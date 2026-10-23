Pochyby jsou pryč. Boston válí, gólman dojal po první nule. Pastrňák: Miluju tuhle partu
- Boston na domácím ledě porazil Nashville 6:0. Kapitán David Pastrňák řídil zápas čtyřmi kanadskými body.
- Brankář Michael DiPietro při domácí premiéře kryl všech 28 střel. První čisté konto v lize spojil se vzpomínkou na zesnulou matku.
- Bruins vyhráli osmý z jedenácti duelů a stíhají čelo konference. Tým těží ze skvělé atmosféry i bodového přínosu všech čtyř formací.
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Před sezonou byste mnoho optimistů nenašli. O Bostonu se mluvilo jako o týmu, který bude do poslední chvíle bojovat o postup do play off, mnozí zpochybňovali i volbu Davida Pastrňáka novým kapitánem. Jenže Bruins zatím nad očekávání šlapou, drží se na předních příčkách Východní konference a v kabině vládne výborná atmosféra. I díky Pastrňákovi. „Sešla se tu speciální skupina kluků, máme k sobě vážně blízko. Miluju tuhle partu,“ vykládal po výhře 6:0 nad Nashvillem, k níž přispěl čtyřmi body.
Dvakrát asistoval, k tomu ukázal přesnou střelu i gólovou teč. David Pastrňák byl proti Nashvillu k nezastavení, při přesvědčivém triumfu 6:0 bral čtyři body. Podobný kousek se mu povedl v sezoně podruhé. „Ani si nepamatuju, kdy jsem dal naposledy gól tečí, takže jsem nevěděl, jak se chovat. Byl to podobný pocit, jako když jsem se v NHL trefil poprvé,“ vtipkoval kapitán Bruins po utkání.
Pohodová atmosféra v šatně
Není divu, že v šatně Bostonu zavládla pohodová atmosféra. Celek z Massachusetts bral z prvních jedenácti zápasů osm výher a vyhřívá se na předních pozicích Východní konference. O bod víc má jen Carolina, která však absolvovala o jeden duel víc. Bruins jsou produktivní, mají druhou nejlepší defenzivu v lize a hokejem se baví.
„Za takhle krátkou dobu už jsme si prošli spoustou věcí. Neměli jsme dobré začátky zápasů, a když už jsme ho měli, prohráli jsme. Doufejme, že se budeme dál zlepšovat. Pořád je tam pro to prostor,“ líčil Pastrňák.
Před sezonou mnoho lidí váhalo, jak zvládne pozici kapitána. Po prvních střetnutích se zdá, že v týmu nastavil správnou atmosféru. Prakticky v každém rozhovoru hráči mluví o tom, jak si navzájem přejí a jak mají dobré vztahy. A nemáte pocit, že jde jen o naučené fráze. Mužstvu podle kouče Marca Sturma pomohl i výlet do Disneylandu během tripu po Kalifornii.
Posun ještě na další úroveň
„Minulou sezonu jsme tady něco vybudovali. A začíná to v kabině. Hráči drží pospolu a mám pocit, že tuhle sezonu to posunuli ještě na další úroveň. Je příjemné vidět, jak se mají rádi mimo led. Věřím, že správný charakter v kabině se přenese i do hry,“ prohlásil trenér.
V čem prošel Boston mezi sezonami nejvýraznější proměnou? Konečně má přínos od hráčů ze všech čtyř lajn. Bruins samozřejmě znovu hodně stojí na Pastrňákovi jako nejproduktivnějším hráči (6+10). Pravidelně se ale přidávají i další.
Gól vstřelilo 17 různých hokejistů Bruins, sedm z nich se už přehouplo alespoň přes tři přesné zásahy. Očekávání konečně naplňuje Elias Lindholm (4+4), pravidelně boduje Morgan Geekie (1+7) a přidali se mladíci Fraser Minten (4+4), Matthew Poitras (4+3), James Hagens (3+4) a posila JJ Peterka (4+3).
Pastrňákovo galapředstavení: čtyřmi body rozebral defenzivu Nasvhillu • NHL.com
„Je to úžasné. Pomáhá, že je každá lajna produktivní. Je to tak, že vždycky spíš čekáme, kdo to bude zrovna tenhle večer. Je to zábava, pomalu nacházíme chemii,“ pochvaloval si Pastrňák. „Snažíte se mít vyrovnané lajny, aby každá dokázala dát gól a byla nebezpečná. Je opravdu skvělé mít něco takového,“ přidal Peterka.
V jeho osobě s Pastrňákem a Pavlem Zachou našel Boston novou elitní lajnu. Českoneměcké trio spolu sehrálo poslední dva duely a proti Nashvillu rozjelo velkou show. Zacha bral dvě asistence, Peterka přispěl gólem. „Vždycky mám od sebe velká očekávání a přijde mi, že on to má podobně. Pořád chceme víc, ale rozhodně se to zlepšuje,“ tvrdil Pasta o Peterkovi.
Speciální parta
Přestože zazářil, hlavní pozornost se po utkání upírala k jinému hráči. Gólman Michael DiPietro v sedmadvaceti letech konečně prorazil do NHL a při domácí premiéře vychytal nulu s 28 zákroky. Po konečné siréně ho v kabině čekalo bouřlivé přivítání a vodní sprška od nadšených spoluhráčů. „Bylo to samozřejmě skvělé. Máme tady speciální partu a jsem pyšný, že jsem její malou součástí,“ usmíval se brankář.
Čisté konto zapsal během duelu, který měl pro něj zvláštní význam. „Nemohli byste to vymyslet líp. Znamená to pro mě opravdu hodně během večera na podporu boje s rakovinou. Moje máma zemřela na rakovinu, když mi bylo pět let, takže je to opravdu speciální moment,“ svěřil se DiPietro.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|12
|7
|1
|2
|2
|47:33
|18
|2
Boston
|11
|7
|1
|1
|2
|42:22
|17
|3
Rangers
|12
|7
|0
|1
|4
|37:29
|15
|4
Tampa
|9
|6
|1
|0
|2
|31:23
|14
|5
Toronto
|12
|5
|1
|2
|4
|43:39
|14
|6
Ottawa
|11
|5
|2
|0
|4
|31:30
|14
|7
Islanders
|10
|5
|0
|2
|3
|29:23
|12
|8
Devils
|10
|4
|2
|0
|4
|33:31
|12
|9
Florida
|11
|3
|2
|2
|4
|31:34
|12
|10
Detroit
|10
|3
|1
|3
|3
|28:30
|11
|11
Washington
|9
|5
|0
|0
|4
|30:29
|10
|12
Montreal
|9
|1
|3
|2
|3
|30:34
|10
|13
Buffalo
|10
|2
|2
|2
|4
|28:37
|10
|14
Pittsburgh
|11
|2
|2
|1
|6
|37:38
|9
|15
Flyers
|12
|3
|0
|3
|6
|20:37
|9
|16
Columbus
|8
|1
|2
|0
|5
|20:29
|6
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|10
|6
|2
|1
|1
|47:32
|17
|2
Vegas
|12
|6
|2
|0
|4
|46:36
|16
|3
Seattle Kraken
|11
|5
|2
|1
|3
|44:37
|15
|4
Minnesota
|11
|6
|0
|2
|3
|32:27
|14
|5
Utah
|11
|7
|0
|0
|4
|41:36
|14
|6
Dallas
|10
|3
|3
|1
|3
|26:17
|13
|7
San Jose
|11
|1
|5
|1
|4
|33:37
|13
|8
Colorado
|10
|5
|0
|1
|4
|41:31
|11
|9
St. Louis
|10
|5
|0
|1
|4
|35:31
|11
|10
Winnipeg
|10
|4
|0
|3
|3
|26:29
|11
|11
Nashville
|9
|3
|0
|3
|3
|23:30
|9
|12
Anaheim
|10
|3
|1
|0
|6
|27:33
|8
|13
Kings
|8
|1
|1
|2
|4
|20:29
|6
|14
Chicago
|9
|2
|1
|0
|6
|21:36
|6
|15
Calgary
|9
|3
|0
|0
|6
|19:38
|6
|16
Vancouver
|12
|1
|1
|1
|9
|35:56
|5