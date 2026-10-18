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Boston válí a Pastrňák s ním. Zapůsobil v kabině, poradil si bez Zachy. Co je klíčem?

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Pastrňák gólem a asistencí podtrhl výhru Bostonu nad LA • Zdroj: NHL.com/cs
David Pastrňák se proti Utahu blýskl čtyřmi body
David Pastrňák během utkání Bostnu s Anaheimem
David Pastrňák během utkání Bostnu s Anaheimem
David Pastrňák během utkání Bostnu s Anaheimem
David Pastrňák během utkání Bostnu s Anaheimem
Slavící hokejisté Bostonu
David Pastrňák s Pavlem Zachou se radují z branky Bostonu
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Patrik Czepiec
NHL
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Vyhráli pět zápasů v řadě, neklopýtli při výjezdu v Kalifornii a vévodí Atlantické divizi. Po sobotním programu se hráči Bruins vyšvihli na třetí místo NHL. Kapitán David Pastrňák táhne sérii pěti utkání s bodem (4+6), v sezoně má 12 zápisů (4+8). Jeho Boston tak opět patří k nebezpečným uskupením. „Přijde mi, že jsme jako tým zase vyspělejší, i když v něm paradoxně přibývají mladší kluci,“ zamyslel se Pastrňák. Právě přísun kvalitního talentu je hlavní příčinou, proč Bruins válí.

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Na západě USA postupně vybrakovali San Jose (6:3), Anaheim (4:2) i Los Angeles (4:1). Bruins při výletu po slunném pobřeží nezaváhali. K obratu v posledním případě zavelel gólem i bilancí 1+1 David Pastrňák, jehož prudká střela na vzdálenější tyčku působivě zapadla do sítě a značila vyrovnání. Boston si pak poradil i bez zraněného Pavla Zachy.

Čas pro mladíky

Český centr si odnesl bolístku v horní části těla po inkasovaném hitu v předchozím souboji s Anaheimem. O to větší prostor se však v dalším utkání naskytl mladším útočníkům. Přes dvacet minut dostal 22letý Fraser Minten, notně chválený už po partu s Ducks, kdy měl nejvýraznější stopu z forvardů hostů. Mladík se objevuje ve všech herních situacích, je nebezpečný v přesilovkách a neštítí se černé práce při oslabení.

„Způsob, jakým ve svém věku hraje a přemýšlí, je velmi působivý a obdivuhodný. Snažíme se ho posouvat každým dnem, aby byl nejlepší verzí, jakou může být. Je zábava ho sledovat,“ chválil si trenér Bruins Marco Sturm.

V zásobníku má aktuálně několik nadaných hráčů, kteří vyplňují krátké ticho po odchodu legend jako Zdeno Chára, Patrice Bergeron, David Krejčí, Brad Marchand a další. „Jako mladší kluci se prostě snažíme vzhlížet k našim současným lídrům. A hrát co nejlépe za značku Boston Bruins,“ řekl 24letý Marat Chusnutdinov, autor vítězného gólu v LA, na který nahrál Matthew Poitras (22).

Objev v obraně

V defenzivě se za obvyklými stálicemi momentálně zlepšuje hlavně Frederic Brunet (23). Proti Anaheimu se jeho plíživé nahození v přesilové hře dokonce přes Pastrňákovu clonu dostalo za záda brankáře Lukáše Dostála. Šlo o první Brunetovu trefu v lize.

„Ani jsem nevěřil, že se puk opravdu dostal přímo do sítě. Pomyslel jsem si, že to není možné, aby kotouč předtím nikdo netečoval. Ale stalo se, takže jsem šťastný,“ vykládal letošní objev a muž s pouhými sedmi starty mezi elitou.

V kleci Bruins si ve stejném utkání premiérovou výhru zapsal Michael DiPietro. Brankářská dvojka Bostonu v rozhovoru nezapomněla zdůraznit, jak na tým o první přestávce zapůsobil kapitán Pastrňák. Čechův proslov stál za následným obratem. Comeback Boston zvládl také o necelý den později na ledě Los Angeles.

„Je pro nás komfortní hrát i tyto vyrovnané zápasy. Mladší kluci vypadají velmi dobře. V našem mančaftu je určitý klid. Pořád chceme vítěznou sérii natahovat, v týmu je správná sebedůvěra,“ odkryl Pastrňák zákulisí.

Tisícovka se blíží

Lídr z Havířova dál sbírá působivé milníky. Na čtvrtém místě historické střelecké tabulky Bostonu už překonal Brada Marchanda a jeho 422 branek. Pastrňák je na kótě 424, z toho 289 tref zaznamenal při hře pět na pět. Tím pro změnu dorovnal legendárního Phila Esposita jako třetího muže pořadníku. Čím dál blíž je také Pastrňákových 1000 bodů, k nimž potřebuje ještě 55 zářezů. Ve zbytku základní části mu teoreticky stačí 0,6 bodu na utkání.

Boston se při současné herní a výsledkové pohodě nemusí obávat ani odvážných kroků, jako když před vítězným utkáním proti Kings vytáhl ze sestavy neukázněného, řízného obránce Nikitu Zadorova. „Musí zlepšit disciplínu na ledě,“ utrousil kouč Sturm, který dal po delší odmlce šanci Jonathanu Aspirotovi.

Sérii pěti vítězství mohou Bruins prodloužit už v noci na středu v Dallasu. Tím zároveň dokončí čtyřzápasovou šňůru na území soupeřů, než se vrátí před vlastní fanoušky proti Nashvillu.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina9611134:2115
2Boston9610234:1914
3Rangers10601328:2213
4Florida9322230:2512
5Tampa8510225:2112
6Ottawa9420324:2312
7Washington8500328:2410
8Buffalo9222327:3410
9Islanders8401324:189
10Montreal8131327:309
11Devils8220425:278
12Toronto9212429:328
13Detroit8212320:248
14Pittsburgh9121529:337
15Columbus6120317:216
16Flyers10103614:345
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas10620242:2416
    2Edmonton8601137:2413
    3Utah9600333:2712
    4Colorado8501236:2411
    5Minnesota8501226:2011
    6Seattle Kraken9411335:3111
    7Winnipeg8402223:2410
    8Dallas8311320:139
    9Nashville8303223:249
    10San Jose8041322:299
    11Anaheim7310322:218
    12St. Louis8301427:287
    13Chicago9210621:366
    14Vancouver10111730:455
    15Kings6002412:252
    16Calgary7100614:352

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