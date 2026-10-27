Rozruch v NHL! Fanoušci vytáhli protiizraelské transparenty, klub je vyhodil z haly
Zápas NHL mezi St. Louis Blues a Vegas Golden Knights (6:2) poznamenal kontroverzní protest proti Izraeli. Fanoušci během utkání rozvinuli transparenty s ostrými politickými hesly, které vedení domácího klubu označilo za antisemitské a nenávistné. Pořadatelská služba ve spolupráci s policií demonstranty vyvedla z haly, organizátoři protestu však obvinění z antisemitismu odmítají.
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Transparenty proti Izraeli. Vedení Blues zuří
Hokejový zápas mezi St. Louis Blues a Vegas Golden Knights se stal dějištěm nečekané politické demonstrace. Během čtvrtečního utkání v Enterprise Center se na tribunách objevilo několik transparentů kritizujících Izrael. Incident následně vyvolal ostrou reakci vedení domácího klubu.
Jeden z fanoušků během druhé třetiny rozvinul u plexiskla transparent s nápisem „Israel Kills“ (Izrael zabíjí). Součástí byla také Davidova hvězda obklopená červenými skvrnami připomínajícími krev.
Na dalším místě stadionu se objevily transparenty s heslem „Free America from Israel“ (Osvoboďte Ameriku od Izraele) doplněné vyobrazením Sochy svobody.
Na situaci okamžitě reagovala pořadatelská služba, která ve spolupráci s místní policií transparenty zabavila a protestující vyvedla z arény.
Majitel klubu: Neodpustitelné projevy nenávisti
Vedení St. Louis se k incidentu veřejně vyjádřilo v pondělí 26. října. Majitel a předseda klubu Tom Stillman označil protest za antisemitský a jeho podobu ostře odsoudil.
„Organizace St. Louis Blues i já osobně odsuzujeme antisemitskou rétoriku ve všech jejích podobách,“ uvedl Stillman v oficiálním prohlášení.
Podle něj byly vystavené transparenty projevem nenávisti, který nemá mezi fanoušky ani ve městě žádné místo.
„Tyto odporné projevy nenávisti byly nešťastné a neodpustitelné. V žádném případě nereprezentují naše fanoušky ani naše město,“ zdůraznil.
Stillman také ocenil rychlou reakci bezpečnostních složek. Zároveň prohlásil, že klub podobné projevy ve své hale nebude tolerovat.
Organizátoři se brání
K organizaci protestu se přihlásila skupina 2026 Freedom Convoy, která prostřednictvím sociálních sítí zveřejnila záběry z incidentu.
Její představitelé odmítli, že by transparenty měly antisemitský charakter. Tvrdí, že cílem protestu byla kritika izraelské politiky a americké podpory Izraele, nikoliv útok na židovskou komunitu.
„Kritika Izraele není v žádném případě antisemitismem,“ uvedla skupina v reakci na Stillmanovo prohlášení.
Podle organizátorů mají američtí občané právo zpochybňovat, proč jejich země finančně podporuje Izrael v době, kdy se domácí komunity potýkají s vlastními problémy.
Spor se tak přesunul od samotných transparentů k otázce, kde leží hranice mezi politickou kritikou státu a protižidovskými projevy. Vedení Blues na svém odsouzení trvá, zatímco organizátoři protestu jeho výklad odmítají.
Blues přesto slavili vysoké vítězství
Samotné utkání St. Louis zvládlo výrazně lépe než jeho následnou mediální dohru. Domácí porazili Vegas Golden Knights vysoko 6:2.
Čtyřmi body za gól a tři asistence zazářil obránce Justin Barron, dvakrát skóroval Dylan Holloway. Do statistik se zapsal také český obránce Adam Jiříček, který asistoval u branky Masona McTavishe.
Zatímco na ledě tak Blues slavili přesvědčivý triumf, dění v hledišti vyvolalo kontroverzi, kterou klub řešil ještě několik dní po závěrečné siréně.