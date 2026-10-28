Předplatné

NHL ONLINE: Nečasovo Colorado hostí New Jersey, Jiříček s Vladařem proti Washingtonu

Martin Nečas a jeho krvavé zranění
Martin Nečas a jeho krvavé zraněníZdroj: Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia
Brankář Joseph Woll sledujte Martina Nečase v bolestech
Martin Nečas se proti Dallasu dvakrát zapsal mezi střelce
Martin Nečas se spoluhráči slaví
Daniel Vladař zazářil v brance Flyers proti Buffalu
Daniel Vladař zazářil v brance Flyers proti Buffalu
Daniel Vladař zazářil v brance Flyers proti Buffalu
7
Fotogalerie
iSport.cz
ČTK
iSport.cz, ČTK
NHL
Začít diskusi (0)

NHL pokračuje další porcí zápasů. V noci ze středy na čtvrtek nastoupí hokejisté New Jersey Devils i s Connorem Helleybuckem na ledě Colorada s Martinem Nečasem. Třicet minut po půlnoci začne souboj Philadelphie s Washingtonem, hraje se ještě duel mezi Calgary a Edmontonem nebo Torontem a Seattlem. Sledujte přímé přenosy ONLINE na iSportu.

Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně

Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.

Preferujte nás

NHL - Základní část - 2026/2027

LIVE
--Tipsport1.724.474.15Detail
LIVE
--Tipsport1.884.423.48Detail
LIVE
--Tipsport2.154.162.94Detail
LIVE
--Tipsport2.874.172.19Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina14912253:3422
2Boston13811349:2819
3Devils12620441:3316
4Toronto14612552:4616
5Florida13522439:3716
6Montreal12432338:3616
7Ottawa13620539:3816
8Tampa11611338:3415
9Rangers14701644:4215
10Islanders12512436:3214
11Detroit12323433:3713
12Buffalo12323433:4113
13Washington10510434:3212
14Pittsburgh12231640:4011
15Columbus10140526:3310
16Flyers14304727:4610
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Minnesota14902344:3120
    2Vegas14721451:3919
    3Edmonton12622252:4318
    4Utah13710547:4316
    5Dallas12431433:2515
    6Seattle Kraken12521445:4215
    7Colorado12601549:4013
    8Nashville12405334:3913
    9San Jose13151637:4513
    10St. Louis12501635:3711
    11Anaheim12411637:4311
    12Winnipeg12403528:3611
    13Calgary11500628:4110
    14Kings11212628:378
    15Chicago12310826:448
    16Vancouver141211043:657

      Začít diskuzi

      Hokej 2026/27

      Česká hokejová reprezentace
      MS v hokejiProgram MS v hokeji 2027Reprezentace

       

      Česká hokejová extraliga

      Přestupy v Extralize ONLINE

      NHL

      Přestupy NHL

      Hokej výsledky * Reprezentace

      Doporučujeme

      Články z jiných titulů