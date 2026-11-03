NHL ONLINE: Colorado s Nečasem na ledě Columbusu. Hronek čelí Dostálovi, v akci i Hertl
Tučnou porci jedenácti zápasů nabízí v noci zámořská NHL, v akci bude i několik českých hokejistů. Colorado s Martinem Nečasem se představí na ledě Columbusu. Vegas s Tomášem Hertlem čelí Pittsburghu a dojde taky na souboj Vancouveru s Filipem Hronkem a Anaheimu s Lukášem Dostálem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|16
|11
|1
|2
|2
|63:36
|26
|2
Boston
|16
|8
|3
|1
|4
|58:38
|23
|3
Montreal
|14
|6
|3
|2
|3
|48:42
|20
|4
Ottawa
|16
|7
|2
|1
|6
|52:51
|19
|5
Tampa
|13
|7
|1
|2
|3
|48:43
|18
|6
Devils
|14
|7
|2
|0
|5
|48:40
|18
|7
Florida
|15
|6
|2
|2
|5
|47:44
|18
|8
Toronto
|16
|7
|1
|2
|6
|60:53
|18
|9
Buffalo
|14
|5
|2
|3
|4
|43:49
|17
|10
Detroit
|15
|5
|2
|3
|5
|46:46
|17
|11
Washington
|13
|7
|1
|0
|5
|44:42
|16
|12
Islanders
|14
|5
|2
|2
|5
|40:39
|16
|13
Rangers
|15
|7
|0
|1
|7
|45:46
|15
|14
Pittsburgh
|14
|2
|3
|2
|7
|47:49
|12
|15
Flyers
|16
|4
|0
|4
|8
|35:54
|12
|16
Columbus
|12
|1
|4
|0
|7
|29:39
|10
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|15
|9
|2
|2
|2
|64:44
|24
|2
Minnesota
|16
|10
|0
|3
|3
|52:36
|23
|3
Vegas
|16
|7
|2
|2
|5
|55:47
|20
|4
Colorado
|15
|9
|0
|1
|5
|64:46
|19
|5
Utah
|15
|7
|2
|0
|6
|54:52
|18
|6
Dallas
|14
|5
|3
|1
|5
|38:31
|17
|7
Seattle Kraken
|14
|6
|2
|1
|5
|52:52
|17
|8
St. Louis
|14
|7
|0
|1
|6
|44:42
|15
|9
Nashville
|14
|4
|1
|5
|4
|42:47
|15
|10
San Jose
|16
|2
|5
|1
|8
|42:54
|15
|11
Calgary
|15
|7
|0
|0
|8
|38:53
|14
|12
Anaheim
|14
|5
|1
|1
|7
|49:53
|13
|13
Winnipeg
|15
|4
|0
|3
|8
|34:54
|11
|14
Kings
|13
|2
|2
|2
|7
|36:45
|10
|15
Chicago
|15
|3
|1
|1
|10
|33:58
|9
|16
Vancouver
|16
|1
|2
|1
|12
|47:72
|7