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Ovečkin se hájil v Kanadě: Nikdo mě nevyužívá pro propagandu. Před halou se protestovalo

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Ruský návrat do turnajů IIHF: Nešťastné i nepředstavitelné! Válka přece neskončila | Zimák SPECIÁL • Zdroj: iSport.cz
Před arénou v Ottawě se při zápasu proti Washingtonu protestovalo proti Alexanderu Ovečkinovi
Před arénou v Ottawě se při zápasu proti Washingtonu protestovalo proti Alexanderu Ovečkinovi
Alexander Ovečkin se v Kanadě musel hájit před dotazy novinářů
Před arénou v Ottawě se při zápasu proti Washingtonu protestovalo proti Alexanderu Ovečkinovi
Alexander Ovečkin se v Kanadě musel hájit před dotazy novinářů
Před arénou v Ottawě se při zápasu proti Washingtonu protestovalo proti Alexanderu Ovečkinovi
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Filip Ardon
Filip Ardon
NHL
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Dlouho se kolem něj našlapovalo po špičkách. Před úterní bitvou NHL mezi Ottawou a Washingtonem už čelil Alexandr Ovečkin otázkám na Rusko a téma návratu sborné na mezinárodní turnaje. „Nikdo mě nevyužívá pro propagandu,“ odpovídal kanadským novinářům muž, jenž před odletem za oceán vystupoval v předvolebním spotu proputinovské strany Jednotné Rusko. Během utkání pak skupinka lidí před arénou protestovala proti Ovečkinovi a jeho podpoře ruského prezidenta.

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Ohlásil, že odehraje poslední sezonu v NHL, chystal se na velkolepou rozlučku. Kolem Alexandra Ovečkina se ale v poslední době víc točí otázky spojené s Ruskem a jeho přátelstvím s prezidentem Vladimirem Putinem. V úterý Rus poprvé v ročníku zavítal do Kanady a v Ottawě se ocitl pod palbou místních novinářů a jejich dotazů ohledně Ruska a rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS).

Podle něj má Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) připustit ruské reprezentace zpátky na mezinárodní turnaje. Na nich chybí sborná od roku 2022 kvůli válce na Ukrajině. „Nejsem tam, nerozhoduju. Ale jako sportovci chceme prostě hrát,“ prohlásil Ovečkin.

Ovečkin o premiérovi: Jeho názor

V Kanadě jde o mimořádně třaskavé téma, protože právě v Edmontonu a Red Deeru se má na přelomu roku hrát šampionát hráčů do dvaceti let. Na turnaj by se podle rozhodnutí CAS už měli vrátit Rusové. Jenže kanadský premiér Mark Carney prohlásil, že týmu účast na mistrovství neumožní.

„Dokud Rusko a Bělorusko podporují tuto nezákonnou, neospravedlnitelnou a děsivou válku na Ukrajině, nebudou jejich sportovci reprezentovat své země na žádných soutěžích v Kanadě,“ uvedl. Zabránit Rusku ve startu na šampionátu může pořadatelská země neudělením víz.

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„To je jeho názor, jeho rozhodnutí. Nevím, jak to dopadne. Ale jsem si jistý, že když se zeptáte fanoušků, budou chtít vidět nejlepší hráče. Fanoušci chtějí vidět mladé hráče, kteří budou v budoucnu hvězdami a hráči NHL. Ale nezáleží na nás,“ odpověděl Ovečkin, když padla otázka na rozhodnutí kanadského premiéra.

Proč nemůžou hrát? Nemají víza

Novináři ze země Javorových listů do něj ale šili dál. „Chápete důvod, proč nemají Rusové dovoleno hrát?“ zazněla otázka. „Co?“ reagoval nechápavě Rus. „Rozumíte, proč nedovolí ruským hráčům hrát v Kanadě?“ opakoval žurnalista. „Nemají víza,“ vypálil Ovečkin. Ani slovo o válce na Ukrajině a skutečných důvodech, proč Kanaďané nechtějí agresora na turnaji.

Před duelem proti Ottawě novináři konfrontovali kapitána Washingtonu i s tím, že by Rusko mohlo využít sportovní úspěchy k podpoře domácí politiky. „Máte takovou zkušenost? Je to pravda?“ zeptal se jeden z reportérů. „Ne. Jako sportovec chcete reprezentovat svoji zemi a nezáleží kde. Jestli je to mistrovství světa, olympijské hry, mistrovství Evropy. Chcete tam prostě jít a hrát,“ odmítl Ovečkin.

Podle svých slov není nástrojem ruské propagandy. V minulosti přitom veřejně podporoval prezidenta Putina a ještě letos v září účinkoval v předvolebním spotu jeho strany Jednotné Rusko. V klipu vystupoval spolu s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.

Před halou proběhl protest

I z těchto důvodů byl Ovečkinův přílet do Kanady dopředu očekávaný. Ještě během pondělí o něm psal někdejší vynikající gólman Dominik Hašek, který dlouhodobě vystupuje proti Rusku a válce na Ukrajině. „Kanada má jen dva dny na to, aby zabránila Ovečkinovi – podporovateli zločinců a teroristů – ve veřejném vystoupení na kanadské půdě. Vše nasvědčuje tomu, že Kanada rezignovala a na svém území pravděpodobně umožní propagaci, která povede k zabití mnoha lidí,“ psal na síti X.

Přímo během utkání mezi Ottawou a Washingtonem pak Ukrajinsko-kanadský kongres uspořádal před stadionem demonstraci s názvem „Ne válečným zločinům v hokeji.“ Na protest ale podle informací TSN dorazily jen necelé dva tucty lidí. „O protestu jsem se dozvěděl teprve dnes ráno a nevím, co k tomu říct. Po celém světe probíhá spousta protestů,“ reagoval nejlepší střelec v historii NHL ještě před zápasem. V něm zvítězili Capitals 3:2 v prodloužení.

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina191312378:4530
2Boston181031468:4127
3Montreal18744362:5526
4Devils19850668:5526
5Tampa17922463:5324
6Ottawa19922660:5724
7Florida19822760:5622
8Rangers191001856:5521
9Washington16820656:5320
10Buffalo17623650:5719
11Islanders17524649:5218
12Toronto207121067:7018
13Detroit19523951:5917
14Flyers205051045:6615
15Columbus16250941:5114
16Pittsburgh183321058:6514
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Minnesota201214365:4430
    2Edmonton191123378:5629
    3Vegas191022564:5126
    4Colorado191102678:5924
    5Nashville18725455:5123
    6Dallas17732549:4122
    7Anaheim18911769:6621
    8Utah18821763:6321
    9Seattle Kraken16631657:5719
    10Winnipeg19713853:6519
    11St. Louis18802853:5518
    12Calgary18711946:6317
    13San Jose202611151:7117
    14Kings16322945:5512
    15Chicago183111339:769
    16Vancouver201211656:907

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