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Je to možné? Chytilovo prokletí pokračuje: znovu na marodce. O zranění hlavy prý nejde

Filip Chytil s kotoučem na hokejce
Filip Chytil s kotoučem na hokejceZdroj: Profimedia.cz
Filip Chytil na tréninkovém kempu Vancouveru
Útočník Filip Chytil má za sebou první letošní start v NHL
Filip Chytil
Filip Chytil
Filip Chytil
Český hokejista Filip Chytil na trénínku v Říčanech u Prahy
Filip Chytil v dresu Vancouveru
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Fotogalerie
ČTK
iSport.cz
ČTK, iSport.cz
NHL
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Hokejový útočník Filip Chytil z Vancouveru je znovu na marodce s problémy v horní části těla. Trenér Manny Malhotra webu Sportsnet.ca řekl, že Chytil podstupuje vyšetření, ale nejedná se o zranění hlavy. Zdravotní problémy kariéru sedmadvacetiletému hráči v minulosti výrazně ovlivnily, o začátek této sezony NHL ho připravilo bolavé rameno.

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Chytil inkasoval tvrdý úder u mantinelu od obránce San Jose Darnella Nurseho ve čtvrtečním zápase. V pátek s Vancouverem netrénoval a klub ho zařadil na listinu zraněných hráčů. „Prochází vyšetřeními kvůli zranění v horní části těla - nejedná se o zranění hlavy, což je dobrá zpráva. V sobotu hrát nebude a uvidíme, jak se situace v příštích dnech vyvine,“ řekl Malhotra.

Problémy s otřesy mozku

Chytilovi poznamenaly kariéru otřesy mozku, kvůli zraněním hlavy či krku za poslední dvě sezony NHL odehrál za Canucks jen 27 zápasů. V září ho trápilo rameno poraněné v přípravě a přišel o prvních osm ligových zápasů. V tomto ročníku nastoupil zatím do sedmi utkání a má dva body za asistence. Na ledě tráví v průměru téměř dvacet minut.

V NHL působí Chytil od roku 2017, před angažmá ve Vancouveru hájil rodák z Kroměříže barvy New York Rangers. Včetně play off odehrál v zámořské lize téměř 450 zápasů.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina151012256:3624
2Boston14811450:3219
3Devils14720548:4018
4Florida14622444:3918
5Montreal13532343:3818
6Tampa12711344:3817
7Ottawa14621544:4417
8Washington12710443:3716
9Islanders13522440:3516
10Toronto15612656:5116
11Rangers14701644:4215
12Detroit13423437:3815
13Buffalo13423440:4715
14Pittsburgh13232643:4412
15Columbus11140628:3610
16Flyers15304829:5110
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Minnesota15903347:3521
    2Edmonton13722256:4320
    3Vegas15721553:4419
    4Utah14720551:4618
    5Seattle Kraken14621552:5217
    6Colorado13701554:4215
    7Dallas13431535:3015
    8San Jose14251640:4715
    9St. Louis13601639:3813
    10Nashville13405437:4313
    11Calgary13600734:4712
    12Anaheim13411743:5011
    13Winnipeg14403734:4711
    14Kings12222634:4210
    15Chicago13310927:488
    16Vancouver151211145:687

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