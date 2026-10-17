Ovečkin a synové na ledě? Je to hnus, zlobí se Hašek. Vadí mu, že NHL do války zatahuje děti
Dominik Hašek ostrými slovy zkritizoval NHL i klub Capitals za to, že v rámci ceremoniálu umožnily jít na led synům Alexandra Ovečkina.
Bývalý brankář označil využití dětí v propagaci hráče spojeného s ruským režimem za hnusné zneužití a na sociálních sítích sdílel drsnou koláž.
Má radost, že jeho názory už otiskují i prestižní zámořské noviny, jinak jméno Hašek musí být podle něj v NHL tabu, novináři o něm nesmí mluvit.
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Je dlouhodobým ostrým kritikem NHL, že umožňuje ruským hráčům v čele s Alexandrem Ovečkinem působením v lize podporovat válečný režim. Ale teď rétoriku ještě stupňuje. A to poté, co Capitals nechali syny svého kapitána, aby tátu veřejně vítali na ledě.
Je to přes čáru
„Zneužívat děti k politice NHL, která je obrovskou reklamou na ruskou imperialistickou válku, je přes čáru. Je to vyloženě hnusné,“ zlobí se dvojnásobný vítěz Stanley Cupu ve videorozhovoru pro iSport. V podobném duchu je aktivní i na sociálních sítích, kde zveřejnil koláž, na níž je Ovečkin v tratolišti dětské krve.
NHL kritizuje dlouhodobě. Stejně jako americké zákonodárce. Vadí mu, že nechávají veřejně na ledě působit hráče, kteří neodsoudili ruskou válku. A co víc, Alexandr Ovečkin je veřejným zastáncem ruského diktátora Vladimira Putina.
Ale když na videu viděl, jak synové do mikrofonu vítají tátu na ledě při úvodním domácím utkání sezony, popadl ho vztek.
„Aby v této situaci byly děti brané na led a vítaly ho tam, je absolutně nevhodné. Je to daleko přes čáru,“ zlobí se legendární brankář, kterého navíc štve, že video se syny Sergejem a Iljou sdílely na sociálních sítích jak klub, tak celá NHL. Video sbíralo statisíce přehrání. Na první pohled působilo roztomile, lidé klučinům aplaudovali.
Ostře se proti tomu ohradil na sociálních sítích, stejnou kritiku zopakoval i ve videorozhovoru pro iSport.cz. V něm zopakoval, že postoj vedení nejslavnější hokejové ligy světa kritizuje od začátku pozemní ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.
Ovečkin se navíc nedávno objevil v oficiálním volebním spotu, jenž podporuje Putina. „Víme, že podporuje největší zločince současného světa, kteří jsou zodpovědní ne za stovky tisíc, ale miliony zabitých a zmrzačených lidí. A to, že je toho NHL součástí a umožňuje mu veřejně vystupovat na ledě, je hrozný,“ nepolevuje ve své kritice.
Ovečkin mezi zničenými budovami
A fakt, že se v rámci propagandy objevily na ledě i děti, ho vytočil. Nezdráhal se potom na své síti X sdílet fotku, na níž Ovečkin klečí v tratolišti krve a vedle něj se povalují plyšáci a hračky… Za ním jsou rozbombardované budovy.
Dominik Hašek kritizuje NHL dlouhodobě. Vedení ligy nereaguje. Podle člena Síně slávy mají zámořští reportéři dokonce zakázané mluvit i psát o Haškovi. „Všichni to vědí, i když oficiálně to nikdo neřekl,“ tvrdí olympijský vítěz z Nagana, jenž je možná nejlepším brankářem všech dob. V NHL šestkrát získal Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana.
Zároveň poněkolikáté upozorňuje, že nekritizuje Ovečkina. Ten podle něj pouze projevil názor, s nímž sice absolutně nesouzní, ale v první řadě nesouhlasí s postojem NHL a politiky, že mu umožňují veřejně vystupovat.
„Tím pádem se celý válečný konflikt jenom eskaluje,“ upozorňuje.
V poslední době už jsou jeho názory i mnohem víc slyšet v zámoří. Vlivní reportéři, píšící o NHL, byli v prvních letech velmi zdrženliví a Haškovy postoje nechtěli zviditelňovat. V minulých týdnech ale tahle bariéra pomalu padá, obsáhlý text zveřejnil mimo jiné vlivný deník The Washington Post.
„Moje názory už přebírají největší americké i kanadské noviny. Pro mě není podpora hráčů ze strany NHL nic jiného, než podpora vraždění, zabíjení a dalších hrozných zločinů. Tohle musí skončit,“ dodává Hašek, jenž nemíní ve svém boji polevovat.