NHL ONLINE: Nečasovo Colorado hostí New Jersey, Jiříček s Vladařem proti Washingtonu
NHL pokračuje další porcí zápasů. V noci ze středy na čtvrtek nastoupí hokejisté New Jersey Devils i s Connorem Helleybuckem na ledě Colorada s Martinem Nečasem. Třicet minut po půlnoci začne souboj Philadelphie s Washingtonem, hraje se ještě duel mezi Calgary a Edmontonem nebo Torontem a Seattlem. Sledujte přímé přenosy ONLINE na iSportu.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|14
|9
|1
|2
|2
|53:34
|22
|2
Boston
|13
|8
|1
|1
|3
|49:28
|19
|3
Devils
|12
|6
|2
|0
|4
|41:33
|16
|4
Toronto
|14
|6
|1
|2
|5
|52:46
|16
|5
Florida
|13
|5
|2
|2
|4
|39:37
|16
|6
Montreal
|12
|4
|3
|2
|3
|38:36
|16
|7
Ottawa
|13
|6
|2
|0
|5
|39:38
|16
|8
Tampa
|11
|6
|1
|1
|3
|38:34
|15
|9
Rangers
|14
|7
|0
|1
|6
|44:42
|15
|10
Islanders
|12
|5
|1
|2
|4
|36:32
|14
|11
Detroit
|12
|3
|2
|3
|4
|33:37
|13
|12
Buffalo
|12
|3
|2
|3
|4
|33:41
|13
|13
Washington
|10
|5
|1
|0
|4
|34:32
|12
|14
Pittsburgh
|12
|2
|3
|1
|6
|40:40
|11
|15
Columbus
|10
|1
|4
|0
|5
|26:33
|10
|16
Flyers
|14
|3
|0
|4
|7
|27:46
|10
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|14
|9
|0
|2
|3
|44:31
|20
|2
Vegas
|14
|7
|2
|1
|4
|51:39
|19
|3
Edmonton
|12
|6
|2
|2
|2
|52:43
|18
|4
Utah
|13
|7
|1
|0
|5
|47:43
|16
|5
Dallas
|12
|4
|3
|1
|4
|33:25
|15
|6
Seattle Kraken
|12
|5
|2
|1
|4
|45:42
|15
|7
Colorado
|12
|6
|0
|1
|5
|49:40
|13
|8
Nashville
|12
|4
|0
|5
|3
|34:39
|13
|9
San Jose
|13
|1
|5
|1
|6
|37:45
|13
|10
St. Louis
|12
|5
|0
|1
|6
|35:37
|11
|11
Anaheim
|12
|4
|1
|1
|6
|37:43
|11
|12
Winnipeg
|12
|4
|0
|3
|5
|28:36
|11
|13
Calgary
|11
|5
|0
|0
|6
|28:41
|10
|14
Kings
|11
|2
|1
|2
|6
|28:37
|8
|15
Chicago
|12
|3
|1
|0
|8
|26:44
|8
|16
Vancouver
|14
|1
|2
|1
|10
|43:65
|7