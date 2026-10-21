Rangers povstali ze dna. Tým funguje i bez jedničky v bráně, Čech odnesl tahy trenéra
Hokejisté NY Rangers prožívají po loňském trápení skvělý vstup do sezony.
Zraněnou brankářskou jedničku Igora Šesťorkina skvěle zastupuje Dylan Garand.
Vsadili na vyrovnanost kádru i pevnou defenzivu a v Madison Square Garden vyhráli všech šest dosavadních zápasů.
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Předchozí sezonu zakončili NY Rangers na posledním místě Východní konference. Když se jim navíc hned v úvodu základní části zranil brankář Igor Šesťorkin, vzplály obavy, co s tradičním klubem z New Yorku bude. Zatím však modrobílí pochyby úspěšně odrážejí, a naopak patří k nejpříjemnějším překvapením NHL. V noci na úterý vyhráli sedmý z jedenácti zápasů, v kleci je jistí čtyřiadvacetiletý Dylan Garand. Výsledky ovšem nejdou jen za ním.
Žádná odskočená hvězda, ale tým funguje
V minulém ročníku sledovali fanoušci Rangers tragédii v přímém přenosu. Tým posbíral pouhých 77 bodů a spolu s tragickým Vancouverem měl na kontě dvacet porážek v základní hrací době na domácím ledě. O moc níž už klesnout nešlo.
Stejně tak ovšem hokejová veřejnost netušila, jaký odskok by se v utrápeném týmu mohl po letní přestávce zrodit. Aktuálně ho Blueshirts předvádí v plné parádě, když za úvodních jedenáct klání získali patnáct bodů. Po pondělním programu se slunili na třetím místě NHL.
Přepis černého scénáře není definitivní, i tak ovšem mohou mít svěřenci Mikea Sullivana radost. Mančaft nemá žádnou produktivně odskočenou hvězdu, ale funguje jako celek. Z útočníků je nejúdernější někdejší jednička draftu Alexis Lafreniere (7+6), který značný potenciál začíná prodávat později, než se čekalo. Jeho lajna s centrem Mikou Zibanejadem prosperuje. V obraně si pak drží průměr bezmála jedné asistence na zápas Adam Fox.
„Snažíme se hrát rychle a tvrdě, což se daří. Chceme dostávat puky k brance, mít připravené dva hráče na dorážku. Ve formaci už jsme napojení a víme, kdo se kam pohne. To nám taky určitě pomáhá,“ líčil Gabe Perreault, třetí člen úspěšné elitní formace.
Vrací se trpělivost s trenérem
Té se vydařil i poslední duel s Anaheimem (5:2). „Odvedli jsme jako tým dobrou práci. Využili jsme, co nám zápas nabídl. Když jsme se dostali do šancí, dokázali jsme je zužitkovat. Když jsme nemohli jít do protiútoku, nahodili jsme a šli do branky. Jsem šťastný za kluky,“ řekl kouč Sullivan.
Hlavní trenér má za sebou éru v Pittsburghu, pozlacenou dvěma zisky Stanley Cupu v letech 2016 a 2017. Stal se tehdy prvním Američanem, který něco takového z pozice kouče dokázal. Poslední roky pro něj ovšem byly krušné. Nedařilo se Penguins, kteří dospěli až k trenérské obměně. Sullivan ihned čapl práci v New Yorku, ale první zkušenost dopadla rovněž neslavně.
Vedení Rangers v případě osmapadesátiletého stratéga přesto projevilo trpělivost. Ta se pomalu vrací. Madison Square Garden už je pro soupeře zase obávaným územím, na domácím ledě si Zibanejad a spol. drží perfektní bilanci o šesti výhrách.
Talent v bráně si vede výborně
Šéf střídačky se zároveň nebojí prozíravých a takticky promyšlených výměn v sestavě. Na vlastní kůži jeho přístup pocítil český útočník Jaroslav Chmelař, který se ve čtvrté brázdě nejprve střídal s obrovitým Mattem Rempem, víc bitkařem než hokejistou. „Koukáme se na soupeře. Rempe je jiný než Jaro, oba jsou ovšem užiteční. Mluvil jsem s nimi, jak se budeme rozhodovat ohledně sestavy,“ vysvětloval kouč.
Ve dvou předchozích partiích se však na jejich místo do čtvrté lajny dostal Taylor Raddysh z farmy v Hartfordu. Šlo o reakci na příděl 1:7 z minulého týdne, dosud jasně nejvyšší porážku Rangers. Na venkovních představeních musí ještě zapracovat, v cizím prostředí těžko dávají góly. Doma však protivníky pravidelně přehrávají.
Zatím se jako tolik pichlavý nejeví ani problém v brankovišti. Po zranění Igora Šesťorkina Newyorčané sice angažovali na zkoušku zkušeného veterána Jamese Reimera, ale většinu startů v hlavním týmu zatím spolykal talent Dylan Garand. Vede si výborně, když drží úspěšnost 92,9 % a průměr 1,85 gólu na utkání. V rámci první metriky mu patří šestá pozice ligových statistik. A dočkává se dokonce srovnání s legendárním Jonathanem Quickem.
„Moc jsem s ním popravdě nemluvil, ale jsme podobně vysocí, takže musíme bojovat o výhled víc než jiní gólmani. Pokud nevidíte, je těžké puk zastavit. Dneska padá spoustu gólů po clonách,“ mínil brankářský objev tohoto ročníku.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|11
|7
|1
|1
|2
|42:27
|17
|2
Boston
|10
|6
|1
|1
|2
|36:22
|15
|3
Rangers
|11
|7
|0
|1
|3
|33:24
|15
|4
Tampa
|9
|6
|1
|0
|2
|31:23
|14
|5
Florida
|9
|3
|2
|2
|2
|30:25
|12
|6
Toronto
|11
|4
|1
|2
|4
|38:35
|12
|7
Ottawa
|9
|4
|2
|0
|3
|24:23
|12
|8
Islanders
|9
|5
|0
|1
|3
|27:20
|11
|9
Washington
|9
|5
|0
|0
|4
|30:29
|10
|10
Devils
|9
|3
|2
|0
|4
|29:30
|10
|11
Montreal
|9
|1
|3
|2
|3
|30:34
|10
|12
Buffalo
|9
|2
|2
|2
|3
|27:34
|10
|13
Detroit
|9
|2
|1
|3
|3
|23:28
|9
|14
Pittsburgh
|10
|1
|2
|1
|6
|33:38
|7
|15
Flyers
|11
|2
|0
|3
|6
|17:36
|7
|16
Columbus
|8
|1
|2
|0
|5
|20:29
|6
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Vegas
|11
|6
|2
|0
|3
|44:30
|16
|2
Edmonton
|9
|6
|1
|1
|1
|41:27
|15
|3
Utah
|10
|7
|0
|0
|3
|38:31
|14
|4
Minnesota
|10
|6
|0
|2
|2
|31:25
|14
|5
Seattle Kraken
|10
|4
|2
|1
|3
|39:34
|13
|6
Colorado
|10
|5
|0
|1
|4
|41:31
|11
|7
Dallas
|9
|3
|2
|1
|3
|23:15
|11
|8
San Jose
|10
|0
|5
|1
|4
|27:35
|11
|9
Winnipeg
|9
|4
|0
|2
|3
|24:26
|10
|10
St. Louis
|9
|4
|0
|1
|4
|29:29
|9
|11
Nashville
|8
|3
|0
|3
|2
|23:24
|9
|12
Anaheim
|9
|3
|1
|0
|5
|26:29
|8
|13
Chicago
|9
|2
|1
|0
|6
|21:36
|6
|14
Vancouver
|11
|1
|1
|1
|8
|33:51
|5
|15
Kings
|7
|1
|0
|2
|4
|17:27
|4
|16
Calgary
|8
|2
|0
|0
|6
|17:37
|4