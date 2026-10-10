První bod po téměř 21 měsících! Jiříček byl v české bitvě u tří inkasovaných gólů, pak asistoval
V minulosti to nebylo nic neobvyklého, v dnešní NHL jde o hodně sváteční událost. Při prvním gólu Bostonu v sobotním souboji s Philadelphií se sešli na ledě hned čtyři Češi. Branka Pavla Zachy nastartovala Bruins k pohodlnému vítězství 5:1, hodně těžký duel prožil David Jiříček na straně poražených. Na ledě byl u prvních tří inkasovaných branek, později asistoval na jedinou odpověď Flyers v přesilovce. Hosté přesto v TD Garden zůstali daleko od bodů, v sezoně se dál trápí a čekají na první výhru.
Byla to branka s výraznou českou stopou. David Pastrňák na sebe v útočném pásmu natáhl Davida Jiříčka, šikovnou zadovkou posunul puk na Pavla Zachu a ten střelou otevřel skóre zápasu mezi Bostonem a Philadelphií. Puk prolétl nejprve kolem Jiříčka, pak propadl i za brankáře Daniela Vladaře.
„David to dobře zahrál, natáhl dva hráče do středu a já tam měl trochu prostoru. Snažil jsem se vystřelit, byl to trochu šťastný gól. Snažil jsem se to dostat na branku a se štěstím to tam prošlo,“ pochvaloval si Zacha během přestávky po první třetině.
V tu chvíli vedli Bruins hubeně 1:0, přestože herně měli hodně navrch. Ještě v polovině utkání vedli na střely 19:3, počítadlo se nakonec zastavilo na sumě 32:15. „Líbilo se mi, jak jsme hráli jednoduše přes střední pásmo. To je něco, co jsme v posledních pár zápasech nedělali. Pomáhá nám to ve forčeku a v tom, abychom získávali puky zpátky,“ vysvětloval Zacha, v čem se Bruins zlepšili.
Černý vstup Flyers: šest zápasů, šest proher
Akcie Flyers držel dlouho nad vodou Vladař. Několik šancí lapil, znovu inkasoval až ve 38. minutě. Náporu podlehl český gólman až ve třetí části, kdy pustil za záda další tři puky. Velké pomoci se nedočkal od spoluhráčů včetně Jiříčka. Dvaadvacetiletý Čech byl na ledě u prvních tří inkasovaných gólů a propadl se ve statistice plus/mínus hluboko do záporných hodnot. Nejprve se nechal natáhnout Pastrňákem, pak vystoupil proti J. J. Peterkovi a chyběl na středu a nakonec nechal s kolegy za brankou volného Frasera Mintena.
Do statistik se ale nakonec zapsal i v pozitivním duchu. Za stavu 3:0 nahrál v přesilové hře Porterovi Martonemu, který obstaral jediný zásah hostů a připravil Jeremyho Swaymana o čisté konto. V NHL bodoval Jiříček poprvé od 20. ledna loňského roku, kdy za Minnesotu proti Coloradu bral asistenci. V dresu Flyers se prosadil vůbec poprvé.
Klub z Pensylvánie ale dál prožívá hodně černý vstup do ročníku. Z šesti zápasů nevyhrál ani jeden a jediné body bral za dvě porážky v prodloužení. Vladař se hrozivým úvodem celého klubu propadl v úspěšnosti zásahů pod 86 procent a v průměru inkasuje přes pět branek za zápas.
Z pohledu Bostonu jde naopak o vydařený začátek éry kapitána Pastrňáka. Hvězda mužstva brala při čtvrté výhře ze šesti duelů asistenci, Zacha skóroval v sezoně poprvé. Fanoušky týmu z Massachusetts může těšit i pět různých střelců podepsaných pod sobotními góly. Od příštího zápasu se navíc do sestavy vrátí obránce Charlie McAvoy, který si odpykával trest z konce minulého ročníku.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Boston
|6
|3
|1
|0
|2
|20:13
|8
|2
Rangers
|6
|4
|0
|0
|2
|17:11
|8
|3
Carolina
|5
|2
|1
|1
|1
|18:14
|7
|4
Washington
|4
|3
|0
|0
|1
|14:9
|6
|5
Ottawa
|4
|3
|0
|0
|1
|12:9
|6
|6
Tampa
|4
|3
|0
|0
|1
|11:9
|6
|7
Florida
|4
|1
|1
|2
|0
|8:8
|6
|8
Pittsburgh
|5
|1
|1
|1
|2
|20:16
|5
|9
Toronto
|5
|1
|1
|1
|2
|14:15
|5
|10
Islanders
|4
|2
|0
|0
|2
|13:8
|4
|11
Columbus
|3
|1
|1
|0
|1
|10:9
|4
|12
Buffalo
|4
|1
|1
|0
|2
|10:15
|4
|13
Montreal
|4
|1
|0
|1
|2
|14:19
|3
|14
Detroit
|4
|1
|0
|0
|3
|10:14
|2
|15
Devils
|3
|0
|1
|0
|2
|6:13
|2
|16
Flyers
|6
|0
|0
|2
|4
|7:24
|2
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|5
|3
|1
|0
|1
|21:13
|8
|2
Edmonton
|4
|3
|0
|1
|0
|22:16
|7
|3
Winnipeg
|5
|3
|0
|1
|1
|13:15
|7
|4
Colorado
|4
|3
|0
|0
|1
|23:11
|6
|5
Seattle Kraken
|5
|3
|0
|0
|2
|21:14
|6
|6
Utah
|5
|3
|0
|0
|2
|18:14
|6
|7
Anaheim
|4
|2
|1
|0
|1
|14:11
|6
|8
San Jose
|4
|0
|3
|0
|1
|12:14
|6
|9
Minnesota
|4
|2
|0
|1
|1
|11:8
|5
|10
Nashville
|4
|2
|0
|1
|1
|12:11
|5
|11
Dallas
|4
|2
|0
|0
|2
|10:6
|4
|12
Vancouver
|5
|1
|1
|0
|3
|21:25
|4
|13
St. Louis
|4
|1
|0
|1
|2
|9:13
|3
|14
Chicago
|5
|1
|0
|0
|4
|10:21
|2
|15
Kings
|3
|0
|0
|1
|2
|9:15
|1
|16
Calgary
|4
|0
|0
|0
|4
|6:23
|0