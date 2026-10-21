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Rangers povstali ze dna. Tým funguje i bez jedničky v bráně, Čech odnesl tahy trenéra

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Gól brankáře v NHL! Šesťorkin se trefil přes celé kluziště proti Tampě • Zdroj: NHL.com
Brankář Igor Šesťorkin zpečetil gólem přes celé kluziště výhru New Yorku Rangers 5:1 nad Tampou Bay
Brankář Igor Šesťorkin zpečetil gólem přes celé kluziště výhru New Yorku Rangers 5:1 nad Tampou Bay
Brankář Igor Šesťorkin zpečetil gólem přes celé kluziště výhru New Yorku Rangers 5:1 nad Tampou Bay
Pro Igora Šesťorkina skončila sezona
Pro Igora Šesťorkina skončila sezona
Pro Igora Šesťorkina skončila sezona
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Patrik Czepiec
NHL
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  • Hokejisté NY Rangers prožívají po loňském trápení skvělý vstup do sezony.

  • Zraněnou brankářskou jedničku Igora Šesťorkina skvěle zastupuje Dylan Garand.

  • Vsadili na vyrovnanost kádru i pevnou defenzivu a v Madison Square Garden vyhráli všech šest dosavadních zápasů.

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Předchozí sezonu zakončili NY Rangers na posledním místě Východní konference. Když se jim navíc hned v úvodu základní části zranil brankář Igor Šesťorkin, vzplály obavy, co s tradičním klubem z New Yorku bude. Zatím však modrobílí pochyby úspěšně odrážejí, a naopak patří k nejpříjemnějším překvapením NHL. V noci na úterý vyhráli sedmý z jedenácti zápasů, v kleci je jistí čtyřiadvacetiletý Dylan Garand. Výsledky ovšem nejdou jen za ním.

Žádná odskočená hvězda, ale tým funguje

V minulém ročníku sledovali fanoušci Rangers tragédii v přímém přenosu. Tým posbíral pouhých 77 bodů a spolu s tragickým Vancouverem měl na kontě dvacet porážek v základní hrací době na domácím ledě. O moc níž už klesnout nešlo.

Stejně tak ovšem hokejová veřejnost netušila, jaký odskok by se v utrápeném týmu mohl po letní přestávce zrodit. Aktuálně ho Blueshirts předvádí v plné parádě, když za úvodních jedenáct klání získali patnáct bodů. Po pondělním programu se slunili na třetím místě NHL.

Přepis černého scénáře není definitivní, i tak ovšem mohou mít svěřenci Mikea Sullivana radost. Mančaft nemá žádnou produktivně odskočenou hvězdu, ale funguje jako celek. Z útočníků je nejúdernější někdejší jednička draftu Alexis Lafreniere (7+6), který značný potenciál začíná prodávat později, než se čekalo. Jeho lajna s centrem Mikou Zibanejadem prosperuje. V obraně si pak drží průměr bezmála jedné asistence na zápas Adam Fox.

„Snažíme se hrát rychle a tvrdě, což se daří. Chceme dostávat puky k brance, mít připravené dva hráče na dorážku. Ve formaci už jsme napojení a víme, kdo se kam pohne. To nám taky určitě pomáhá,“ líčil Gabe Perreault, třetí člen úspěšné elitní formace.

Vrací se trpělivost s trenérem

Té se vydařil i poslední duel s Anaheimem (5:2). „Odvedli jsme jako tým dobrou práci. Využili jsme, co nám zápas nabídl. Když jsme se dostali do šancí, dokázali jsme je zužitkovat. Když jsme nemohli jít do protiútoku, nahodili jsme a šli do branky. Jsem šťastný za kluky,“ řekl kouč Sullivan.

Hlavní trenér má za sebou éru v Pittsburghu, pozlacenou dvěma zisky Stanley Cupu v letech 2016 a 2017. Stal se tehdy prvním Američanem, který něco takového z pozice kouče dokázal. Poslední roky pro něj ovšem byly krušné. Nedařilo se Penguins, kteří dospěli až k trenérské obměně. Sullivan ihned čapl práci v New Yorku, ale první zkušenost dopadla rovněž neslavně.

Vedení Rangers v případě osmapadesátiletého stratéga přesto projevilo trpělivost. Ta se pomalu vrací. Madison Square Garden už je pro soupeře zase obávaným územím, na domácím ledě si Zibanejad a spol. drží perfektní bilanci o šesti výhrách.

Talent v bráně si vede výborně

Šéf střídačky se zároveň nebojí prozíravých a takticky promyšlených výměn v sestavě. Na vlastní kůži jeho přístup pocítil český útočník Jaroslav Chmelař, který se ve čtvrté brázdě nejprve střídal s obrovitým Mattem Rempem, víc bitkařem než hokejistou. „Koukáme se na soupeře. Rempe je jiný než Jaro, oba jsou ovšem užiteční. Mluvil jsem s nimi, jak se budeme rozhodovat ohledně sestavy,“ vysvětloval kouč.

Ve dvou předchozích partiích se však na jejich místo do čtvrté lajny dostal Taylor Raddysh z farmy v Hartfordu. Šlo o reakci na příděl 1:7 z minulého týdne, dosud jasně nejvyšší porážku Rangers. Na venkovních představeních musí ještě zapracovat, v cizím prostředí těžko dávají góly. Doma však protivníky pravidelně přehrávají.

Zatím se jako tolik pichlavý nejeví ani problém v brankovišti. Po zranění Igora Šesťorkina Newyorčané sice angažovali na zkoušku zkušeného veterána Jamese Reimera, ale většinu startů v hlavním týmu zatím spolykal talent Dylan Garand. Vede si výborně, když drží úspěšnost 92,9 % a průměr 1,85 gólu na utkání. V rámci první metriky mu patří šestá pozice ligových statistik. A dočkává se dokonce srovnání s legendárním Jonathanem Quickem.

„Moc jsem s ním popravdě nemluvil, ale jsme podobně vysocí, takže musíme bojovat o výhled víc než jiní gólmani. Pokud nevidíte, je těžké puk zastavit. Dneska padá spoustu gólů po clonách,“ mínil brankářský objev tohoto ročníku.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina11711242:2717
2Boston10611236:2215
3Rangers11701333:2415
4Tampa9610231:2314
5Florida9322230:2512
6Toronto11412438:3512
7Ottawa9420324:2312
8Islanders9501327:2011
9Washington9500430:2910
10Devils9320429:3010
11Montreal9132330:3410
12Buffalo9222327:3410
13Detroit9213323:289
14Pittsburgh10121633:387
15Flyers11203617:367
16Columbus8120520:296
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Vegas11620344:3016
    2Edmonton9611141:2715
    3Utah10700338:3114
    4Minnesota10602231:2514
    5Seattle Kraken10421339:3413
    6Colorado10501441:3111
    7Dallas9321323:1511
    8San Jose10051427:3511
    9Winnipeg9402324:2610
    10St. Louis9401429:299
    11Nashville8303223:249
    12Anaheim9310526:298
    13Chicago9210621:366
    14Vancouver11111833:515
    15Kings7102417:274
    16Calgary8200617:374

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