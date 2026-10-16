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Pozitivní zprávy z Ameriky: Chytil je zpátky, začal asistencí. Chyběl nám, zní z kabiny

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První bod Filipa Chytila v letošní sezoně • Zdroj: NHL.com
Útočník Filip Chytil má za sebou první letošní start v NHL
Filip Chytil na tréninkovém kempu Vancouveru
Filip Chytil
Filip Chytil
Filip Chytil
Český hokejista Filip Chytil na trénínku v Říčanech u Prahy
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Filip Ardon
NHL
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  • Útočník Filip Chytil se po vyléčení zraněného ramene poprvé v sezoně zapojil do zápasu Vancouveru a připsal si asistenci.

  • Kanadský klub na ledě Floridy neudržel dvougólové vedení a i přes úspěšný návrat českého centram padl 2:3 v prodloužení. Hattrickem se blýskl Brady Tkachuk.

  • Trenér Malhotra i spoluhráči chválili Chytilův přínos pro dynamiku týmu, Vancouver však zůstává na spodku tabulky NHL.

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Moc větších smolařů v hokejovém světě nenajdete. Filip Chytil odehrál za poslední tři ročníky pouhých 84 zápasů, což je od letošní sezony jedna kompletní základní část. Jinak laboroval se stále se vracejícími zraněními. Otřesy mozku, zranění v horní části těla, zásah pukem do obličeje… Letos se chystal sedmadvacetiletý Čech na kompletní návrat a po delší době pořádnou porci utkání. 

„Je to dobré. Příprava byla hodně produktivní, zapracoval jsem na spoustě věcí jak na ledě, tak mimo něj. I v osobním životě jsem si to s rodinou moc užil, narodila se nám dcera, což mi hodně pomohlo po mentální stránce. Jsem připravený na odlet a těším se moc na sezonu,“ vykládal Chytil během léta pro deník Sport

Smolná příprava

Za oceánem ale přišel rychle další náraz. Obrazně i doslovně. Chytil nastoupil v přípravě jen proti Edmontonu a už po necelých pěti odehraných minutách se poroučel na ošetření a na marodku. Centr Canucks škobrtl při kontaktu s hlavním rozhodčím, nekontrolovaně narazil do mantinelu a pochroumal si rameno

U jeho jména se znovu objevil červený křížek, šance na návrat přišla až o tři týdny později. „Už jsme o tom diskutovali minulý zápas. Pokaždé když se vám někdo vrátí po zranění, jeho natěšení přinese energii do kabiny. Vždycky je to dávka energie pro celý tým, když máte někoho, kdo je hladový a vrací se do sestavy,“ komentoval Chytilův návrat trenér Manny Malhotra

Chytila poslal do akce uprostřed tripu na východní pobřeží. Proti Islanders (2:3) Chytil ještě nehrál, dres oblékl až na Floridě. V utkání s Panthers nastoupil na centru třetího útoku a už v první třetině asistoval na branku obránce Eliase Petterssona. Puk si připravil v rohu hřiště a bekhendem ho šikovně poslal do předbrankového prostoru. 

„Je to skvělé, chyběl nám. Je dobré vidět ho zpátky a přináší toho do sestavy hodně. Je opravdu dobré mít ho zpátky,“ chválil po utkání švédský bek. 

Dva hattricky za sebou

Díky Chytilově asistenci odskočili Canucks na konci první třetiny už o dvě branky. Na třetí triumf v sezoně přesto nedosáhli. Ve třetí části rozjel velkolepou show Brady Tkachuk, dvěma góly vyrovnal a v prodloužení rozhodl. Hattrick zapsal ve druhém utkání po sobě. 

Vancouveru zůstal jeden bod do tabulky a pozitivní dojem z návratu důležitého útočníka. „Byl to skvělý návrat do sestavy. Jeho schopnost zavážet puk určitě mění dynamiku našeho týmu. Ale bude ještě chvíli trvat, než se bude cítít stoprocentně zpátky,“ vykládal po utkání Malhotra. 

Ke vzedmutí kanadského klubu bude chtít využít i Chytila. Canucks posbírali z devíti zápasů jen pět bodů a na západě jsou za nimi jen Los Angeles a Calgary. „Budu hrát moji hru. Měli jsme části zápasů, kdy jsme hráli opravdu dobře, a některé části byly horší. Doufejme, že se to zlepší a budeme konzistentnější celý zápas. Doufám, že k tomu můžu pomoct,“ přál si uzdravený Chytil.

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2Rangers9600328:2112
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5Tampa7410221:1910
6Florida8222222:2210
7Buffalo8221324:309
8Washington7400324:228
9Devils7220323:238
10Toronto8212328:288
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12Pittsburgh7121325:227
13Montreal7121323:277
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15Columbus5110316:214
16Flyers9003611:333
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    5Minnesota8501226:2011
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    7Colorado7401231:229
    8Anaheim6310220:178
    9San Jose7040319:258
    10Dallas7211316:137
    11St. Louis7301325:237
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    14Vancouver9111628:415
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    16Calgary7100614:352

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