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NHL ONLINE: hraje se evropský zápas. V noci v akci Pastrňák, Nečas i čeští brankáři

Carolina v prvním utkání v Helsinkách jasně porazila Seattle
Carolina v prvním utkání v Helsinkách jasně porazila SeattleZdroj: ČTK
David Pastrňák s Pavlem Zachou se radují z branky Bostonu
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NHL
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NHL pokračuje, v příznivém evropském čase nabízí třeba souboj Caroliny se Seattlem hraný v Helsinkách. V noci pak Boston s Davidem Pastrňákem hostí Minnesotu, Colorado s Martinem Nečasem zase vyjede na led Montrealu. V akci budou i čeští brankáři, Karel Vejmelka čelí San Jose, Lukáš Dostál z Anaheimu zase Islanders Ondřeje Paláta. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina201412382:4632
2Tampa191122474:5728
3Montreal19844367:5728
4Devils20950673:5728
5Boston191031570:4627
6Ottawa20932664:6026
7Rangers211201864:5725
8Florida20922765:6024
9Washington17820758:5820
10Islanders18624654:5420
11Buffalo19624755:6820
12Toronto217121169:7518
13Detroit205231055:6417
14Pittsburgh193421061:6716
15Flyers215061047:6916
16Columbus172501042:5414
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Minnesota211314370:4632
    2Edmonton201133381:5831
    3Vegas211123571:5729
    4Nashville20835462:5527
    5Colorado201103681:6325
    6Dallas18732652:4922
    7Utah20822866:6922
    8Anaheim19911871:7021
    9Winnipeg20813861:6821
    10St. Louis19812854:5520
    11Seattle Kraken17631758:6119
    12San Jose212621153:7418
    13Calgary197111047:6617
    14Kings173221047:6012
    15Chicago193211342:7811
    16Vancouver211211757:957

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