NHL ONLINE: Philadelphia hraje s Anaheimem, v noci jde do akce i Pastrňák
Tradičně bohatá zápasová nabídka je v NHL na programu v sobotu večer a v noci na neděli. Hraje se celkem 12 utkání, z toho dvě začínají v příhodný čas pro české fanoušky. Od 19 hodin se pustí do akce Philadelphia s Anaheimem a ve 21:30 začíná duel mezi New Jersey a Los Angeles. V noci hraje také Boston s Davidem Pastrňákem, který přivítá na svém ledě San Jose. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|12
|7
|1
|2
|2
|47:33
|18
|2
Boston
|11
|7
|1
|1
|2
|42:22
|17
|3
Rangers
|12
|7
|0
|1
|4
|37:29
|15
|4
Tampa
|10
|6
|1
|0
|3
|34:29
|14
|5
Toronto
|12
|5
|1
|2
|4
|43:39
|14
|6
Ottawa
|11
|5
|2
|0
|4
|31:30
|14
|7
Islanders
|10
|5
|0
|2
|3
|29:23
|12
|8
Devils
|10
|4
|2
|0
|4
|33:31
|12
|9
Montreal
|10
|2
|3
|2
|3
|34:35
|12
|10
Florida
|11
|3
|2
|2
|4
|31:34
|12
|11
Detroit
|10
|3
|1
|3
|3
|28:30
|11
|12
Washington
|9
|5
|0
|0
|4
|30:29
|10
|13
Buffalo
|10
|2
|2
|2
|4
|28:37
|10
|14
Pittsburgh
|11
|2
|2
|1
|6
|37:38
|9
|15
Flyers
|12
|3
|0
|3
|6
|20:37
|9
|16
Columbus
|8
|1
|2
|0
|5
|20:29
|6
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|10
|6
|2
|1
|1
|47:32
|17
|2
Vegas
|12
|6
|2
|0
|4
|46:36
|16
|3
Seattle Kraken
|11
|5
|2
|1
|3
|44:37
|15
|4
Minnesota
|11
|6
|0
|2
|3
|32:27
|14
|5
Utah
|11
|7
|0
|0
|4
|41:36
|14
|6
Colorado
|11
|6
|0
|1
|4
|47:34
|13
|7
Dallas
|10
|3
|3
|1
|3
|26:17
|13
|8
San Jose
|11
|1
|5
|1
|4
|33:37
|13
|9
St. Louis
|10
|5
|0
|1
|4
|35:31
|11
|10
Winnipeg
|10
|4
|0
|3
|3
|26:29
|11
|11
Nashville
|9
|3
|0
|3
|3
|23:30
|9
|12
Anaheim
|10
|3
|1
|0
|6
|27:33
|8
|13
Kings
|8
|1
|1
|2
|4
|20:29
|6
|14
Chicago
|10
|2
|1
|0
|7
|22:40
|6
|15
Calgary
|9
|3
|0
|0
|6
|19:38
|6
|16
Vancouver
|12
|1
|1
|1
|9
|35:56
|5