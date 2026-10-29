Connor McDavid překonal rekord NHL. Co se stane, když udrží neuvěřitelné tempo
Připsal si dvě nahrávky a trhnul rekord NHL. Nejdelší série zápasů asistencí od startu sezony čítá už 13 zápasů, o nový záznam se postaral Connor McDavid. Hokejisté Edmontonu po dvou nezdarech přejeli v Bitvě o Albertu rivaly z Calgary 4:0. „Chtěli jsme vyhrát, což byl náš prvořadý úkol. Podali jsme celkem solidní výkon, jaký jsme přesně potřebovali,“ řekl po derby kapitán vítězných Oilers.
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Chytil fantastickou formu. Další zápis do historie učinil hned v první třetině. V 8. minutě připravil úvodní gól Mathieu Josephovi. Po 55 vteřinách druhé části po jeho křižném pasu přidal v přesilovce třetí zásah Edmontonu Kasperi Kapanen.
Asistencí ve 13. zápase v řadě od začátku ročníku Connor McDavid vylepšil rekord, který drželi Sebastian Aho (2018/19), Ken Linseman (1985/86) a Wayne Gretzky (1982/83). Všichni nahráli na gól v tuctu utkáních po sobě.
Má našlápnuto na 233 bodů
Centr Edmontonu vládne produktivitě NHL s 36 body (8+28). Za měsíc posbíral podruhé v kariéře 25 asistencí. Poprvé se mu to povedlo v únoru 2024. Stal se tak třetím hráčem v historii, který tohoto počinu dosáhl víckrát, po Gretzkym a Mario Lemieuxovi.
Pokud McDavid udrží nasazené tempo, může v této sezoně zbortit hranici 200 bodů. Našlápnuto má na 233, což by znamenalo absolutní rekord. Tuhle metu dosud pokořil jen Gretzky, a sice čtyřikrát. Naposledy před 40 lety.
V NHL řádí fenomenální úkaz. „Něco takového jsme neviděli od časů Maria a Wayna. Žijeme ve velmi vzácné době. Posunul hru na úroveň, jaké se teď nikdo nevyrovná. Nenajde se žádný jiný hráč, který by dovedl překonat to, co předvádí on. Nejde jen o jeho bruslení a rychlost, ale i jak dovede v pravou chvíli hru zpomalit. On ční vysoko nad ostatními. Přitom tohle je NHL. Lepší liga už neexistuje,“ popsal McDavidovo rozpoložení analytik Craig Button na TSN.
Jak vybalancovat správný ice time?
„Jsem spokojený. Nejen s výsledkem, ale i s tím, že se nám povedlo rozložit čas na ledě mezi víc hráčů. Connor a Leon (Draisaitl) nehráli tolik minut, kolik jsou zvyklí. Ale je to něco, z čeho bychom mohli v dalším průběhu ročníku čerpat,“ prohlásil kouč Oilers Mike Babcock.
Právě on před lety kritizoval jednoho ze svých předchůdců Todda McLellana, že největší hvězdy Edmontonu přetěžuje. Za svá slova se posléze omluvil, nicméně dnes dělá v podstatě totéž. McDavidův průměrný čas na ledě byl 23 minut a 30 sekund. Kromě přesilovek chodil i na oslabení. V zápase proti Calgary šel podruhé v sezoně pod dvacet minut, výsledný icetime byl 18:50.
Pokud si McDavid připíše čárky i v následujících čtyřech zápasech, vyrovná si čtyři roky starý osobák. Tehdy měl od startu sezony šňůru 17 zápasů, v nichž aspoň jednou bodoval. Absolutní rekord drží Gretzky, v ročníku 1983/84 bodoval v 51 utkáních v řadě.
Klíčové duo
„Pro mě je důležité, že se jako tým neustále vyvíjíme a zlepšujeme. Na to se soustředím víc, než na své osobní statistiky. Kromě porážky s Torontem (2:7) jsme zápasy doma celkem zvládli. Našli jsme svou herní tvář a teď ji potřebujeme dál rozvíjet,“ pravil elitní útočník.
Edmonton stojí a padá hlavně s McDavidem a Draisaitlem Celkově se na hře Oilers vždycky dá najít nějaká slabina. Jako každý jiný tým zažívá dobré i špatné zápasy a stejně tak spoustu utkání, které jsou někde mezi.
„Víme, že je těžké udržet si celou sezonu stálou výkonnost. Naším úkolem ale je, abychom se o to pokusili. Máme za sebou zápasy, v nichž jsme hráli fakt dobře, ale výsledek to nepřineslo. Tentokrát jsme získali dva body, takže jsme spokojení,“ podotkl McDavid.
Brankáři jako palčivé téma
Spousta jiných týmů by si přála mít starosti, s nimiž se Edmonton momentálně potýká. S bilancí devíti výher z 13 utkání a tří vítězství z pěti zápasů v domácké Rogers Areně vládnou v Západní konferenci.
Ale žhavým tématem jsou stále brankáři. Tristan Jarry se při zraněních Fredrika Andersena a Devona Leviho posunul na pozici týmové jedničky. Poprvé v sezoně uhájil pro Oilers nulu, svou první od 17. ledna letošního roku. Aspoň na chvíli umlčel kritiky. Pokryl 24 střel, nicméně zápas byl vyrovnanější, než napovídá výsledek.
„Kdykoli se vám podaří udržet čisté konto, je to také zásluha obrany. Odvedla skvělou práci, všechno dostávali ven a usnadnili mi to,“ přiznal Jarry. „Důležité hlavně je, že jsme hráli dobře jako tým a všichni se do toho zapojili. ‚Jars‘ musel ve druhé třetině předvést několik zákroků. Celkově jsme ho ale dobře bránili a on nic nepustil,“ uvedl trenér Babcock.