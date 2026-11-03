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NHL ONLINE: Colorado s Nečasem na ledě Columbusu. Hronek čelí Dostálovi, v akci i Hertl

Martin Nečas
Martin NečasZdroj: ČTK / AP / David Zalubowski
Martin Nečas se proti Dallasu dvakrát zapsal mezi střelce
Martin Nečas se proti Dallasu dvakrát zapsal mezi střelce
Martin Nečas si proti Torontu připsal asistenci
Martin Nečas se spoluhráči slaví
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NHL
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Tučnou porci jedenácti zápasů nabízí v noci zámořská NHL, v akci bude i několik českých hokejistů. Colorado s Martinem Nečasem se představí na ledě Columbusu. Vegas s Tomášem Hertlem čelí Pittsburghu a dojde taky na souboj Vancouveru s Filipem Hronkem a Anaheimu s Lukášem Dostálem. ONLINE přenosy ze všech utkání sledujte na iSportu.

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina161112263:3626
2Boston16831458:3823
3Montreal14632348:4220
4Ottawa16721652:5119
5Tampa13712348:4318
6Devils14720548:4018
7Florida15622547:4418
8Toronto16712660:5318
9Buffalo14523443:4917
10Detroit15523546:4617
11Washington13710544:4216
12Islanders14522540:3916
13Rangers15701745:4615
14Pittsburgh14232747:4912
15Flyers16404835:5412
16Columbus12140729:3910
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton15922264:4424
    2Minnesota161003352:3623
    3Vegas16722555:4720
    4Colorado15901564:4619
    5Utah15720654:5218
    6Dallas14531538:3117
    7Seattle Kraken14621552:5217
    8St. Louis14701644:4215
    9Nashville14415442:4715
    10San Jose16251842:5415
    11Calgary15700838:5314
    12Anaheim14511749:5313
    13Winnipeg15403834:5411
    14Kings13222736:4510
    15Chicago153111033:589
    16Vancouver161211247:727

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