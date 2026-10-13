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Návrat z důchodu nebo šance pro Mrázka? Rangers zatím řeší kalamitu z vlastních zdrojů

Pro Igora Šesťorkina skončila sezona
Pro Igora Šesťorkina skončila sezonaZdroj: ČTK / AP / Pamela Smith
Petr Mrázek v barvách Anaheimu
Pro Igora Šesťorkina skončila sezona
Petr Mrázek v barvách Anaheimu
Pro Igora Šesťorkina skončila sezona
Pro Igora Šesťorkina skončila sezona
Pro Igora Šesťorkina skončila sezona
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Filip Ardon
NHL
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Začátek sezony si užívali. New York Rangers vyhráli pět ze sedmi zápasů, po mizerném posledním ročníku vrátili do Madison Square Garden optimistickou náladu, kterou ještě posílil gól přes celé hřiště v podání brankáře Igora Šesťorkina. Jenže plán na velkolepou jízdu ročníkem narušily nečekané trable právě v brankovišti. Šesťorkinovi po zranění kolene skončila sezona, na marodce je i Joonas Korpisalo. Rangers musí řešit, kudy dál, zatím vsadili na další gólmany z organizace. Ve hře by mohl být i návrat z důchodu nebo angažování Petra Mrázka.

Na poslední sezonu by nejradši zapomněli. Rangers potvrdili sešup z výsluní, po účasti v konferenčním finále se podruhé v řadě nepodívali do play off. Letos na podzim zatím kráčeli za restartem více než dobře. Prohráli jen s Bostonem a Washingtonem, jinak pětkrát zvítězili a na domácím ledě neztratili ani bod.

Dařilo se i týmové jedničce Igoru Šesťorkinovi. Rus zasáhl do pěti zápasů, úspěšnost zákroků držel na hodnotě 92,7 procenta a v průměru inkasoval jen 1,79 gólu za utkání. Třešničkou na dortu byla trefa do prázdné branky Tampy Bay, v dalším utkání přispěl gólman k výhře Rangers i gólovou asistencí.

Z vysněného startu noční můra

Zdánlivě snová jízda ale skončila dříve, než se čekalo. Šesťorkin se ve Washingtonu zranil, musel střídat a zanedlouho přišla hororová zpráva. Třicetiletému Rusovi skončila sezona. „Je těžké slyšet takové novinky. Je samozřejmě obrovskou součástí našeho týmu a je neuvěřitelný spoluhráč. Znamená pro nás strašně moc, takže je to na nic,“ smutnil nad ztrátou jedničky útočník Mika Zibanejad.

Pro Rangers šlo o ještě větší zásah, protože už nějakou dobu museli pracovat bez plánované dvojky Joonase Korpisala. Fin přišel do týmu z Bostonu, neodchytal ani zápas a zamířil na marodku. Plánovaný výpadek zní čtyři týdny, po Šesťorkinově zranění zůstali Rangers bez obou gólmanů.

Prostředím zámořské soutěže začaly okamžitě létat spekulace, jak bude klub z Manhattanu reagovat. A jde o opravdu zajímavá řešení. Hlasitě se skloňovalo například jméno Jonathana Quicka. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu strávil u Rangers poslední tři ročníky, letos ale kariéru definitivně zabalil a ve 40 letech se posunul do pozice ředitele brankářů.

Ve hře je i Mrázek

„Očekává se, že Rangers budou hledat gólmanskou pomoc. Jonathan Quick je spokojeně v důchodu a pracuje jako ředitel brankářů v New York Rangers. Ale naše zdroje věří, že by mohl být jednou z možností, pokud by ho Rangers požádali, aby šel hrát,“ informovala na síti X zámořská reportérka Emily Kaplanová.

Kromě bývalého brankáře se mluvilo i o možnosti přivést do klubu Connora Hellebuycka, který ve Winnipegu stávkuje a chce být vyměněn, i o několika dalších jménech napříč kluby. Z volných brankářů přicházejí v úvahu James Reimer a Čech Petr Mrázek.

„Zkusí Rangers přivést Hellebuycka? Gustavssona? Blackwooda? Vrátí se k hraní Jonathan Quick? Bylo mi řečeno, že Mrázek je zase připravený hrát,“ zamýšlel se na sítích insider Kevin Weekes.

Po sezoně v Anaheimu zůstává Mrázek v 34 letech zatím bez kontraktu. V únoru absolvoval operaci, jeho zdravotní stav mohl být pro některé kluby varováním. „Už jsem přemýšlel, jestli není lepší skončit. Ale teď se mi změnil hokejový život, najednou mám takovou chuť, jakou jsem neměl roky,“ vykládal Čech během léta v rozhovoru pro deník Sport.

Řešení z vlastních řad

Zatím vše nasvědčuje tomu, že Rangers se pokusí situaci vyřešit z vlastních zdrojů. Po zranění Šesťorkina poslali do akce Dylana Garanda z farmy a zvítězili nad Vancouverem 6:2. Role dvojky se chopil Spencer Martin. „Je natěšený, skvělý kluk. Další velký bojovník, miluje hokej a má ambice hrát v NHL. Pokaždé, když jsme ho poslali do branky, předvedl důležité zákroky a dal týmu šanci na výhru. Věříme, že má velké schopnosti,“ říkal na Garandovo konto trenér Mike Sullivan.

V neprospěch mladého Kanaďana může mluvit nedostatek zkušeností. V NHL dosud odchytal jen tři utkání v minulém ročníku, letos přidal další tři starty. Martin má za sebou 72 zápasů v NHL, jenže naposledy s úspěšností 86,4 procenta nepřesvědčil.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina7411127:1711
2Rangers7500223:1310
3Ottawa6410119:1210
4Boston6310220:138
5Tampa5400116:128
6Pittsburgh6121222:177
7Toronto6211220:187
8Washington5300217:146
9Florida6112212:176
10Buffalo6210316:226
11Montreal5111215:195
12Islanders5200316:134
13Columbus4110213:144
14Devils5110311:184
15Detroit5101310:153
16Flyers700258:282
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas7320225:1810
    2Edmonton5401025:179
    3Minnesota6401119:119
    4Seattle Kraken6400226:178
    5Utah6400222:158
    6Anaheim5310118:138
    7Winnipeg5301113:157
    8Colorado5300226:176
    9Nashville5202114:146
    10San Jose5030213:176
    11Dallas5201211:85
    12St. Louis5201214:165
    13Vancouver7110524:354
    14Kings4002210:172
    15Chicago6100512:262
    16Calgary500058:270

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