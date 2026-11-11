Čeští beci v NHL: Hronek i těžký Gudasův osud. Kdo ze zástupu farmářů větří šanci?
Je to pozice, která trápí český hokej nejvýrazněji a dlouhodobě. Nedostatek obránců na úrovni NHL trvá. Poté, co v minulé sezoně zasáhlo do akce šest tuzemských zadáků, je jich na začátku aktuálního ročníku pět. Hubené obsazení navíc minimálně na nějaký čas přijde o Adama Jiříčka, jedinou novou tvář, kterou St. Louis předevčírem odeslalo na farmu do AHL. Jaká je situace dalších tuzemských obránců v NHL nebo na jejím pomezí?
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Filip Hronek (29)
Vancouver
20 zápasů, 1+12
Ø čas 26:21
Úspěšně si drží status jediné české stálice z defenzivy. Nahrává mu, že Vancouver prochází bolavou fází přestavby, takže Hronek dostává fůru prostoru. Po včerejší noci se dokonce stal pátým nejčastěji využívaným hráčem v NHL. Zároveň byl ovšem při účasti na ledě na velmi negativní hodnotě −14, což značilo druhý flek od konce. Nemilá statistika pochopitelně vychází z toho, že Vancouver je nejslabším článkem soutěže. Drží si hubený zisk sedmi bodů, přičemž horší rozdíl ve skóre mělo po 18 utkáních jen Chicago. Ve Vancouveru hlásili 34 branek pod nulou, což je pro fanoušky mnohem větší utrpení než pověstná kanadská zima. Hronek se občas zaskví parádou, jako když přes dvě pásma našel čepel Maxe Sassona při snížení proti Minnesotě. Jenže klub strádá.
Adam Jiříček (20)
St. Louis
17 zápasů, 1+2
Ø čas 15:51
Světe div se, právě Jiříček byl po Hronkovi nejvíc nasazovaným i nejčastěji hrajícím českým bekem. Blues dali absolutnímu nováčkovi a mladšímu ze slavných bratrů nebývalou šanci. Na konci října si na ledě užil přes 20 minut v utkání s Red Wings, nicméně mladíkovo vytížení bylo kolísavé. V posledních dvou vystoupeních už klesl pod 14 minut a Blues usoudili, že než diamant schovávat v kapse, pošlou ho raději zářit o stupeň níž do AHL. „Přesun do Springfieldu nabízí příležitost získat zkušenosti a zároveň dostat více prostoru na ledě ve všech důležitých herních situacích,“ zdůraznil generální manažer Alexander Steen. Jiříček stihl v hlavním týmu premiérový gól po ráně z první proti Ottawě, k tomu přidal dvě asistence. Až se vrátí zpátky, bude mít na čem stavět.
Radko Gudas (36)
Florida
12 zápasů, 0+0
Ø čas 13:38
V létě mu při comebacku z Anaheimu k Panthers připíchli smlouvu na šest let s průměrným platem 1,5 milionu dolarů. Vypršet má, až bude českému řezníkovi a mistrovi světa 42 let. Jenže Florida hned zkraje tohoto ročníku ukazuje, že má ambice a s nikým se nehodlá zbytečně mazat. Kromě zranění tak Gudase přibrzdilo ještě trenérovo vyřazení ze sestavy v rámci tří utkání, kdy byl zdravý. Proslulý ranař proto není ani mezi prvními 150 nejčastěji hitujícími hráči, což by v minulosti bylo nepředstavitelné. V historickém srovnání bodyčeků si Čech dělá zálusk na šesté místo Milana Lucice, k němuž mu schází jen třicet hitů. Ve finále podružná věc. Gudas teď řeší hlavně to, aby se častěji objevoval na soupisce. A to mu ještě prošel loket na hlavu Teuvo Teräväinena.
David Špaček (23)
Minnesota
11 zápasů, 0+1
Ø čas 12:23
Ruku na srdce. Přestože Špaček z kempu udělal hlavní tým, do zápasové sestavy by se patrně neprobojoval, kdyby Minnesotu nezasáhla zranění. Nadále schází stálice Brock Faber a Jared Spurgeon. Jenže příležitost se neptá. A syn legendárního Jaroslava Špačka prožívá ve třetím páru Wild svou vlastní pohádku, kdy roste každým odehraným duelem. Sedí mu spolupráce s Mattem Kierstedem, což je další zjevení a nečekaný žolík. Světový šampion z Prahy už má také první bod, když v závěru utkání proti Washingtonu dostal možnost v přesilové hře pět na tři a nabil na drtivou ránu. K dalším úspěchům mu často chyběl kousek, lepší odraz. Nebojí se zakončovat ani podporovat útok. A proti tomu, jak ho znají příznivci z domácího MS, se posunul v defenzivě.
David Jiříček (22)
Philadelphia
10 zápasů, 0+1
Ø čas 14:40
Jeho příběh mimořádně trefně shrnul novinář Charlie O’Connor, zblízka sledující sportovní dění ve Philadelphii. „Hodně bizarní hráč. Dokáže vyrobit tu nejvtipnější a nejméně omluvitelnou chybu, jakou si umíte představit. A pak pošle tak kreativní pas, že si říkáte, jak ho vůbec viděl,“ vyťukal expert na sociální síť X. Lepší hodnocení už nevymyslíte. V NHL si uvědomují, jakou kvalitou Jiříček disponuje. Přestože mu jako šestce draftu nevyšel rychlý výšlap do NHL, není náhodou, že o něj stáli v Minnesotě a pak i v Pensylvánii. Jenže na dvě dobrá řešení počítejte s jednou chybou, v horším případě hrubkou. Wild dali od takového risku ruce pryč. „Prostě si to nesedlo. Nic proti Davidovi. Je dobrý kluk a hráč. Ale musel jsem jít dál,“ podotkl nedávno GM Bill Guerin.
KDO VĚTŘÍ ŠANCI Z AHL?
Mikuláš Hovorka (Florida)
Byl součástí projektu, kdy Panthers na konci poslední zpackané sezony vytáhli do hlavního týmu mladé hráče. Někteří mu přisuzují větší perspektivu než jeho týmovému parťákovi Alscherovi.
KDO VĚTŘÍ ŠANCI Z AHL?
Libor Hájek (San Jose)
Sympaticky se rozhodl odejít z pardubického komfortu a ještě jednou zabojovat o nejlepší ligu. I když už jedno povolání nahoru získal, v zápase nenastoupil. Vědí o něm. Musí zůstat trpělivý.
KDO VĚTŘÍ ŠANCI Z AHL?
Tomáš Cibulka (Edmonton)
Oilers si ho stáhli z Českých Budějovic, kde exceloval, jako nedraftovaného a volného hráče. Zabere nějaký čas, než se začne bodově prosazovat jako v extralize. V 11 kláních stihl 1+1.
KDO VĚTŘÍ ŠANCI Z AHL?
Tomáš Hamara (Ottawa)
Možná si vzpomínáte, jak byl zásadní součástí bronzového obratu „ztracené“ partie s Finy na MS U20. Na NHL 87. hráč draftu stále čeká. Na farmě rozjel druhou sezonu, kdy se má naplno ukázat.
KDO VĚTŘÍ ŠANCI Z AHL?
Dominik Badinka (Carolina)
Jméno, které se stále poměrně přehlíží, což je dáno také jeho opomenutím v nominaci na MS juniorů. Trenéru Augustovi do kádru svým projevem nepasoval. Ocení úlovek z 2. kola Hurricanes?
KDO VĚTŘÍ ŠANCI Z AHL?
Marek Alscher (Florida)
Byl jedním z mála výrazných pozitiv letošního MS, kde se Česku vůbec nevedlo. Alscher si sáhl na další významný kariérní stupínek. Uvědomuje si, že NHL může hrát, ale konkurence je obří.
KDO VĚTŘÍ ŠANCI Z AHL?
Radim Mrtka (Buffalo)
Jeho mentální přístup by se mohl vyučovat na univerzitách. Nezřídka zní jeho jméno v modelových přestupových spekulacích, což je dáno tím, že Sabres mají hodně talentu. Stejně jako devítka draftu.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|19
|13
|1
|2
|3
|78:45
|30
|2
Boston
|18
|10
|3
|1
|4
|68:41
|27
|3
Devils
|19
|8
|5
|0
|6
|68:55
|26
|4
Montreal
|18
|7
|4
|4
|3
|62:55
|26
|5
Tampa
|17
|9
|2
|2
|4
|63:53
|24
|6
Ottawa
|19
|9
|2
|2
|6
|60:57
|24
|7
Florida
|19
|8
|2
|2
|7
|60:56
|22
|8
Rangers
|19
|10
|0
|1
|8
|56:55
|21
|9
Washington
|16
|8
|2
|0
|6
|56:53
|20
|10
Buffalo
|17
|6
|2
|3
|6
|50:57
|19
|11
Islanders
|17
|5
|2
|4
|6
|49:52
|18
|12
Toronto
|20
|7
|1
|2
|10
|67:70
|18
|13
Detroit
|19
|5
|2
|3
|9
|51:59
|17
|14
Flyers
|20
|5
|0
|5
|10
|45:66
|15
|15
Pittsburgh
|18
|3
|3
|2
|10
|58:65
|14
|16
Columbus
|16
|2
|5
|0
|9
|41:51
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|20
|12
|1
|4
|3
|65:44
|30
|2
Edmonton
|19
|11
|2
|3
|3
|78:56
|29
|3
Vegas
|19
|10
|2
|2
|5
|64:51
|26
|4
Colorado
|19
|11
|0
|2
|6
|78:59
|24
|5
Dallas
|17
|7
|3
|2
|5
|49:41
|22
|6
Anaheim
|18
|9
|1
|1
|7
|69:66
|21
|7
Nashville
|17
|6
|2
|5
|4
|52:51
|21
|8
Utah
|18
|8
|2
|1
|7
|63:63
|21
|9
Seattle Kraken
|16
|6
|3
|1
|6
|57:57
|19
|10
Winnipeg
|19
|7
|1
|3
|8
|53:65
|19
|11
St. Louis
|18
|8
|0
|2
|8
|53:55
|18
|12
Calgary
|18
|7
|1
|1
|9
|46:63
|17
|13
San Jose
|20
|2
|6
|1
|11
|51:71
|17
|14
Kings
|15
|3
|2
|2
|8
|45:52
|12
|15
Chicago
|18
|3
|1
|1
|13
|39:76
|9
|16
Vancouver
|20
|1
|2
|1
|16
|56:90
|7