Góly i pěsti: Český obr ukazuje zbraně. Chceme víc takového Klapky, žádají fanoušci
Český útočník Adam Klapka pomohl Calgary k první výhře v sezóně na ledě Anaheimu 4:2 jedním gólem do sítě Lukáše Dostála a i vítěznou bitkou.
Klapka dostal na ledě prostor pouze na osm minut a půl, přesto stihl skórovat a pěstmi zpacifikovat Jeffa Malotta, muže, který má blízko k MMA.
Flames díky svému novému hrdinovi ukončili sérii pěti porážek v řadě a zapsali první dva body do tabulky NHL. A fanoušci Klapku chválí.
Po pěti porážkách v řadě řekli dost. Calgary ve středu uspělo na ledě Anaheimu a po vítězství 4:2 přidalo do tabulky první dva body. Velký podíl na vzedmutí měl Čech Adam Klapka, který nejprve otevřel skóre a pak se v polovině utkání neváhal porvat s Jeffem Malottem. „Vyhrávat je zábava a je to to, co všichni chceme. Musíme prostě pokračovat a hrát pořád stejně,“ velel dlouhán, jemuž se zkraje sezony daří prodávat svoje přednosti.
Z minima prostoru se snaží vytřískat maximum. Adam Klapka je napříč soupiskou Flames v průměru druhým nejméně nasazovaným hráčem, přesto ho na ledě nepřehlédnete. A nejen kvůli jeho výšce.
Gól Dostálovi
Habán z Prahy se sráží, blokuje střely, pere se a dává i góly. Zatímco v předchozích dvou ročnících se zastavil na šesti přesných zásazích, letos má po šesti duelech už dva. Ve čtvrté formaci Calgary brousí šestadvacetiletý forvard přednosti, jaké má jen málo českých hráčů.
Znovu je Klapka ukázal proti Anaheimu. Už v první třetině zavezl puk do pásma, využil dobré práce spoluhráčů a z mezikruží poslal kotouč do sítě za záda krajana Lukáše Dostála. „Middleton odvedl skvělou práci. Jel do rohu pro puk a pak jel do branky a před brankáře. A prošlo to tam,“ popisoval šťastný Klapka.
Ve druhé části nechyběl ani v šarvátce u branky Flames a neváhal se pustit do bitky bez rukavic. Proti sobě měl Jeffa Malotta, tedy muže, jenž má k boji velmi blízko. Jeho bratr Mike se věnuje MMA v prestižní organizaci UFC. Čech se však mladšího ze sourozenců nezalekl. Vyměnil si s ním několik úderů, u mantinelu pak získal navrch a po krátkém klinči soka poplácal a zamířil na trestnou lavici.
Z pouhých osmi minut a 30 sekund na ledě Klapka znovu vytěžil maximum. K dosažení hattricku Gordieho Howea mu chyběla jen gólová nahrávka. Po výhře zářil na tváři šestadvacetiletého obra úsměv.
„V posledních pár zápasech jsme odvedli opravdu dobrou práci, ale párkrát jsme udělali chybu a dostali gól. Tentokrát jsme pořád hráli tak, jak bychom měli. Musíme v tom pokračovat,“ velel po premiérové výhře v ročníku.
Calgary konečně bodovalo
Na první body čekali Flames ze všech klubů nejdéle. Bez výhry už po jejich triumfu zůstává jen Los Angeles a Philadelphia. „Jsem šťastný, že jsem dal gól, ale samozřejmě je daleko důležitější, že jsme konečně vyhráli. Pořád ale musíme zůstávat nohama na zemi, je to jen jeden zápas,“ uvědomoval si Klapka.
V úvodu sezony z něj máte pocit, že zase o trochu lépe chápe, jakou práci musí odvádět, aby si udržel místo v NHL a byl platný. Na kontě má už 21 hitů, ze šesti střel na branku vydoloval dva góly, což činí parádní úspěšnost střelby 33,3 procenta. Cenné jsou i dvě bitky z šesti startů, jimiž zaokrouhlil Klapka svůj bitkařský rejstřík v NHL na deset zápisů.
„Adam je hráč, kterého můžete posunut do první lajny, vstřelí gól, popere se, zaznamená tři velké hity a stane se první hvězdou zápasu. Jsou přitom i situace, kdy bude tvrdý a přímočarý hráč ve čtvrté lajně,“ vykládal už před sezonou hlavní trenér Ryan Huska.
Dostane větší ice time?
Přesně podle jeho slov se Klapka zatím snaží hrát. Z nízkého icetimu ve čtvrtém útoku se pokouší vytěžit góly, rozdává rány a čeká, zda přijde větší příležitost. Podobnými výkony jí jde naproti. Žádný z hráčů Flames zatím nenastřílel více gólů než on, dva zápisy mají shodně ještě Morgan Frost a Ajdar Sunijev. A fanoušci Calgary hlasitě mluví o Klapkově přínosu.
„Adam Klapka byl bestie. Je superefektivní, když hraje s dovednostmi a fyzičnem,“ psal na síti X jeden z fandů. „Dejte mi dalších 79 zápasů takového Klapky, prosím,“ přál si další z diskutujících.
Víc podobného Klapky si musí přát i český hokej. Podobné hráče v zásobě nemá. Pokud bude český obr pokračovat v nastoleném trendu, může si říct o víc prostoru trenérům v NHL i v reprezentaci.