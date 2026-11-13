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NHL ONLINE: Hronek hraje proti Chmelařovi. Hertlovo Vegas se postaví Nashvillu

Filip Hronek v dresu Vancouveru
Filip Hronek v dresu VancouveruZdroj: Profimedia.cz
Jaroslav Chmelař a Matt Rempe
Tomáš Hertl zazářil dvěma góly
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iSport.cz
iSport.cz
NHL
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NHL v noci pokračuje dvěma zápasy. V utkání Vancouveru s Rangers dojde na český souboj mezi Filipem Hronkem a Jaroslavem Chmelařem. Hraje i Vegas s Tomášem Hertlem, které na domácím ledě přivítá Nashville. Program startuje ve 3.00, sledujte ONLINE přenos na iSportu. 

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina201412382:4632
2Tampa191122474:5728
3Montreal19844367:5728
4Devils20950673:5728
5Boston191031570:4627
6Ottawa20932664:6026
7Florida20922765:6024
8Rangers201101859:5623
9Washington17820758:5820
10Islanders18624654:5420
11Buffalo19624755:6820
12Toronto217121169:7518
13Detroit205231055:6417
14Pittsburgh193421061:6716
15Flyers215061047:6916
16Columbus172501042:5414
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Minnesota211314370:4632
    2Edmonton201133381:5831
    3Vegas201122569:5428
    4Nashville19825459:5325
    5Colorado201103681:6325
    6Dallas18732652:4922
    7Utah20822866:6922
    8Anaheim19911871:7021
    9Winnipeg20813861:6821
    10St. Louis19812854:5520
    11Seattle Kraken17631758:6119
    12San Jose212621153:7418
    13Calgary197111047:6617
    14Kings173221047:6012
    15Chicago193211342:7811
    16Vancouver201211656:907

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