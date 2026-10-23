Česká pohádka! První liga, titul s Kometou a teď NHL. Je to šílenost, zářil Postava
Je to fenomenální příběh, který vykvetl za dva roky. Brankář Michal Postava v noci na pátek debutoval za Detroit v NHL. Ještě předloni v březnu byste se s ním mohli potkat na přerovském stadionu, jak bojoval o pozornost v první lize. Hokejový výtah vzhůru pak nabral nečekané obrátky. Snová sezona s Kometou, extraligový titul, podpis s Red Wings… A po ročním zápolení na farmě také první start! Čtyřiadvacetiletý gólman jako záskok dovedl červenobílé k výhře 5:2 ve Vancouveru.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
Úsměv mu zářil od ucha k uchu. Brankář Michal Postava se po premiéře v NHL rozplýval nadšením. V kleci vůbec neměl stát, jelikož Detroit vedl nad Canucks po dvou třetinách pohodlně 4:1 bez náznaku problémů. Jenže startér John Gibson o přestávce z boje odstoupil pro zranění. Postava musel do akce.
První představení mezi nejlepšími zvládl za daných okolností bravurně, když pochytal sedm z osmi pokusů domácích. „Hned po druhé třetině mi řekli, že má John problém s okem. Chtěli, abych se rozcvičil a byl připravený, kdybych šel do branky. A to se taky stalo. Je to šílenost! Pro mě možná nejlepší scénář, protože jsem neměl čas přemýšlet. Ani jsem nevěděl, že Gibby má nějaký problém, ale šel z ledu rovnou za doktory. Jsem šťastný za výhru,“ pravil český gólman.
Na farmě dosud dominoval
Příležitost zavítat k hlavnímu týmu se mu naskytla poté, co se zranil jiný brankář Daniil Tarasov. Nicméně povolávací rozkaz měl Postava podložený výsledky. Na farmě dosud dominoval, když dovedl k vítězství všechna čtyři utkání s úspěšností zákroků 95,4 procenta. Podobně zářil už v průběhu celého uplynulého ročníku, když s Grand Rapids v AHL získal 17 vítězství z 25 možností.
Zaujal i během přípravné fáze. Ve cvičném utkání proti Blue Jackets vyrazil pro volný puk a při kolizi přehodil soupeře přes záda. Salto útočníka Columbusu připomnělo památný moment Dominika Haška, který takto rovněž jako gólman Red Wings uzemnil Slováka Mariána Gáboríka.
„NHL je teď odměna za moji práci. Stejně jako za výkony v aktuální sezoně. Momentálně jsem nesmírně šťastný. Budu pracovat dál, abych si vysloužil další zápasy za Red Wings,“ předsevzal si Postava, který může příležitost dostat brzy, pokud by marodka v brankovišti Detroitu měla dalekosáhlejší účinky. Klub o indisponovaných maskovaných mužích neposkytl bližší podrobnosti, takže není jasné, jak se situace vyvine.
Postava je každopádně inspirací pro řadu mladých následovníků. Uplynulo teprve dva a půl roku od chvíle, kdy ještě v první české lize nastupoval za Přerov. Známá továrna na nadané gólmany v posledních třech letech „vyplivla“ pro extraligu i Vojtěcha Mokryho (Boleslav) a Patrika Švančaru (Vítkovice).
Na Postavu stála fronta zájemců
Někdejší objev Komety z nich zanechal nejvýraznější stopu. V premiérové sezoně zcela nečekaně dovedl Moravany k titulu, čímž si zajistil laso ze zámoří. Bez brankářových výkonů by Brno těžko prošlo náročnými sadami na sedm zápasů se Spartou nebo Pardubicemi. Na Postavu pak stála dlouhá fronta zájemců, mezi nimiž byl třeba Edmonton, nicméně talent zvolil detroitskou cestu.
Jeho vstup na nejvyšší scénu byl možná nečekaně rychlý, zato poctivě odpracovaný. „Michalovi jsme věřili od začátku. Věděli jsme, jaký je to gólman a už v prvních zápasech za Kometu ukazoval, že bude důležitou součástí týmu, což potvrdil i v play off,“ vzpomínal pro deník Sport na Postavovu brněnskou kapitolu brankářský trenér Jan Švaříček.
Co si u výjimečného svěřence cenil? „Především bych zdůraznil jeho vnímavost. Prožili jsme spolu výbornou sezonu, byla radost s ním pracovat. A po nadstandardních výkonech zejména v play off se dalo očekávat, že po Michalovi někdo ze zámoří sáhne. Nebylo na co čekat,“ uměl si vypočítat.
Bývalého spolupracovníka může sledovat na úrovni, kam se chtějí vyšvihnout všichni profesionální hokejisté. Postava má před sebou zajímavou budoucnost v zámořském světě.