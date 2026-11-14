NHL ONLINE: hraje se evropský zápas. V noci v akci Pastrňák, Nečas i čeští brankáři
NHL pokračuje, v příznivém evropském čase nabízí třeba souboj Caroliny se Seattlem hraný v Helsinkách. V noci pak Boston s Davidem Pastrňákem hostí Minnesotu, Colorado s Martinem Nečasem zase vyjede na led Montrealu. V akci budou i čeští brankáři, Karel Vejmelka čelí San Jose, Lukáš Dostál z Anaheimu zase Islanders Ondřeje Paláta. ONLINE přenosy všech utkání sledujte na iSportu.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|20
|14
|1
|2
|3
|82:46
|32
|2
Tampa
|19
|11
|2
|2
|4
|74:57
|28
|3
Montreal
|19
|8
|4
|4
|3
|67:57
|28
|4
Devils
|20
|9
|5
|0
|6
|73:57
|28
|5
Boston
|19
|10
|3
|1
|5
|70:46
|27
|6
Ottawa
|20
|9
|3
|2
|6
|64:60
|26
|7
Rangers
|21
|12
|0
|1
|8
|64:57
|25
|8
Florida
|20
|9
|2
|2
|7
|65:60
|24
|9
Washington
|17
|8
|2
|0
|7
|58:58
|20
|10
Islanders
|18
|6
|2
|4
|6
|54:54
|20
|11
Buffalo
|19
|6
|2
|4
|7
|55:68
|20
|12
Toronto
|21
|7
|1
|2
|11
|69:75
|18
|13
Detroit
|20
|5
|2
|3
|10
|55:64
|17
|14
Pittsburgh
|19
|3
|4
|2
|10
|61:67
|16
|15
Flyers
|21
|5
|0
|6
|10
|47:69
|16
|16
Columbus
|17
|2
|5
|0
|10
|42:54
|14
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|21
|13
|1
|4
|3
|70:46
|32
|2
Edmonton
|20
|11
|3
|3
|3
|81:58
|31
|3
Vegas
|21
|11
|2
|3
|5
|71:57
|29
|4
Nashville
|20
|8
|3
|5
|4
|62:55
|27
|5
Colorado
|20
|11
|0
|3
|6
|81:63
|25
|6
Dallas
|18
|7
|3
|2
|6
|52:49
|22
|7
Utah
|20
|8
|2
|2
|8
|66:69
|22
|8
Anaheim
|19
|9
|1
|1
|8
|71:70
|21
|9
Winnipeg
|20
|8
|1
|3
|8
|61:68
|21
|10
St. Louis
|19
|8
|1
|2
|8
|54:55
|20
|11
Seattle Kraken
|17
|6
|3
|1
|7
|58:61
|19
|12
San Jose
|21
|2
|6
|2
|11
|53:74
|18
|13
Calgary
|19
|7
|1
|1
|10
|47:66
|17
|14
Kings
|17
|3
|2
|2
|10
|47:60
|12
|15
Chicago
|19
|3
|2
|1
|13
|42:78
|11
|16
Vancouver
|21
|1
|2
|1
|17
|57:95
|7