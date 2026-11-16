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NHL ONLINE: Chytil s Hronkem po výhře v souboji s Vejmelkou, v akci i Chmelař

Filip Chytil dal své první dva góly v ročníku
Filip Chytil dal své první dva góly v ročníkuZdroj: ČTK / AP / Lucas Peltier
iSport.cz
iSport.cz
NHL
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NHL nabízí v noci na úterý jen dvě utkání. Jaroslav Chmelař čelí v dresu newyorských Rangers kanadskému Montrealu, jehož barvy hájí i Jakub Dobeš. Filip Chytil zase po gólové show proti Vegas stojí společně se svým jmenovcem Hronkem proti Utahu, za který chytá Karel Vejmelka. Sledujte ONLINE přenosy obou utkání na iSportu.

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NHL - Základní část - 2026/2027

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--Tipsport2.524.052.5Detail
LIVE
--Tipsport1.534.915.35Detail

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina211512387:4734
2Devils211050680:6130
3Tampa201122574:5928
4Montreal20844468:6128
5Ottawa211032668:6128
6Boston201031672:5227
7Florida221023770:6327
8Rangers211201864:5725
9Islanders19724660:5622
10Washington18820862:6520
11Buffalo20624855:7020
12Detroit216231057:6419
13Toronto227121269:7618
14Flyers236061153:7718
15Pittsburgh203421162:7116
16Columbus182501145:5814
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Edmonton221333387:6035
    2Minnesota221414376:4834
    3Vegas221123674:6329
    4Colorado211203685:6427
    5Nashville21835564:5927
    6Dallas20842656:5026
    7Anaheim211011979:7723
    8Utah21823871:7523
    9Winnipeg21823866:7223
    10San Jose233721163:8122
    11St. Louis20812955:5920
    12Seattle Kraken18631859:6619
    13Calgary218111151:7419
    14Kings183221149:6312
    15Chicago203221346:8312
    16Vancouver222211763:989

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