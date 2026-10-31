Je to možné? Chytilovo prokletí pokračuje: znovu na marodce. O zranění hlavy prý nejde
Hokejový útočník Filip Chytil z Vancouveru je znovu na marodce s problémy v horní části těla. Trenér Manny Malhotra webu Sportsnet.ca řekl, že Chytil podstupuje vyšetření, ale nejedná se o zranění hlavy. Zdravotní problémy kariéru sedmadvacetiletému hráči v minulosti výrazně ovlivnily, o začátek této sezony NHL ho připravilo bolavé rameno.
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Chytil inkasoval tvrdý úder u mantinelu od obránce San Jose Darnella Nurseho ve čtvrtečním zápase. V pátek s Vancouverem netrénoval a klub ho zařadil na listinu zraněných hráčů. „Prochází vyšetřeními kvůli zranění v horní části těla - nejedná se o zranění hlavy, což je dobrá zpráva. V sobotu hrát nebude a uvidíme, jak se situace v příštích dnech vyvine,“ řekl Malhotra.
Problémy s otřesy mozku
Chytilovi poznamenaly kariéru otřesy mozku, kvůli zraněním hlavy či krku za poslední dvě sezony NHL odehrál za Canucks jen 27 zápasů. V září ho trápilo rameno poraněné v přípravě a přišel o prvních osm ligových zápasů. V tomto ročníku nastoupil zatím do sedmi utkání a má dva body za asistence. Na ledě tráví v průměru téměř dvacet minut.
V NHL působí Chytil od roku 2017, před angažmá ve Vancouveru hájil rodák z Kroměříže barvy New York Rangers. Včetně play off odehrál v zámořské lize téměř 450 zápasů.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|15
|10
|1
|2
|2
|56:36
|24
|2
Boston
|14
|8
|1
|1
|4
|50:32
|19
|3
Devils
|14
|7
|2
|0
|5
|48:40
|18
|4
Florida
|14
|6
|2
|2
|4
|44:39
|18
|5
Montreal
|13
|5
|3
|2
|3
|43:38
|18
|6
Tampa
|12
|7
|1
|1
|3
|44:38
|17
|7
Ottawa
|14
|6
|2
|1
|5
|44:44
|17
|8
Washington
|12
|7
|1
|0
|4
|43:37
|16
|9
Islanders
|13
|5
|2
|2
|4
|40:35
|16
|10
Toronto
|15
|6
|1
|2
|6
|56:51
|16
|11
Rangers
|14
|7
|0
|1
|6
|44:42
|15
|12
Detroit
|13
|4
|2
|3
|4
|37:38
|15
|13
Buffalo
|13
|4
|2
|3
|4
|40:47
|15
|14
Pittsburgh
|13
|2
|3
|2
|6
|43:44
|12
|15
Columbus
|11
|1
|4
|0
|6
|28:36
|10
|16
Flyers
|15
|3
|0
|4
|8
|29:51
|10
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|15
|9
|0
|3
|3
|47:35
|21
|2
Edmonton
|13
|7
|2
|2
|2
|56:43
|20
|3
Vegas
|15
|7
|2
|1
|5
|53:44
|19
|4
Utah
|14
|7
|2
|0
|5
|51:46
|18
|5
Seattle Kraken
|14
|6
|2
|1
|5
|52:52
|17
|6
Colorado
|13
|7
|0
|1
|5
|54:42
|15
|7
Dallas
|13
|4
|3
|1
|5
|35:30
|15
|8
San Jose
|14
|2
|5
|1
|6
|40:47
|15
|9
St. Louis
|13
|6
|0
|1
|6
|39:38
|13
|10
Nashville
|13
|4
|0
|5
|4
|37:43
|13
|11
Calgary
|13
|6
|0
|0
|7
|34:47
|12
|12
Anaheim
|13
|4
|1
|1
|7
|43:50
|11
|13
Winnipeg
|14
|4
|0
|3
|7
|34:47
|11
|14
Kings
|12
|2
|2
|2
|6
|34:42
|10
|15
Chicago
|13
|3
|1
|0
|9
|27:48
|8
|16
Vancouver
|15
|1
|2
|1
|11
|45:68
|7