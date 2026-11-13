Hon na Hellebuycka! Fanoušci ho hledali u hotelu, v akci i policie. Gólman odhalil výhrůžky
Poprvé se vrátil tam, odkud podle mnohých neférově utekl. Americký brankář Connor Hellebuyck si vyvzdoroval výměnu z týmu Jets a v tomto týdnu do Winnipegu přijel jako soupeř. Do hry nezasáhl, přesto si z tribun vyslechl bučení a výsměšné pokřiky. Část fanoušků dokonce po utkání zamířila k hotelu Devils, aby gólmana konfrontovala. „Před hotelem byla policie,“ popisoval komentátor Don La Greca, jenž se zaměřuje na dění kolem týmu z New Jersey.
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Jakmile vyjel na led, okamžitě to schytal. Connor Hellebuyck v noci z úterý na středu poprvé vyjel na led Winnipegu v dresu jiného týmu. Dopředu věděl, že chytat nebude, fanoušci si na něm proto smlsli už při předzápasovém rozbruslení. Z tribun se neslo hlasité bučení, posměšné a urážlivé pokřiky a za plexisklem se objevila plejáda transparentů namířených proti bývalému gólmanovi Jets.
Odchod vnímaný jako zradu příznivci kanadského klubu nepřešli. Hellebuyck opakovaně žádal vedení Winnipegu o výměnu, a když se situace neposunula, odmítl nastoupit do tréninkového kempu. Klub zůstal bez jedničky, brankář si nakonec vyvzdoroval výměnu do New Jersey, i když o začátek ročníku přišel.
Tohle je Hellebuyckův hotel?
Pro příznivce Jets jde o hodně třaskavé téma. „Vnímali jste tu energii v aréně a nenávist, jakou k němu cítí,“ popisoval později komentátor Don La Greca. Pro ESPN přiblížil i situaci, která následovala po utkání.
„Šli jsme zpátky do hotelu a za námi šli fanoušci a pokřikovali po nás: ‚Tady je Hellebuyck? Tohle je Hellebuyckův hotel?‘ Věděli, že jsme komentátoři Devils. A před hotelem byla policie,“ přiblížil La Greca, jak naštvaní fanoušci hledali bývalého hráče svého týmu.
„Ale neměl jsem strach. Víte, z čeho jsem měl obavu? Neudělají mi něco s jídlem? Nechci, aby mě tady otrávili, až zjistí, že jsem komentátor Devils,“ vyprávěl se smíchem La Greca. „Většina lidí byla vážně příjemná. Ale byla tam opravdová nenávist proti tomuhle klukovi,“ dodal.
Sobecky bych chtěl hrát
První zápas New Jersey na ledě Winnipegu byl vzhledem k nedávnému trejdu dopředu očekávaný. Generální manažer Devils Sunny Mehta ale s předstihem oznámil, že Hellebuyck proti bývalému zaměstnavateli chytat nebude. „Podle našeho odhadu by jeho účast v zápase mohla snížit pravděpodobnost naší výhry,“ stálo v prohlášení. „Jsem zklamaný. Sobecky bych chtěl hrát, ale když se podíváte, co je nejlepší pro tým, chápu to. Byl jsem neústupný, že chci hrát, ale je to takhle,“ reagoval sám brankář.
Už před příletem čelil otázkám na návrat a na důvody, proč si vydupal odchod od Jets. Novináře v té době odkazoval na tiskovou konferenci, která proběhne přímo ve Winnipegu. Tam odhalil aspekty, které hrály zásadní roli při rozhodování. Vedle nejistoty ohledně budoucnosti promluvil o incidentech, které se týkaly jeho rodiny a překročily únosnou hranici.
Výhružky smrtí
„Musel jsem být dobrý manžel a otec a udělat, co je nejlepší pro moji rodinu a kariéru,“ prohlásil olympijský vítěz z Milána. „Bylo tu pár momentů, které nechci, aby se znovu staly. Bylo to víc než jen online výhrůžky smrtí. A já vás žádám, abyste respektovali soukromí moje a mojí rodiny. Víc do hloubky zacházet nebudu,“ připojil šokující odhalení.
Další zážitky s příznivci Winnipegu přidal Hellebuyck už jako hráč Devils. Ještě před zápasem a před incidentem u hotelu však mluvil o 11 sezonách s Jets v dobrém. „Nebudu si na základě několika okamžiků vytvářet úsudek o celém městě. S místní komunitou jsem byl velmi spjatý a čas, který jsem tu strávil, jsem si zamiloval,“ řekl.
Vstup do nového angažmá zatím vychází Hellebuyckovi podle představ. Z prvních šesti startů za New Jersey vychytal šest vítězství a drží úspěšnost zákroků na úrovni 91,61 %. Navrch přidal jedno čisté konto. Na první start proti Jets si ale třiatřicetiletý gólman musí ještě počkat.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|20
|14
|1
|2
|3
|82:46
|32
|2
Tampa
|19
|11
|2
|2
|4
|74:57
|28
|3
Montreal
|19
|8
|4
|4
|3
|67:57
|28
|4
Devils
|20
|9
|5
|0
|6
|73:57
|28
|5
Boston
|19
|10
|3
|1
|5
|70:46
|27
|6
Ottawa
|20
|9
|3
|2
|6
|64:60
|26
|7
Florida
|20
|9
|2
|2
|7
|65:60
|24
|8
Rangers
|20
|11
|0
|1
|8
|59:56
|23
|9
Washington
|17
|8
|2
|0
|7
|58:58
|20
|10
Islanders
|18
|6
|2
|4
|6
|54:54
|20
|11
Buffalo
|19
|6
|2
|4
|7
|55:68
|20
|12
Toronto
|21
|7
|1
|2
|11
|69:75
|18
|13
Detroit
|20
|5
|2
|3
|10
|55:64
|17
|14
Pittsburgh
|19
|3
|4
|2
|10
|61:67
|16
|15
Flyers
|21
|5
|0
|6
|10
|47:69
|16
|16
Columbus
|17
|2
|5
|0
|10
|42:54
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|21
|13
|1
|4
|3
|70:46
|32
|2
Edmonton
|20
|11
|3
|3
|3
|81:58
|31
|3
Vegas
|20
|11
|2
|2
|5
|69:54
|28
|4
Nashville
|19
|8
|2
|5
|4
|59:53
|25
|5
Colorado
|20
|11
|0
|3
|6
|81:63
|25
|6
Dallas
|18
|7
|3
|2
|6
|52:49
|22
|7
Utah
|20
|8
|2
|2
|8
|66:69
|22
|8
Anaheim
|19
|9
|1
|1
|8
|71:70
|21
|9
Winnipeg
|20
|8
|1
|3
|8
|61:68
|21
|10
St. Louis
|19
|8
|1
|2
|8
|54:55
|20
|11
Seattle Kraken
|17
|6
|3
|1
|7
|58:61
|19
|12
San Jose
|21
|2
|6
|2
|11
|53:74
|18
|13
Calgary
|19
|7
|1
|1
|10
|47:66
|17
|14
Kings
|17
|3
|2
|2
|10
|47:60
|12
|15
Chicago
|19
|3
|2
|1
|13
|42:78
|11
|16
Vancouver
|20
|1
|2
|1
|16
|56:90
|7