Sága s Hellebuyckem pokračuje, vrátí se k Winnipegu? Ve hře i trejd za dva Čechy
Hvězdný brankář Connor Hellebuyck si trucováním vyvzdoroval suspendaci ve Winnipegu, která mu vyprší v pátek.
Fanoušci Američanovi spustili počítadlo ušlého zisku a v kabině Jets vládne z jeho chování značné napětí.
V zámoří se čile spekuluje o obřím trejdu do Buffala, jehož součástí by mohli být i Češi Jiří Kulich a Radim Mrtka.
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Stala se z toho sága, která se táhne déle, než by si všechny strany přály. Connor Hellebuyck požádal vedení Winnipegu o výměnu, nenastoupil do tréninkového kempu a od klubu dostal suspendaci. NHL mezitím běží dál, hvězdný gólman nechytá a trejd není zdánlivě o nic blíž než před měsícem. Už v pátek ale Hellebuyckův trest vyprší. Vrátí se vítěz letošní olympiády do branky Jets, nebo se přece jen dočká? Spekuluje se o obchodu, který by mohl zahrnovat i dva Čechy.
Místo sochy počítadlo
Jsou v patové situaci, která nevyhovuje vůbec nikomu. Connor Hellebuyck si chtěl vyvzdorovat výměnu z Winnipegu a klub ho suspendoval. Jets jsou bez brankářské jedničky i možné protihodnoty, gólmanovi chybí zápasová praxe a utíkají mu i peníze.
Fanoušci dokonce vytvořili webovou stránku Hellebucks.com, na níž počítadlo zobrazuje sumu peněz, o níž Američan přišel, zatímco si odpykává trest. V pondělí odpoledne částka vyšplhala už na 790 tisíc dolarů. „Vytvořili bychom ti sochu, místo toho jsme vytvořili tohle počítadlo,“ vzkázali zhrzení fandové na zmíněné stránce.
Už v pátek by se však mělo počítadlo zastavit. Podle insidera Eliotta Friedmana právě tehdy suspendace vyprší podle pravidel obsažených v kolektivní smlouvě. Hellebuyck se znovu bude moct vrátit k týmu, kde naštval jak spoluhráče, tak fanoušky.
„Pokud se tu ukáže, budeme si o tom muset promluvit,“ prohlásil kapitán Adam Lowry, když přišla řeč na možný návrat klubové jedničky. „Jak už jsem říkal, je můj dobrý kamarád. Líbí se mi jeho rozhodnutí? Ne, ale poradíme si s tím, až ta chvíle přijde. Jsme samozřejmě zklamaní, jak to dopadlo. Bylo by ale nefér spekulovat, co se do pátku stane,“ dodal.
Trenér novinářům odsekl
O jak žhavé téma ve Winnipegu jde, dokládají i další reakce. Útočník Kyle Connor novinářům sdělil, že nechce odpovídat na otázky o možném Hellebuyckově návratu. Poměrně podrážděně reagoval i trenér Scott Arniel. „Tenhle scénář mě teď opravdu nezajímá,“ odsekl stručně.
S blížícím se návratem trucujícího brankáře by se znovu mohla rozjet jednání o možné výměně. Vedení Jets cítí napjatou atmosféru a musí kalkulovat s tím, co by Hellebuyckův příchod do týmu mohl způsobit. Winnipeg bez něj posbíral z osmi zápasů deset bodů a role jedničky se zatím chopil Stuart Skinner. Přítomnost Američana v kabině po předchozím dění může v týmu vytvořit třecí plochy.
„Jsou tu týmy, které čekají, co se stane, až se Winnipeg dostane pod tlak deadlinu. Budou víc odhodlaní udělat nějakou výměnu? O tom nejsem tak úplně přesvědčený. Jets raději neudělají žádný trejd než špatný trejd. Uvidíme, co se stane v dalších dnech,“ zamýšlel se Friedman.
„Pořád myslím, že má zájem Buffalo a že Rangers mají hodně co říct k tomu, co by se mohlo stát. Ne konkrétně s Hellebuyckem, ale mohli by udělat další pohyb, když se pohne trh s brankáři,“ doplnil.
Trejd s dvěma Čechy?
Na sociálních sítích se zatím čile spekuluje o podobě možného trejdu. V první řadě zájemců dlouhodobě figuruje Buffalo a jméno Sabres se hodně hlasitě skloňuje i tentokrát. Podle spekulací by do amerického města mohl vedle Hellebuycka zamířit i útočník Nino Niederreiter. Opačným směrem by pak putovali Jiří Kulich, Ryan McLeod, Radim Mrtka a volba v druhém kole draftu. Součástí takové výměny by se stal i gólman Ukko-Pekka Luukkonen, jenž by zamířil do třetího zapojeného klubu. Možná právě ke zmíněným Rangers.
Diskutovaný obchod splňuje to, o čem už se delší dobu mluví. Aby Sabres získali elitního brankáře, museli by obětovat jednoho z mladých centrů, jednoho vysoce talentovaného obránce a útočníka, který už pravidelně nastupuje v NHL. Kulich spadá do první kategorie a kvůli dlouhému zdravotnímu problému vypadl v Buffalu ze stěžejních rolí, Mrtka pak patří mezi nadějné beky.
Zůstane jen u spekulací, nebo k výměně zahrnující dva Čechy skutečně dojde? Napovědět by mohly příští dny. Podle zámořských odborníků by mohli mít o Hellebuyckovy služby zájem také Los Angeles Kings a Carolina Hurricanes.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|10
|6
|1
|1
|2
|36:24
|15
|2
Boston
|9
|6
|1
|0
|2
|34:19
|14
|3
Rangers
|10
|6
|0
|1
|3
|28:22
|13
|4
Florida
|9
|3
|2
|2
|2
|30:25
|12
|5
Tampa
|8
|5
|1
|0
|2
|25:21
|12
|6
Ottawa
|9
|4
|2
|0
|3
|24:23
|12
|7
Washington
|8
|5
|0
|0
|3
|28:24
|10
|8
Buffalo
|9
|2
|2
|2
|3
|27:34
|10
|9
Islanders
|8
|4
|0
|1
|3
|24:18
|9
|10
Montreal
|8
|1
|3
|1
|3
|27:30
|9
|11
Devils
|8
|2
|2
|0
|4
|25:27
|8
|12
Toronto
|9
|2
|1
|2
|4
|29:32
|8
|13
Detroit
|8
|2
|1
|2
|3
|20:24
|8
|14
Pittsburgh
|9
|1
|2
|1
|5
|29:33
|7
|15
Columbus
|7
|1
|2
|0
|4
|18:23
|6
|16
Flyers
|10
|1
|0
|3
|6
|14:34
|5
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|10
|6
|2
|0
|2
|42:24
|16
|2
Edmonton
|8
|6
|0
|1
|1
|37:24
|13
|3
Minnesota
|9
|6
|0
|1
|2
|28:21
|13
|4
Utah
|9
|6
|0
|0
|3
|33:27
|12
|5
Colorado
|8
|5
|0
|1
|2
|36:24
|11
|6
Seattle Kraken
|9
|4
|1
|1
|3
|35:31
|11
|7
Winnipeg
|8
|4
|0
|2
|2
|23:24
|10
|8
Dallas
|8
|3
|1
|1
|3
|20:13
|9
|9
Nashville
|8
|3
|0
|3
|2
|23:24
|9
|10
San Jose
|8
|0
|4
|1
|3
|22:29
|9
|11
Anaheim
|7
|3
|1
|0
|3
|22:21
|8
|12
St. Louis
|8
|3
|0
|1
|4
|27:28
|7
|13
Chicago
|9
|2
|1
|0
|6
|21:36
|6
|14
Vancouver
|10
|1
|1
|1
|7
|30:45
|5
|15
Calgary
|8
|2
|0
|0
|6
|17:37
|4
|16
Kings
|6
|0
|0
|2
|4
|12:25
|2