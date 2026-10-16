Dobeš ztrácí pozici v Montrealu: Pěkně mě to štve! Tlačí na něj mladší konkurence
V Montrealu byl oslavovaný jako hrdina. Gólman Jakub Dobeš zažil letos parádní play off, kdy opanoval brankoviště Canadiens a dovedl je do finále Východní konference NHL. Zdálo se, že si zachová pozici jedničky kanadské organizace i v další sezoně. Jenže rozjezd do aktuální základní části neprobíhá, jak by si rodák z Ostravy přál. „Pěkně mě to štve,“ nechal volný průchod emocím po poslední porážce 4:5 proti Washingtonu, jíž byl přítomný přímo na ledě.
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Hokejový život bývá vrtkavý. A Jakub Dobeš to teď zostra poznává na vlastní kůži. V sezoně si připsal třetí porážku ze čtyř vystoupení, kromě povedeného utkání v Torontu se mu zápasy hrubě nevydařily. Pokaždé dostal minimálně pět gólů, v noci na čtvrtek na ledě Washingtonu znovu.
Capitals stačilo 23 přesných střel, aby vyválčili vítězství 5:4. „Musím být jako brankář i spoluhráč lepší. Teď mě to pěkně štve. Je součástí mojí práce být připravený. Přišlo mi, že jsem klukům nedokázal dát žádnou vzpruhu, pořád jsme v zápase doháněli,“ byl k sobě samému velmi kritický český brankář.
Na scénu se dere mladík
Třebaže v předchozí vyřazovací fázi se Dobešovi dvakrát podařilo uspět v sérii na sedm utkání, když vyřadil Tampu Bay i Buffalo, reálně hrozí, že o minuty mezi tyčemi bude přicházet. Na scénu se totiž stále výrazněji dere teprve jednadvacetiletý Američan Jacob Fowler. Než Dobeš dostal čichnout v hlavním městě USA, odchytal mladík dokonce tři utkání v řadě. V dosavadní sezoně si při zranění jiného kolegy Samuela Montembeaulta drží úspěšnost 90,6 procenta.
„Je to rozhodnutí, které trenéři udělali, a já ho plně respektuju. Máme mezi sebou dobrý vztah, přeju Jacobovi to nejlepší. Pokud vyhrává, je to samozřejmě dobrá volba,“ vyjádřil se Dobeš ke konkurenci shovívavě.
Přesto musí cítit, že na něj talent tlačí. Výsledky z minulého ročníku jsou zapomenuty. Canadiens spadají mezi ambiciózní mužstva, potřebují se opřít o maskované muže. A český gólman jim zatím takovou jistotu neposkytl.
Cítil jsem se dobře, ale…
Důvody ovšem nadále hledá v první řadě u sebe. „Nezáleží na tom, jak góly padly, hokej je zkrátka hrou chyb. Každá sekunda se v něm počítá. Cítil jsem se v posledním utkání v některých situacích dobře, ale pořád jsem dostal pět gólů… Musím toho pro kluky jednoduše zvládnout víc,“ uvědomil si pětadvacetiletý čahoun.
S rozjezdem paradoxně nikdy v minulosti neměl problémy. Při premiérové sezoně v NHL dokázal k vítězství dovést pět úvodních duelů, o necelý rok později dokonce šest partií. Krize na začátku ho postihla až do třetice.
Na druhou stranu má Dobeš výhodu, že dokáže čerpat z lednové zkušenosti, kdy Montreal v kleci točil tři brankáře, přičemž Čech z nich chytal nejméně často. Rozdíl je v tom, že tehdy za ním šly alespoň pozitivní výsledky. Nebál se tak veřejně ozvat. Ohradil se, že odeslání na farmu by u něj postrádalo smysl. Krátce nato se mu v NHL znovu dostalo významnějšího vytížení.
Těžká chvíle i pro Slafkovského
Vše vyvrcholilo jízdou v play off, při níž s úspěšností 90,8 procenta pobláznil Montreal. Nyní však strádá. „Zápas proti Washingtonu pro něj teď měl být odrazovým můstkem. Místo toho udělal krok zpátky. Je to důkaz, jak prchavá může být konzistentnost výkonů na této pozici. Dobeš je ale bojovník. Pořád má spoustu času příběh zvrátit,“ píše odborník a novinář serveru Sportsnet Eric Engels.
Kromě Dobeše nezažil proti Washingtonu příliš povedený večer ani slovenský útočník Juraj Slafkovský. Nejenže nebodoval, ale za stavu 3:3 si najel do pasti Ivana Mirošničenka, který lídra Montrealu uzemnil tvrdým hitem. Při následném pádu na led navíc do Slafkovského vrazil tvrďák Tom Wilson, nevyhnul se kontaktu s hlavou soupeře. Přestože zákrok vypadal nepěkně, reprezentant země zpod Tater utkání dokončil.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|8
|5
|1
|1
|1
|31:19
|13
|2
Rangers
|9
|6
|0
|0
|3
|28:21
|12
|3
Ottawa
|8
|4
|2
|0
|2
|23:20
|12
|4
Boston
|7
|4
|1
|0
|2
|26:16
|10
|5
Tampa
|7
|4
|1
|0
|2
|21:19
|10
|6
Florida
|8
|2
|2
|2
|2
|22:22
|10
|7
Buffalo
|8
|2
|2
|1
|3
|24:30
|9
|8
Washington
|7
|4
|0
|0
|3
|24:22
|8
|9
Devils
|7
|2
|2
|0
|3
|23:23
|8
|10
Toronto
|8
|2
|1
|2
|3
|28:28
|8
|11
Islanders
|7
|3
|0
|1
|3
|20:17
|7
|12
Pittsburgh
|7
|1
|2
|1
|3
|25:22
|7
|13
Montreal
|7
|1
|2
|1
|3
|23:27
|7
|14
Detroit
|7
|2
|0
|2
|3
|16:21
|6
|15
Columbus
|5
|1
|1
|0
|3
|16:21
|4
|16
Flyers
|9
|0
|0
|3
|6
|11:33
|3
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|9
|5
|2
|0
|2
|36:22
|14
|2
Utah
|8
|6
|0
|0
|2
|31:21
|12
|3
Edmonton
|7
|5
|0
|1
|1
|31:22
|11
|4
Seattle Kraken
|8
|4
|1
|1
|2
|32:23
|11
|5
Minnesota
|8
|5
|0
|1
|2
|26:20
|11
|6
Winnipeg
|7
|4
|0
|2
|1
|21:21
|10
|7
Colorado
|7
|4
|0
|1
|2
|31:22
|9
|8
Anaheim
|6
|3
|1
|0
|2
|20:17
|8
|9
San Jose
|7
|0
|4
|0
|3
|19:25
|8
|10
Dallas
|7
|2
|1
|1
|3
|16:13
|7
|11
St. Louis
|7
|3
|0
|1
|3
|25:23
|7
|12
Nashville
|7
|2
|0
|3
|2
|18:22
|7
|13
Chicago
|8
|2
|1
|0
|5
|21:32
|6
|14
Vancouver
|9
|1
|1
|1
|6
|28:41
|5
|15
Kings
|5
|0
|0
|2
|3
|11:21
|2
|16
Calgary
|7
|1
|0
|0
|6
|14:35
|2