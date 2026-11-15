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NHL ONLINE: Philadelphia - Edmonton, Anaheim hostí Calgary, Vancouver hraje ve Vegas

Lukáš Dostál vychytal Anaheimu divokou výhru 5:4 nad Philadelphií
Lukáš Dostál vychytal Anaheimu divokou výhru 5:4 nad PhiladelphiíZdroj: ČTK / AP / Derik Hamilton
iSport.cz
iSport.cz
NHL
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Pět zápasů nabízí hokejová NHL v noci z neděle na pondělí. Philadelphia s brankářem Danielem Vladařem hostí Edmonton, za který válí Connor McDavid. Anaheim změří síly s Calgary, Dallas hraje proti Floridě a San Jose proti Nashvillu. Dojde také na český střet v Las Vegas, za domácí se představí Tomáš Hertl, za hosty z Vancouveru pak Filipové Hronek a Chytil. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.

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Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina211512387:4734
2Devils211050680:6130
3Tampa201122574:5928
4Montreal20844468:6128
5Ottawa211032668:6128
6Boston201031672:5227
7Florida211022769:6126
8Rangers211201864:5725
9Islanders19724660:5622
10Washington18820862:6520
11Buffalo20624855:7020
12Detroit216231057:6419
13Toronto227121269:7618
14Flyers226061051:7218
15Pittsburgh203421162:7116
16Columbus182501145:5814
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Minnesota221414376:4834
    2Edmonton211233382:5833
    3Vegas211123571:5729
    4Nashville20835462:5527
    5Colorado211203685:6427
    6Dallas19832654:4924
    7Utah21823871:7523
    8Winnipeg21823866:7223
    9Anaheim20911973:7621
    10St. Louis20812955:5920
    11San Jose222721159:7920
    12Seattle Kraken18631859:6619
    13Calgary208111050:6819
    14Kings183221149:6312
    15Chicago203221346:8312
    16Vancouver211211757:957

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