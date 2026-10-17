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NHL ONLINE: Hronek s Chytilem na ledě Tampy. V akci Pastrňák, Hertl nebo Gudas

David Pastrňák se proti Utahu blýskl čtyřmi body
David Pastrňák se proti Utahu blýskl čtyřmi bodyZdroj: ČTK/AP Photo/Charles Krupa
Filip Chytil
David Pastrňák s Pavlem Zachou se radují z branky Bostonu
Útočník Filip Chytil má za sebou první letošní start v NHL
David Pastňák nahrával na gól Pavlu Zachovi
Obránce Vancouveru Filip Hronek
David Pastrňák se proti Utahu blýskl čtyřmi body
David Pastrňák se proti Utahu blýskl čtyřmi body
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iSport.cz
NHL
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Sobotní program zámořské NHL začíná pro evropské fanoušky v přívětivém čase, hned tři duely startují před půlnocí. Do akce jde Vancouver s Filipy Hronkem a Chytilem na ledě Tampy. V noci je dalších jedenáct utkání, ve kterých se představí Boston s Davidem Pastrňákem a Pavlem Zachou, Florida s Radko Gudasem nebo Vegas s Tomášem Hertlem. ONLINE přenosy ze všech duelů sledujte na iSportu.

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina8511131:1913
2Boston8510230:1812
3Rangers9600328:2112
4Ottawa8420223:2012
5Tampa7410221:1910
6Florida8222222:2210
7Buffalo8221324:309
8Washington7400324:228
9Devils7220323:238
10Toronto8212328:288
11Islanders7301320:177
12Pittsburgh8121427:277
13Montreal7121323:277
14Detroit7202316:216
15Columbus5110316:214
16Flyers9003611:333
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas9520236:2214
    2Utah8600231:2112
    3Colorado8501236:2411
    4Edmonton7501131:2211
    5Seattle Kraken8411232:2311
    6Minnesota8501226:2011
    7Winnipeg7402121:2110
    8Anaheim7310322:218
    9San Jose7040319:258
    10Dallas7211316:137
    11St. Louis7301325:237
    12Nashville7203218:227
    13Chicago8210521:326
    14Vancouver9111628:415
    15Kings5002311:212
    16Calgary7100614:352

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