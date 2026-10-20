NHL ONLINE: Boston hraje proti Dallasu s Faksou, Palát přivítá Dostálův Anaheim
NHL v noci na středu nabídne hned 11 zápasů. Colorado s Martinem Nečasem jede na led New Jersey, New York Islanders a Ondřej Palát přivítají Anaheim s Lukášem Dostálem. Souboj dvou Čechů nabídne duel Dallasu a Bostonu mezi Radkem Faksou a Davidem Pastrňákem, jehož start je kvůli zranění nejistý. Všechny zápasy sledujte v přímém přenosu ONLINE na webu iSport.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|10
|6
|1
|1
|2
|36:24
|15
|2
Rangers
|11
|7
|0
|1
|3
|33:24
|15
|3
Boston
|9
|6
|1
|0
|2
|34:19
|14
|4
Florida
|9
|3
|2
|2
|2
|30:25
|12
|5
Tampa
|8
|5
|1
|0
|2
|25:21
|12
|6
Ottawa
|9
|4
|2
|0
|3
|24:23
|12
|7
Washington
|8
|5
|0
|0
|3
|28:24
|10
|8
Toronto
|10
|3
|1
|2
|4
|32:33
|10
|9
Buffalo
|9
|2
|2
|2
|3
|27:34
|10
|10
Islanders
|8
|4
|0
|1
|3
|24:18
|9
|11
Montreal
|8
|1
|3
|1
|3
|27:30
|9
|12
Devils
|8
|2
|2
|0
|4
|25:27
|8
|13
Detroit
|8
|2
|1
|2
|3
|20:24
|8
|14
Pittsburgh
|10
|1
|2
|1
|6
|33:38
|7
|15
Flyers
|11
|2
|0
|3
|6
|17:36
|7
|16
Columbus
|7
|1
|2
|0
|4
|18:23
|6
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|10
|6
|2
|0
|2
|42:24
|16
|2
Utah
|10
|7
|0
|0
|3
|38:31
|14
|3
Edmonton
|8
|6
|0
|1
|1
|37:24
|13
|4
Minnesota
|9
|6
|0
|1
|2
|28:21
|13
|5
Colorado
|9
|5
|0
|1
|3
|38:27
|11
|6
Seattle Kraken
|9
|4
|1
|1
|3
|35:31
|11
|7
Winnipeg
|8
|4
|0
|2
|2
|23:24
|10
|8
Dallas
|8
|3
|1
|1
|3
|20:13
|9
|9
Nashville
|8
|3
|0
|3
|2
|23:24
|9
|10
San Jose
|9
|0
|4
|1
|4
|23:32
|9
|11
Anaheim
|8
|3
|1
|0
|4
|24:26
|8
|12
St. Louis
|8
|3
|0
|1
|4
|27:28
|7
|13
Chicago
|9
|2
|1
|0
|6
|21:36
|6
|14
Vancouver
|10
|1
|1
|1
|7
|30:45
|5
|15
Calgary
|8
|2
|0
|0
|6
|17:37
|4
|16
Kings
|6
|0
|0
|2
|4
|12:25
|2