Vztekloun předčí i Bowmana. Kouč Bowness v NHL načal 38. sezonu, Růžička vzpomíná
V profihokeji se pohybuje půlstoletí. Za tu dobu se prostřídalo několik hráčských generací. Měnily se herní styly, trenérská filozofie i hokejová kultura. Rick Bowness zůstává stejný. Nebojí se říkat, co si myslí, a zároveň se pořád učí. Už dvakrát oznámil konec kariéry. Ale vrátil se a v 71 letech vede Columbus Blue Jackets. „Tenhle sport pořád miluju,“ vysvětluje, proč vydržel tak dlouho.
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Na střídačce NHL načal svou 38. sezonu. Prošel deseti týmy, v osmi dělal hlavního trenéra. Rick Bowness koučoval v základní části 846 utkání. V součtu se zápasy, při nichž stál na střídačce jako asistent, jich však měl do nočního duelu s Torontem 2769. Tolik nedá v historii ligy dohromady nikdo. Předčí i legendárního Scotty Bowmana.
Jako hráč nastupoval v NHL na pravém křídle za Atlanta Flames, Detroit, St. Louis a Winnipeg Jets, u jejichž farmářského celku začínal jako trenér. Rodák z Halifaxu v Novém Skotsku v Kanadě vedl původní Winnipeg Jets, Boston, Ottawu, New York Islanders, Phoenix, Dallas Stars, současné Winnipeg Jets a nyní Columbus. Ve Vancouveru a Tampě zastával roli asistenta. Zůstal posledním aktivním trenérem v lize, který na pozici hlavního začínal v 80. letech a vydržel v ní dodnes. Jako jediný taky působil v obou verzích Winnipeg Jets. Začínal v klubu, z nějž se později stali Phoenix Coyotes, pracoval i pro pokračovatele někdejších Atlanta Thrashers, kteří přesídlili do Kanady.
Růžička zažil nejlepší sezonu
Během trenérské kariéry měl v mužstvu hromadu českých hráčů. Od Vladimíra Růžičky přes Radka Hamra, Martina Straku, Radima Bičánka, Radka Bonka, Stanislava Neckáře, Ondřeje Paláta a Radka Gudase po Romana Poláka a Radka Faksu. Bowness trénoval Roberta Reichla i jeho syna Kristiana. Prvního ve Phoenixu, druhého v „novém“ Winnipegu.
„Výborný trenér, měl jsem ho rád. Vztekloun, ale hokej tímhle způsobem prožíval. Svou nejlepší sezonu jsem měl v Bostonu právě pod ním, přišel po Miku Milburym,“ zavzpomínal Vladimír Růžička, který v ročníku 1991/92 nastřílel za Bruins 39 gólů a připsal si 75 bodů. Pod Bownessem hrál později ještě v Ottawě.
„Měli jsme výborný vztah, proto mě pak překvapilo, když se tady psalo, jak o mně říkal, že jsem líný. Přitom se mi pod ním v Bostonu dařilo. Pak jsem šel do Ottawy, jenže tam už chtěli dávat prostor mladším hráčům a on k tomu byl i tlačený. Byl jsem v sestavě, ale tolik nehrál. Taky jsem se potýkal se zraněními. Hrál jsem pořád míň a dál už nechtěl zůstat. Vrátil jsem se do Evropy,“ povídal bývalý skvělý útočník a později úspěšný trenér.
Bowness proslul tím, že se nezdráhal kritizovat hráče, pokud nesplňovali očekávání. I pro svou otevřenost se stal oblíbencem médií. „On byl pedant, hodně impulzivní. Vždycky někoho zpéroval, ale záhy se začal smát. Taky hodně nadával, rozkopal kabinu. Tohle k hokeji patří. Tam se křičí, jsou tam emoce,“ pokračoval Růžička.
Hokej chce emoce
Minulá sezona skončila zklamáním, Columbus se potýkal se zraněními, do play off mu chyběly tři výhry navíc. „Pokud jsme přišli o pár klíčových hráčů, mělo to na výsledek vliv. Ale zároveň mi to říká, že my ostatní jsme neudělali dost pro to, abychom jejich absenci vykompenzovali. Prostě se mi nelíbila naše bojovnost a schopnost klást odpor,“ nešetřil své svěřence Bowness.
Obul se do nich i po špatném vstupu do nového ročníku. Tým přišel o dlouholetého kapitána Boona Jennera a málem vyměnil hvězdného beka Zacha Werenskiho. Po drtivé porážce 3:7 s Floridou však koučovi minulý týden došla trpělivost. Columbus následně porazil rozjeté New York Rangers v prodloužení a padl s Minnesotou. Se třemi výhrami ze sedmi zápasů sklouzl ve Východní konferenci na poslední místo. Měl však odehráno míň než Philadelphia a Pittsburgh, nejbližší sousedé v tabulce nad Blue Jackets.
V roce 2024 se Bowness na téměř dva roky stáhl poté, co dovedl Winnipeg Jets na čtvrté místo v základní části. Ke Stanley Cupu měl blízko v roce 2011 jako asistent ve Vancouveru, ve finále Canucks porazil Boston s kapitánem Zdenem Chárou, jeho dalším bývalým svěřencem. Coby hlavní kouč dovedl Bowness do rozhodující bitvy Dallas před šesti lety. Pohár zůstává jeho hlavním cílem, žene ho touha po úspěchu. Ale najde se ještě něco jiného. „Můj odkaz spočívá v tom, že zanechám stopu v životech hráčů. Nejen na ledě, ale i mimo něj,“ řekl v rozhovoru pro The Hockey News.
Tenhle pohled dává odpověď, proč Bowness letos v lednu nahradil Deana Evasona a je schopen držet krok v lize, která se za několik desítek let, co do ní patří, výrazně změnila. Když s trénováním začínal, vztah mezi trenéry a hráči byl často založen na autoritě. Dnešní hokejisté vyrostli v jiném světě. Můžou vyžadovat citlivější přístup. Bowness s tím nemá problém. „Co jsem se dal na trenérskou dráhu, snažím se komunikovat otevřeně. To se táhne už od 80. let,“ pravil.
Rozdíl spočívá v tom, že Bowness už není mladý trenér, který se snaží prosadit a vyniknout. V 71 letech by mohl být dědou spousty hráčů. Ale stále si uvědomuje, že snaha přimět je, aby ho poslouchali, znamená neustále se přizpůsobovat, aniž by se vzdal zásad a standardů, jež sám považuje za nezbytné pro vítězství.
„Bownesse pořád sleduju a fandím mu. Columbus zvednul, i když se teď nedaří. Pro mě je pořád výborný trenér. Když nejsou výsledky, bývá to složitější. Mně se však zdá, že z hokeje budeme za chvíli dělat ping pong. Samozřejmě se najdou trenéři nebo hráči, kteří jsou v klidu. Ale já mám rád takové, kteří mají emoce. Hráč bez emocí je leklá ryba. Stejně tak trenér,“ připomněl Růžička, který jako trenér vyhrál dva extraligové tituly a národní tým dovedl dvakrát ke zlatu na mistrovství světa.
Pořád jde s dobou
Bowness se snaží s hráči mluvit a poznávat, jací vlastně jsou. Některé věci se však změnit nedají. „Na prvním místě je vášeň. Se vším ostatním se prostě smíříte,“ konstatoval. V lize, kde přibývá mladých trenérů, můžou být zkušenosti pořád výhodou.
Bowness není jediný, kdo po mnoha letech v branži dokázal být úspěšný. Lindy Ruff dostal v minulé sezoně Buffalo po čtrnácti letech do play off a po 18 letech s ním vyhrál první kolo. John Tortorella postoupil s Vegas do finále Stanley Cupu. „Trenéři, kteří strávili v NHL desítky let, zažili vítězné týmy, neúspěšné týmy, problematické kabiny, složité osobnosti a každou myslitelnou krizi, která může v sezoně nastat. Naučili se, co je potřeba říct a kdy to říct. A co je možná nejdůležitější, naučili se, že hokej je málokdy tak jednoduchý, jak navenek vypadá. Taková zkušenost se nedá ničím nahradit,“ uvedl Bowness.
Dokáže najít rovnováhu mezi citlivým přístupem k hráčům a přímočarostí, když to považuje za nutné. Snad žádný příklad neilustruje Bownessovu ochotu říkat, co si myslí, lépe než jeho výrok po posledním zápase minulé sezony, kdy prohlásil, že prohry jsou hráčům Blue Jackets šumák. Jeho komentáře po zápase byly emotivní a v očích některých pozorovatelů až příliš kritické vůči jeho hráčům. Bowness však ničeho nelituje a dodává: „Muselo to být řečeno.“
Necítí se svazován tím, že něco vysloví a připraví se tak o šanci dostat práci v další sezoně. Tahle svoboda změnila způsob, jakým trénuje. „Musím být především upřímný sám k sobě. Pokud si myslím, že mám něco říct, tak to řeknu. O svou kariéru se nebojím. Nehledám si jinou práci. Můžu si dělat, co chci,“ usmál se při rozpravě pro The Hockey News, když si uvědomil, že už dvakrát odešel do důchodu. „V této fázi jdu rok po roce,“ dodal.
Další výzvou pro Bownesse není jen vštěpování herních systémů, ale taky snaha pomoct hráčům pochopit, co hokej vyžaduje. I po padesáti letech mezi profíky má pořád motivaci. Stále touží po Stanley Cupu, ale zároveň chce, aby se hráči pořád zlepšovali a rostli. Pokud cítí, že je nutné říct, co si myslí, udělá to. Zároveň jde s dobou. Koneckonců se stále učí a chce se učit. „Oni se kvůli vám nezmění. Musíte se změnit s nimi,“ shrnul Rick Bowness.
Kde Rick Bowness v NHL trénoval
|Klub
|Role
|Období
|Winnipeg Jets
|asistent
|1984–87
|Winnipeg Jets
|hlavní trenér
|1988/89
|Boston Bruins
|hlavní trenér
|1991/92
|Ottawa Senators
|hlavní trenér
|1992–1995/96
|NY Islanders
|spolutrenér
|1995/96
|NY Islanders
|asistent
|1996/97
|NY Islanders
|hlavní trenér
|1996/97–98
|Phoenix Coyotes
|asistent
|1999–2003/04, 2005–06
|Phoenix Coyotes
|hlavní trenér
|2003/04
|Vancouver Canucks
|asistent
|2006–13
|Tampa Bay Lightning
|spolutrenér
|2013–18
|Dallas Stars
|asistent
|2018–2019/20
|Dallas Stars
|hlavní trenér
|2019/20–22
|Winnipeg Jets
|hlavní trenér
|2022–24
|Columbus Blue Jackets
|hlavní trenér
|2025–