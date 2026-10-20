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NHL ONLINE: Boston hraje proti Dallasu s Faksou, Palát přivítá Dostálův Anaheim

Radek Faksa
Radek FaksaZdroj: Profimedia.cz
David Pastrňák během utkání Bostnu s Anaheimem
David Pastrňák během utkání Bostnu s Anaheimem
David Pastrňák během utkání Bostnu s Anaheimem
Radek Faksa má druhý gól v sezoně NHL, ve Washingtonu se trefil v oslabení
Radek Faksa z Dallasu
Ondřej Palát v dresu Islanders
Ondřej Palát prostřeluje Nico Dawse v brance New Jersey
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iSport.cz
NHL
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NHL v noci na středu nabídne hned 11 zápasů. Colorado s Martinem Nečasem jede na led New Jersey, New York Islanders a Ondřej Palát přivítají Anaheim s Lukášem Dostálem. Souboj dvou Čechů nabídne duel Dallasu a Bostonu mezi Radkem Faksou a Davidem Pastrňákem, jehož start je kvůli zranění nejistý. Všechny zápasy sledujte v přímém přenosu ONLINE na webu iSport.

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NHL - Základní část - 2026/2027

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina10611236:2415
2Rangers11701333:2415
3Boston9610234:1914
4Florida9322230:2512
5Tampa8510225:2112
6Ottawa9420324:2312
7Washington8500328:2410
8Toronto10312432:3310
9Buffalo9222327:3410
10Islanders8401324:189
11Montreal8131327:309
12Devils8220425:278
13Detroit8212320:248
14Pittsburgh10121633:387
15Flyers11203617:367
16Columbus7120418:236
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas10620242:2416
    2Utah10700338:3114
    3Edmonton8601137:2413
    4Minnesota9601228:2113
    5Colorado9501338:2711
    6Seattle Kraken9411335:3111
    7Winnipeg8402223:2410
    8Dallas8311320:139
    9Nashville8303223:249
    10San Jose9041423:329
    11Anaheim8310424:268
    12St. Louis8301427:287
    13Chicago9210621:366
    14Vancouver10111730:455
    15Calgary8200617:374
    16Kings6002412:252

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