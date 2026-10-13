Návrat z důchodu nebo šance pro Mrázka? Rangers zatím řeší kalamitu z vlastních zdrojů
Chcete naše zprávy v Googlu přednostně?
Začátek sezony si užívali. New York Rangers vyhráli pět ze sedmi zápasů, po mizerném posledním ročníku vrátili do Madison Square Garden optimistickou náladu, kterou ještě posílil gól přes celé hřiště v podání brankáře Igora Šesťorkina. Jenže plán na velkolepou jízdu ročníkem narušily nečekané trable právě v brankovišti. Šesťorkinovi po zranění kolene skončila sezona, na marodce je i Joonas Korpisalo. Rangers musí řešit, kudy dál, zatím vsadili na další gólmany z organizace. Ve hře by mohl být i návrat z důchodu nebo angažování Petra Mrázka.
Na poslední sezonu by nejradši zapomněli. Rangers potvrdili sešup z výsluní, po účasti v konferenčním finále se podruhé v řadě nepodívali do play off. Letos na podzim zatím kráčeli za restartem více než dobře. Prohráli jen s Bostonem a Washingtonem, jinak pětkrát zvítězili a na domácím ledě neztratili ani bod.
Dařilo se i týmové jedničce Igoru Šesťorkinovi. Rus zasáhl do pěti zápasů, úspěšnost zákroků držel na hodnotě 92,7 procenta a v průměru inkasoval jen 1,79 gólu za utkání. Třešničkou na dortu byla trefa do prázdné branky Tampy Bay, v dalším utkání přispěl gólman k výhře Rangers i gólovou asistencí.
Z vysněného startu noční můra
Zdánlivě snová jízda ale skončila dříve, než se čekalo. Šesťorkin se ve Washingtonu zranil, musel střídat a zanedlouho přišla hororová zpráva. Třicetiletému Rusovi skončila sezona. „Je těžké slyšet takové novinky. Je samozřejmě obrovskou součástí našeho týmu a je neuvěřitelný spoluhráč. Znamená pro nás strašně moc, takže je to na nic,“ smutnil nad ztrátou jedničky útočník Mika Zibanejad.
Pro Rangers šlo o ještě větší zásah, protože už nějakou dobu museli pracovat bez plánované dvojky Joonase Korpisala. Fin přišel do týmu z Bostonu, neodchytal ani zápas a zamířil na marodku. Plánovaný výpadek zní čtyři týdny, po Šesťorkinově zranění zůstali Rangers bez obou gólmanů.
Prostředím zámořské soutěže začaly okamžitě létat spekulace, jak bude klub z Manhattanu reagovat. A jde o opravdu zajímavá řešení. Hlasitě se skloňovalo například jméno Jonathana Quicka. Trojnásobný vítěz Stanley Cupu strávil u Rangers poslední tři ročníky, letos ale kariéru definitivně zabalil a ve 40 letech se posunul do pozice ředitele brankářů.
Ve hře je i Mrázek
„Očekává se, že Rangers budou hledat gólmanskou pomoc. Jonathan Quick je spokojeně v důchodu a pracuje jako ředitel brankářů v New York Rangers. Ale naše zdroje věří, že by mohl být jednou z možností, pokud by ho Rangers požádali, aby šel hrát,“ informovala na síti X zámořská reportérka Emily Kaplanová.
Kromě bývalého brankáře se mluvilo i o možnosti přivést do klubu Connora Hellebuycka, který ve Winnipegu stávkuje a chce být vyměněn, i o několika dalších jménech napříč kluby. Z volných brankářů přicházejí v úvahu James Reimer a Čech Petr Mrázek.
„Zkusí Rangers přivést Hellebuycka? Gustavssona? Blackwooda? Vrátí se k hraní Jonathan Quick? Bylo mi řečeno, že Mrázek je zase připravený hrát,“ zamýšlel se na sítích insider Kevin Weekes.
Po sezoně v Anaheimu zůstává Mrázek v 34 letech zatím bez kontraktu. V únoru absolvoval operaci, jeho zdravotní stav mohl být pro některé kluby varováním. „Už jsem přemýšlel, jestli není lepší skončit. Ale teď se mi změnil hokejový život, najednou mám takovou chuť, jakou jsem neměl roky,“ vykládal Čech během léta v rozhovoru pro deník Sport.
Řešení z vlastních řad
Zatím vše nasvědčuje tomu, že Rangers se pokusí situaci vyřešit z vlastních zdrojů. Po zranění Šesťorkina poslali do akce Dylana Garanda z farmy a zvítězili nad Vancouverem 6:2. Role dvojky se chopil Spencer Martin. „Je natěšený, skvělý kluk. Další velký bojovník, miluje hokej a má ambice hrát v NHL. Pokaždé, když jsme ho poslali do branky, předvedl důležité zákroky a dal týmu šanci na výhru. Věříme, že má velké schopnosti,“ říkal na Garandovo konto trenér Mike Sullivan.
V neprospěch mladého Kanaďana může mluvit nedostatek zkušeností. V NHL dosud odchytal jen tři utkání v minulém ročníku, letos přidal další tři starty. Martin má za sebou 72 zápasů v NHL, jenže naposledy s úspěšností 86,4 procenta nepřesvědčil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|7
|4
|1
|1
|1
|27:17
|11
|2
Rangers
|7
|5
|0
|0
|2
|23:13
|10
|3
Ottawa
|6
|4
|1
|0
|1
|19:12
|10
|4
Boston
|6
|3
|1
|0
|2
|20:13
|8
|5
Tampa
|5
|4
|0
|0
|1
|16:12
|8
|6
Pittsburgh
|6
|1
|2
|1
|2
|22:17
|7
|7
Toronto
|6
|2
|1
|1
|2
|20:18
|7
|8
Washington
|5
|3
|0
|0
|2
|17:14
|6
|9
Florida
|6
|1
|1
|2
|2
|12:17
|6
|10
Buffalo
|6
|2
|1
|0
|3
|16:22
|6
|11
Montreal
|5
|1
|1
|1
|2
|15:19
|5
|12
Islanders
|5
|2
|0
|0
|3
|16:13
|4
|13
Columbus
|4
|1
|1
|0
|2
|13:14
|4
|14
Devils
|5
|1
|1
|0
|3
|11:18
|4
|15
Detroit
|5
|1
|0
|1
|3
|10:15
|3
|16
Flyers
|7
|0
|0
|2
|5
|8:28
|2
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|7
|3
|2
|0
|2
|25:18
|10
|2
Edmonton
|5
|4
|0
|1
|0
|25:17
|9
|3
Minnesota
|6
|4
|0
|1
|1
|19:11
|9
|4
Seattle Kraken
|6
|4
|0
|0
|2
|26:17
|8
|5
Utah
|6
|4
|0
|0
|2
|22:15
|8
|6
Anaheim
|5
|3
|1
|0
|1
|18:13
|8
|7
Winnipeg
|5
|3
|0
|1
|1
|13:15
|7
|8
Colorado
|5
|3
|0
|0
|2
|26:17
|6
|9
Nashville
|5
|2
|0
|2
|1
|14:14
|6
|10
San Jose
|5
|0
|3
|0
|2
|13:17
|6
|11
Dallas
|5
|2
|0
|1
|2
|11:8
|5
|12
St. Louis
|5
|2
|0
|1
|2
|14:16
|5
|13
Vancouver
|7
|1
|1
|0
|5
|24:35
|4
|14
Kings
|4
|0
|0
|2
|2
|10:17
|2
|15
Chicago
|6
|1
|0
|0
|5
|12:26
|2
|16
Calgary
|5
|0
|0
|0
|5
|8:27
|0