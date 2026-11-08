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Jako v Kometě! Nečas v modrobílém zářil a přeskočil Pastu. Oba můžou jít přes stovku

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Martin Nečas proti Detroitu zazářil čtyřmi body • Zdroj: NHL.com
Martin Nečas připravil postupový gól pro Bretta Kulaka, Avalanche otočili pátý duel proti Minnesotě ze stavu 0:3
Martin Nečas připravil postupový gól pro Bretta Kulaka, Avalanche otočili pátý duel proti Minnesotě ze stavu 0:3
Martin Nečas v akci.
Martin Nečas v dresu Colorada
Český útočník Martin Nečas se jednou prosadil v utkání proti Edmontonu, na výhřu Colorada to ovšem nestačilo
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Filip Ardon
Filip Ardon
NHL
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V minulé sezoně psali historii. David Pastrňák a Martin Nečas jako první dva Češi dosáhli v jedné sezoně na hranici sto bodů. Podobný úspěch navíc můžou oba zopakovat i letos. V tabulce produktivity se průběžně předhánějí a oba nastavili tempo na ještě lepší zápis než naposledy. V noci ze soboty na neděli zazářil Nečas, který měl při výhře Colorada nad Detroitem podíl na všech čtyřech gólech. „Na střídačce nebyl žádný hráč, který by se jen vezl. Líbila se mi hra úplně všech,“ chválil trenér Avalanche Jared Bednar.  

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Mohl si připadat jako před lety v dresu Komety Brno. Martin Nečas se spoluhráči z Colorada o víkendu odložil tradiční klubové barvy a poprvé v sezoně oblékl speciální sadu Hometown Remix. V bílém dresu s modrými prvky připomínajícími Skalnaté hory zazářil Čech čtyřmi body při přesvědčivém triumfu 4:0 nad Detroitem.

Colorado úřadovalo v přesilových hrách

„Všichni hráči přispěli v průběhu celého zápasu. Když jsme získali momentum, dokázali jsme ho udržet, protože se zapojili všichni hráči a každý plnil svou roli. Byl to skvělý týmový výkon. Hráli jsme ve vysokém tempu, a když přesilová hra funguje tak, jak fungovala dnes večer, je to pro tým obrovská pomoc,“ hodnotil po utkání trenér Jared Bednar.

Na změnu skóre čekali fanoušci v Denveru až téměř do poloviny utkání. Pak začalo Colorado úřadovat v přesilových hrách. Nečas dorážel do prázdné branky, pak asistoval u trefy Nathana MacKinnona i u přesného zásahu Calea Makara. K tomu přidal Čech ještě přesnou dorážku při hře pěti proti pěti.

„V první třetině jsme nehráli náš nejlepší hokej. Blackwood měl několik skvělých zákroků a pak jsme se rozjeli,“ popisoval Nečas po utkání. „Nakoply nás speciální týmy a další malé věci. V téhle lize je těžké se prosadit při hře pět na pět, takže si potřebujete pomoct v přesilové hře. To vám přihraje momentum na vaši stranu,“ dodal.

150 bodů v dresu Avalanche

Po výhře se usadilo Colorado na pátém místě Západní konference. Detroit naopak dál strádá a na východě je až třináctý. Třetí prohru v řadě ještě zvýraznila neschopnost vstřelit byť jedinou branku. „Byl jsem opravdu spokojený s tím, jak jsme začali. První třetina byla excelentní, dělali jsme spoustu věcí, co jsme chtěli. Ale pak začala druhá a dostali jsme pět trestů během deseti minut. A to vážně změnilo zápas,“ povzdechl si kouč Red Wings Todd McLellan.

V početních výhodách dominovalo elitní komando s Nečasem. Druhým gólem v zápase se vítěz Zlaté hokejky posunul na metu 150 bodů v dresu Avalanche. Za Colorado sehrál 126 utkání a na významné číslo se dostal jako pátý nejrychlejší hráč v historii organizace. Dříve to stihli už jen Peter Šťastný (104 utkání), Marián Šťastný (110 utkání), Peter Forsberg (115 utkání) a Réal Cloutier (122 utkání).

Nejvydařenější utkání v ročníku

Pro Nečase šlo o bodově nejvydařenější utkání v ročníku. Podobně jako naposledy pokračuje jeho stíhací jízda s Davidem Pastrňákem o post nejproduktivnějšího Čecha. S 23 body (9+14) se Nečas před kamaráda posunul o jeden zápis (8+14). Na kontě měl ale před nedělním utkáním mezi Bostonem a Floridou o jedno odehrané klání více.

Pokud by oběma Čechům vydrželo zdraví i nastavené tempo, bez problémů by znovu útočili na stobodovou hranici. Nečas má základní část rozjetou na 107 zápisů a osobní maximum, Pastrňák by mohl mít ještě o dva zářezy více. V sezoně 2022/23 zažil bodově nejlepší období, kdy se do statistik zapsal 113krát (61+52).

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina191312378:4530
2Boston17931464:4025
3Montreal17743361:5325
4Tampa16922360:4924
5Devils17750562:5124
6Ottawa18921658:5423
7Rangers181001755:5221
8Florida17722655:5120
9Buffalo16623549:5319
10Washington15810653:5118
11Toronto18712864:6018
12Islanders16523647:4917
13Detroit18523849:5617
14Columbus15250840:4714
15Pittsburgh17332956:6014
16Flyers184041039:6112
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Minnesota191204363:4328
    2Edmonton181023375:5527
    3Vegas18922560:5024
    4Dallas17732549:4122
    5Colorado181002672:5622
    6Nashville17625452:5121
    7Utah18821763:6321
    8Seattle Kraken16631657:5719
    9Anaheim17811764:6419
    10St. Louis17702850:5316
    11Calgary17701942:6015
    12Winnipeg17513845:6015
    13San Jose192511148:6915
    14Kings15322845:5212
    15Chicago183111339:769
    16Vancouver191211555:877

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