvrdí a hraje s větším zaujetím, je to tím, že se o to snaží. Kouč Mike Babcock do Edmontonu přišel proto, aby ze superhvězd Oilers udělal hráče, kteří se dokážou stát šampiony. A intenzivně na tom pracuje. Ačkoli je Bouchard teprve pátým obráncem v historii NHL, který v úvodních čtyřech zápasech posbíral víc než deset bodů, a prvním bekem v dějinách ligy, jenž v prvním utkání sezony zaznamenal pět bodů, Babcock tvrdí, že je to teprve začátek toho, jak může Bouchard vypadat v plné formě.
Železný muž většinou nechybí
„Netušil jsem, že je tak dobrý a talentovaný a jak skvěle umí pracovat s pukem. Přesto může být Bouch ještě mnohem lepší. Má předpoklady ještě růst. Nepochybuju, že by měl být každý rok mezi finalisty Norris Trophy. Musíme ho jen přimět, aby byl v obraně o něco bojovnější, a on na tom už pracuje. Pak se dostane přímo do čelo téhle skupiny,“ pravil trenér Edmontonu.
Bouchard je navíc vytrvalý. Za posledních pět sezon vynechal jen dva zápasy. Přijímá konstruktivní kritiku a pracuje na tom, aby se stal všestranným hráčem. Kromě bodů je v NHL na druhém místě v statistice plus/minus (+10) a nedopustil se žádné z těch do očí bijících ztrát puku jako dřív.
V NHL se pohybuje osmou sezonu. Nechce měnit styl své hry, chce ji ale vylepšit. „Už teď je Bouch špičkový hokejista, mnohem lepší, než si lidi myslí. Má velkou hrdost a chce se pořád posouvat. A když máte špičkové myšlení a dovednosti, tak se vám to povede,“ prohlásil kouč Babcock. Je přesvědčený, že Boucharda prožije průlomovou sezonu, v níž se zbaví všech pochybovačů a stane se superhvězdou ligy. Směřuje k tomu velkými kroky.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Rangers
|6
|4
|0
|0
|2
|17:11
|8
|2
Carolina
|5
|2
|1
|1
|1
|18:14
|7
|3
Washington
|4
|3
|0
|0
|1
|14:9
|6
|4
Boston
|5
|2
|1
|0
|2
|15:12
|6
|5
Ottawa
|4
|3
|0
|0
|1
|12:9
|6
|6
Tampa
|4
|3
|0
|0
|1
|11:9
|6
|7
Florida
|4
|1
|1
|2
|0
|8:8
|6
|8
Pittsburgh
|5
|1
|1
|1
|2
|20:16
|5
|9
Toronto
|5
|1
|1
|1
|2
|14:15
|5
|10
Islanders
|4
|2
|0
|0
|2
|13:8
|4
|11
Columbus
|3
|1
|1
|0
|1
|10:9
|4
|12
Buffalo
|4
|1
|1
|0
|2
|10:15
|4
|13
Montreal
|4
|1
|0
|1
|2
|14:19
|3
|14
Detroit
|4
|1
|0
|0
|3
|10:14
|2
|15
Devils
|3
|0
|1
|0
|2
|6:13
|2
|16
Flyers
|5
|0
|0
|2
|3
|6:19
|2
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|5
|3
|1
|0
|1
|21:13
|8
|2
Edmonton
|4
|3
|0
|1
|0
|22:16
|7
|3
Winnipeg
|5
|3
|0
|1
|1
|13:15
|7
|4
Colorado
|4
|3
|0
|0
|1
|23:11
|6
|5
Seattle Kraken
|5
|3
|0
|0
|2
|21:14
|6
|6
Utah
|5
|3
|0
|0
|2
|18:14
|6
|7
Anaheim
|4
|2
|1
|0
|1
|14:11
|6
|8
San Jose
|4
|0
|3
|0
|1
|12:14
|6
|9
Minnesota
|4
|2
|0
|1
|1
|11:8
|5
|10
Nashville
|4
|2
|0
|1
|1
|12:11
|5
|11
Dallas
|4
|2
|0
|0
|2
|10:6
|4
|12
Vancouver
|5
|1
|1
|0
|3
|21:25
|4
|13
St. Louis
|4
|1
|0
|1
|2
|9:13
|3
|14
Chicago
|5
|1
|0
|0
|4
|10:21
|2
|15
Kings
|3
|0
|0
|1
|2
|9:15
|1
|16
Calgary
|4
|0
|0
|0
|4
|6:23
|0