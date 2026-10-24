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NHL ONLINE: Philadelphia hraje s Anaheimem, v noci jde do akce i Pastrňák

Daniel Vladař zazářil v brance Flyers proti Buffalu
Daniel Vladař zazářil v brance Flyers proti BuffaluZdroj: ČTK/AP Photo/Jeffrey T. Barnes
Daniel Vladař zazářil v brance Flyers proti Buffalu
Daniel Vladař zazářil v brance Flyers proti Buffalu
Daniel Vladař zazářil v brance Flyers proti Buffalu
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iSport.cz
NHL
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Tradičně bohatá zápasová nabídka je v NHL na programu v sobotu večer a v noci na neděli. Hraje se celkem 12 utkání, z toho dvě začínají v příhodný čas pro české fanoušky. Od 19 hodin se pustí do akce Philadelphia s Anaheimem a ve 21:30 začíná duel mezi New Jersey a Los Angeles. V noci hraje také Boston s Davidem Pastrňákem, který přivítá na svém ledě San Jose. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina12712247:3318
2Boston11711242:2217
3Rangers12701437:2915
4Tampa10610334:2914
5Toronto12512443:3914
6Ottawa11520431:3014
7Islanders10502329:2312
8Devils10420433:3112
9Montreal10232334:3512
10Florida11322431:3412
11Detroit10313328:3011
12Washington9500430:2910
13Buffalo10222428:3710
14Pittsburgh11221637:389
15Flyers12303620:379
16Columbus8120520:296
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton10621147:3217
    2Vegas12620446:3616
    3Seattle Kraken11521344:3715
    4Minnesota11602332:2714
    5Utah11700441:3614
    6Colorado11601447:3413
    7Dallas10331326:1713
    8San Jose11151433:3713
    9St. Louis10501435:3111
    10Winnipeg10403326:2911
    11Nashville9303323:309
    12Anaheim10310627:338
    13Kings8112420:296
    14Chicago10210722:406
    15Calgary9300619:386
    16Vancouver12111935:565

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