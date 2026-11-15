NHL ONLINE: Philadelphia - Edmonton, Anaheim hostí Calgary, Vancouver hraje ve Vegas
Pět zápasů nabízí hokejová NHL v noci z neděle na pondělí. Philadelphia s brankářem Danielem Vladařem hostí Edmonton, za který válí Connor McDavid. Anaheim změří síly s Calgary, Dallas hraje proti Floridě a San Jose proti Nashvillu. Dojde také na český střet v Las Vegas, za domácí se představí Tomáš Hertl, za hosty z Vancouveru pak Filipové Hronek a Chytil. ONLINE přenosy ze všech zápasů můžete sledovat na webu iSport.
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NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|21
|15
|1
|2
|3
|87:47
|34
|2
Devils
|21
|10
|5
|0
|6
|80:61
|30
|3
Tampa
|20
|11
|2
|2
|5
|74:59
|28
|4
Montreal
|20
|8
|4
|4
|4
|68:61
|28
|5
Ottawa
|21
|10
|3
|2
|6
|68:61
|28
|6
Boston
|20
|10
|3
|1
|6
|72:52
|27
|7
Florida
|21
|10
|2
|2
|7
|69:61
|26
|8
Rangers
|21
|12
|0
|1
|8
|64:57
|25
|9
Islanders
|19
|7
|2
|4
|6
|60:56
|22
|10
Washington
|18
|8
|2
|0
|8
|62:65
|20
|11
Buffalo
|20
|6
|2
|4
|8
|55:70
|20
|12
Detroit
|21
|6
|2
|3
|10
|57:64
|19
|13
Toronto
|22
|7
|1
|2
|12
|69:76
|18
|14
Flyers
|22
|6
|0
|6
|10
|51:72
|18
|15
Pittsburgh
|20
|3
|4
|2
|11
|62:71
|16
|16
Columbus
|18
|2
|5
|0
|11
|45:58
|14
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|22
|14
|1
|4
|3
|76:48
|34
|2
Edmonton
|21
|12
|3
|3
|3
|82:58
|33
|3
Vegas
|21
|11
|2
|3
|5
|71:57
|29
|4
Nashville
|20
|8
|3
|5
|4
|62:55
|27
|5
Colorado
|21
|12
|0
|3
|6
|85:64
|27
|6
Dallas
|19
|8
|3
|2
|6
|54:49
|24
|7
Utah
|21
|8
|2
|3
|8
|71:75
|23
|8
Winnipeg
|21
|8
|2
|3
|8
|66:72
|23
|9
Anaheim
|20
|9
|1
|1
|9
|73:76
|21
|10
St. Louis
|20
|8
|1
|2
|9
|55:59
|20
|11
San Jose
|22
|2
|7
|2
|11
|59:79
|20
|12
Seattle Kraken
|18
|6
|3
|1
|8
|59:66
|19
|13
Calgary
|20
|8
|1
|1
|10
|50:68
|19
|14
Kings
|18
|3
|2
|2
|11
|49:63
|12
|15
Chicago
|20
|3
|2
|2
|13
|46:83
|12
|16
Vancouver
|21
|1
|2
|1
|17
|57:95
|7