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NHL ONLINE: Zabere Colorado s Nečasem po dvou prohrách s Tampou? Chicago - Montreal

Martin Nečas a jeho krvavé zranění
Martin Nečas a jeho krvavé zraněníZdroj: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
Martin Nečas proti Dallasu neproměnil nájezd
Martin Nečas se proti Dallasu dvakrát zapsal mezi střelce
Martin Nečas se proti Dallasu dvakrát zapsal mezi střelce
Martin Nečas si proti Torontu připsal asistenci
Martin Nečas
Martin Nečas se spoluhráči slaví
Kouč Avalanche Jared Bednar, pod ním Martin Nečas
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iSport.cz
NHL
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Zámořská NHL v noci servíruje jen dva zápasy. Colorado se pokusí s českým útočníkem Martinem Nečasem přerušit sérii dvou porážek, proti ale stojí silná Tampa. Ve druhém utkání Chicago na domácím ledě hostí Montreal s Jakubem Dobešem. Oba duely sledujte ONLINE na iSportu.

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina12712247:3318
2Boston11711242:2217
3Rangers12701437:2915
4Tampa9610231:2314
5Toronto12512443:3914
6Ottawa11520431:3014
7Islanders10502329:2312
8Devils10420433:3112
9Florida11322431:3412
10Detroit10313328:3011
11Washington9500430:2910
12Montreal9132330:3410
13Buffalo10222428:3710
14Pittsburgh11221637:389
15Flyers12303620:379
16Columbus8120520:296
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton10621147:3217
    2Vegas12620446:3616
    3Seattle Kraken11521344:3715
    4Minnesota11602332:2714
    5Utah11700441:3614
    6Dallas10331326:1713
    7San Jose11151433:3713
    8Colorado10501441:3111
    9St. Louis10501435:3111
    10Winnipeg10403326:2911
    11Nashville9303323:309
    12Anaheim10310627:338
    13Kings8112420:296
    14Chicago9210621:366
    15Calgary9300619:386
    16Vancouver12111935:565

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