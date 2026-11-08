Jako v Kometě! Nečas v modrobílém zářil a přeskočil Pastu. Oba můžou jít přes stovku
V minulé sezoně psali historii. David Pastrňák a Martin Nečas jako první dva Češi dosáhli v jedné sezoně na hranici sto bodů. Podobný úspěch navíc můžou oba zopakovat i letos. V tabulce produktivity se průběžně předhánějí a oba nastavili tempo na ještě lepší zápis než naposledy. V noci ze soboty na neděli zazářil Nečas, který měl při výhře Colorada nad Detroitem podíl na všech čtyřech gólech. „Na střídačce nebyl žádný hráč, který by se jen vezl. Líbila se mi hra úplně všech,“ chválil trenér Avalanche Jared Bednar.
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Mohl si připadat jako před lety v dresu Komety Brno. Martin Nečas se spoluhráči z Colorada o víkendu odložil tradiční klubové barvy a poprvé v sezoně oblékl speciální sadu Hometown Remix. V bílém dresu s modrými prvky připomínajícími Skalnaté hory zazářil Čech čtyřmi body při přesvědčivém triumfu 4:0 nad Detroitem.
Colorado úřadovalo v přesilových hrách
„Všichni hráči přispěli v průběhu celého zápasu. Když jsme získali momentum, dokázali jsme ho udržet, protože se zapojili všichni hráči a každý plnil svou roli. Byl to skvělý týmový výkon. Hráli jsme ve vysokém tempu, a když přesilová hra funguje tak, jak fungovala dnes večer, je to pro tým obrovská pomoc,“ hodnotil po utkání trenér Jared Bednar.
Na změnu skóre čekali fanoušci v Denveru až téměř do poloviny utkání. Pak začalo Colorado úřadovat v přesilových hrách. Nečas dorážel do prázdné branky, pak asistoval u trefy Nathana MacKinnona i u přesného zásahu Calea Makara. K tomu přidal Čech ještě přesnou dorážku při hře pěti proti pěti.
„V první třetině jsme nehráli náš nejlepší hokej. Blackwood měl několik skvělých zákroků a pak jsme se rozjeli,“ popisoval Nečas po utkání. „Nakoply nás speciální týmy a další malé věci. V téhle lize je těžké se prosadit při hře pět na pět, takže si potřebujete pomoct v přesilové hře. To vám přihraje momentum na vaši stranu,“ dodal.
150 bodů v dresu Avalanche
Po výhře se usadilo Colorado na pátém místě Západní konference. Detroit naopak dál strádá a na východě je až třináctý. Třetí prohru v řadě ještě zvýraznila neschopnost vstřelit byť jedinou branku. „Byl jsem opravdu spokojený s tím, jak jsme začali. První třetina byla excelentní, dělali jsme spoustu věcí, co jsme chtěli. Ale pak začala druhá a dostali jsme pět trestů během deseti minut. A to vážně změnilo zápas,“ povzdechl si kouč Red Wings Todd McLellan.
V početních výhodách dominovalo elitní komando s Nečasem. Druhým gólem v zápase se vítěz Zlaté hokejky posunul na metu 150 bodů v dresu Avalanche. Za Colorado sehrál 126 utkání a na významné číslo se dostal jako pátý nejrychlejší hráč v historii organizace. Dříve to stihli už jen Peter Šťastný (104 utkání), Marián Šťastný (110 utkání), Peter Forsberg (115 utkání) a Réal Cloutier (122 utkání).
Nejvydařenější utkání v ročníku
Pro Nečase šlo o bodově nejvydařenější utkání v ročníku. Podobně jako naposledy pokračuje jeho stíhací jízda s Davidem Pastrňákem o post nejproduktivnějšího Čecha. S 23 body (9+14) se Nečas před kamaráda posunul o jeden zápis (8+14). Na kontě měl ale před nedělním utkáním mezi Bostonem a Floridou o jedno odehrané klání více.
Pokud by oběma Čechům vydrželo zdraví i nastavené tempo, bez problémů by znovu útočili na stobodovou hranici. Nečas má základní část rozjetou na 107 zápisů a osobní maximum, Pastrňák by mohl mít ještě o dva zářezy více. V sezoně 2022/23 zažil bodově nejlepší období, kdy se do statistik zapsal 113krát (61+52).
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|19
|13
|1
|2
|3
|78:45
|30
|2
Boston
|17
|9
|3
|1
|4
|64:40
|25
|3
Montreal
|17
|7
|4
|3
|3
|61:53
|25
|4
Tampa
|16
|9
|2
|2
|3
|60:49
|24
|5
Devils
|17
|7
|5
|0
|5
|62:51
|24
|6
Ottawa
|18
|9
|2
|1
|6
|58:54
|23
|7
Rangers
|18
|10
|0
|1
|7
|55:52
|21
|8
Florida
|17
|7
|2
|2
|6
|55:51
|20
|9
Buffalo
|16
|6
|2
|3
|5
|49:53
|19
|10
Washington
|15
|8
|1
|0
|6
|53:51
|18
|11
Toronto
|18
|7
|1
|2
|8
|64:60
|18
|12
Islanders
|16
|5
|2
|3
|6
|47:49
|17
|13
Detroit
|18
|5
|2
|3
|8
|49:56
|17
|14
Columbus
|15
|2
|5
|0
|8
|40:47
|14
|15
Pittsburgh
|17
|3
|3
|2
|9
|56:60
|14
|16
Flyers
|18
|4
|0
|4
|10
|39:61
|12
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|19
|12
|0
|4
|3
|63:43
|28
|2
Edmonton
|18
|10
|2
|3
|3
|75:55
|27
|3
Vegas
|18
|9
|2
|2
|5
|60:50
|24
|4
Dallas
|17
|7
|3
|2
|5
|49:41
|22
|5
Colorado
|18
|10
|0
|2
|6
|72:56
|22
|6
Nashville
|17
|6
|2
|5
|4
|52:51
|21
|7
Utah
|18
|8
|2
|1
|7
|63:63
|21
|8
Seattle Kraken
|16
|6
|3
|1
|6
|57:57
|19
|9
Anaheim
|17
|8
|1
|1
|7
|64:64
|19
|10
St. Louis
|17
|7
|0
|2
|8
|50:53
|16
|11
Calgary
|17
|7
|0
|1
|9
|42:60
|15
|12
Winnipeg
|17
|5
|1
|3
|8
|45:60
|15
|13
San Jose
|19
|2
|5
|1
|11
|48:69
|15
|14
Kings
|15
|3
|2
|2
|8
|45:52
|12
|15
Chicago
|18
|3
|1
|1
|13
|39:76
|9
|16
Vancouver
|19
|1
|2
|1
|15
|55:87
|7