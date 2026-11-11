Ovečkin se hájil v Kanadě: Nikdo mě nevyužívá pro propagandu. Před halou se protestovalo
Dlouho se kolem něj našlapovalo po špičkách. Před úterní bitvou NHL mezi Ottawou a Washingtonem už čelil Alexandr Ovečkin otázkám na Rusko a téma návratu sborné na mezinárodní turnaje. „Nikdo mě nevyužívá pro propagandu,“ odpovídal kanadským novinářům muž, jenž před odletem za oceán vystupoval v předvolebním spotu proputinovské strany Jednotné Rusko. Během utkání pak skupinka lidí před arénou protestovala proti Ovečkinovi a jeho podpoře ruského prezidenta.
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Ohlásil, že odehraje poslední sezonu v NHL, chystal se na velkolepou rozlučku. Kolem Alexandra Ovečkina se ale v poslední době víc točí otázky spojené s Ruskem a jeho přátelstvím s prezidentem Vladimirem Putinem. V úterý Rus poprvé v ročníku zavítal do Kanady a v Ottawě se ocitl pod palbou místních novinářů a jejich dotazů ohledně Ruska a rozhodnutí Sportovního arbitrážního soudu (CAS).
Podle něj má Mezinárodní federace ledního hokeje (IIHF) připustit ruské reprezentace zpátky na mezinárodní turnaje. Na nich chybí sborná od roku 2022 kvůli válce na Ukrajině. „Nejsem tam, nerozhoduju. Ale jako sportovci chceme prostě hrát,“ prohlásil Ovečkin.
Ovečkin o premiérovi: Jeho názor
V Kanadě jde o mimořádně třaskavé téma, protože právě v Edmontonu a Red Deeru se má na přelomu roku hrát šampionát hráčů do dvaceti let. Na turnaj by se podle rozhodnutí CAS už měli vrátit Rusové. Jenže kanadský premiér Mark Carney prohlásil, že týmu účast na mistrovství neumožní.
„Dokud Rusko a Bělorusko podporují tuto nezákonnou, neospravedlnitelnou a děsivou válku na Ukrajině, nebudou jejich sportovci reprezentovat své země na žádných soutěžích v Kanadě,“ uvedl. Zabránit Rusku ve startu na šampionátu může pořadatelská země neudělením víz.
„To je jeho názor, jeho rozhodnutí. Nevím, jak to dopadne. Ale jsem si jistý, že když se zeptáte fanoušků, budou chtít vidět nejlepší hráče. Fanoušci chtějí vidět mladé hráče, kteří budou v budoucnu hvězdami a hráči NHL. Ale nezáleží na nás,“ odpověděl Ovečkin, když padla otázka na rozhodnutí kanadského premiéra.
Proč nemůžou hrát? Nemají víza
Novináři ze země Javorových listů do něj ale šili dál. „Chápete důvod, proč nemají Rusové dovoleno hrát?“ zazněla otázka. „Co?“ reagoval nechápavě Rus. „Rozumíte, proč nedovolí ruským hráčům hrát v Kanadě?“ opakoval žurnalista. „Nemají víza,“ vypálil Ovečkin. Ani slovo o válce na Ukrajině a skutečných důvodech, proč Kanaďané nechtějí agresora na turnaji.
Před duelem proti Ottawě novináři konfrontovali kapitána Washingtonu i s tím, že by Rusko mohlo využít sportovní úspěchy k podpoře domácí politiky. „Máte takovou zkušenost? Je to pravda?“ zeptal se jeden z reportérů. „Ne. Jako sportovec chcete reprezentovat svoji zemi a nezáleží kde. Jestli je to mistrovství světa, olympijské hry, mistrovství Evropy. Chcete tam prostě jít a hrát,“ odmítl Ovečkin.
Podle svých slov není nástrojem ruské propagandy. V minulosti přitom veřejně podporoval prezidenta Putina a ještě letos v září účinkoval v předvolebním spotu jeho strany Jednotné Rusko. V klipu vystupoval spolu s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem.
Před halou proběhl protest
I z těchto důvodů byl Ovečkinův přílet do Kanady dopředu očekávaný. Ještě během pondělí o něm psal někdejší vynikající gólman Dominik Hašek, který dlouhodobě vystupuje proti Rusku a válce na Ukrajině. „Kanada má jen dva dny na to, aby zabránila Ovečkinovi – podporovateli zločinců a teroristů – ve veřejném vystoupení na kanadské půdě. Vše nasvědčuje tomu, že Kanada rezignovala a na svém území pravděpodobně umožní propagaci, která povede k zabití mnoha lidí,“ psal na síti X.
Přímo během utkání mezi Ottawou a Washingtonem pak Ukrajinsko-kanadský kongres uspořádal před stadionem demonstraci s názvem „Ne válečným zločinům v hokeji.“ Na protest ale podle informací TSN dorazily jen necelé dva tucty lidí. „O protestu jsem se dozvěděl teprve dnes ráno a nevím, co k tomu říct. Po celém světe probíhá spousta protestů,“ reagoval nejlepší střelec v historii NHL ještě před zápasem. V něm zvítězili Capitals 3:2 v prodloužení.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|19
|13
|1
|2
|3
|78:45
|30
|2
Boston
|18
|10
|3
|1
|4
|68:41
|27
|3
Montreal
|18
|7
|4
|4
|3
|62:55
|26
|4
Devils
|19
|8
|5
|0
|6
|68:55
|26
|5
Tampa
|17
|9
|2
|2
|4
|63:53
|24
|6
Ottawa
|19
|9
|2
|2
|6
|60:57
|24
|7
Florida
|19
|8
|2
|2
|7
|60:56
|22
|8
Rangers
|19
|10
|0
|1
|8
|56:55
|21
|9
Washington
|16
|8
|2
|0
|6
|56:53
|20
|10
Buffalo
|17
|6
|2
|3
|6
|50:57
|19
|11
Islanders
|17
|5
|2
|4
|6
|49:52
|18
|12
Toronto
|20
|7
|1
|2
|10
|67:70
|18
|13
Detroit
|19
|5
|2
|3
|9
|51:59
|17
|14
Flyers
|20
|5
|0
|5
|10
|45:66
|15
|15
Columbus
|16
|2
|5
|0
|9
|41:51
|14
|16
Pittsburgh
|18
|3
|3
|2
|10
|58:65
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|20
|12
|1
|4
|3
|65:44
|30
|2
Edmonton
|19
|11
|2
|3
|3
|78:56
|29
|3
Vegas
|19
|10
|2
|2
|5
|64:51
|26
|4
Colorado
|19
|11
|0
|2
|6
|78:59
|24
|5
Nashville
|18
|7
|2
|5
|4
|55:51
|23
|6
Dallas
|17
|7
|3
|2
|5
|49:41
|22
|7
Anaheim
|18
|9
|1
|1
|7
|69:66
|21
|8
Utah
|18
|8
|2
|1
|7
|63:63
|21
|9
Seattle Kraken
|16
|6
|3
|1
|6
|57:57
|19
|10
Winnipeg
|19
|7
|1
|3
|8
|53:65
|19
|11
St. Louis
|18
|8
|0
|2
|8
|53:55
|18
|12
Calgary
|18
|7
|1
|1
|9
|46:63
|17
|13
San Jose
|20
|2
|6
|1
|11
|51:71
|17
|14
Kings
|16
|3
|2
|2
|9
|45:55
|12
|15
Chicago
|18
|3
|1
|1
|13
|39:76
|9
|16
Vancouver
|20
|1
|2
|1
|16
|56:90
|7