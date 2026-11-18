Čtvrtý hattrick za měsíc, třese se i další rekord. Gauthier: Nejlíp hraju uvolněný
- Cutter Gauthier vytvořil v dresu Anaheimu nový historický rekord NHL. Během jednoho kalendářního měsíce nasázel už čtvrtý hattrick.
Dvaadvacetiletý americký talent drží neuvěřitelný průměr jednoho gólu na zápas. V klubových statistikách už překonal i legendárního Teemu Selänneho.
Mimořádný individuální výkon ale na body z ledu St. Louis nestačil. Ducks i přes nasazení Lukáše Dostála v divoké přestřelce padli 6:8.
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Nemluví se o něm tolik jako o Connoru McDavidovi, jeho aktuální šňůra však vzbuzuje podobný obdiv. Cutter Gauthier v dresu Anaheimu skóroval v deseti posledních zápasech a jako první v historii dal v průběhu jednoho kalendářního měsíce už čtvrtý hattrick. Rekord překonal při divočině (6:8) na ledě St. Louis, kde se v závěru dostal do branky i Čech Lukáš Dostál. „Snažím se hrát jednoduše a dát týmu šanci, abychom každý večer mohli vyhrát. Tentokrát to nestačilo,“ litoval elitní střelec.
Tři góly od vyrovnání rekordu
Pořád je mu teprve 22 let. Přesto už se útočník Cutter Gauthier zařadil mezi elitní střelce NHL a přepisuje letité rekordy soutěže. Jako vůbec první dal během kalendářního měsíce čtyři hattricky, celkově už je na 17 listopadových trefách. Absolutní maximum za jeden měsíc činí 20 zásahů a drží ho Joe Malone spolu s Teemu Selännem. Na jejich překonání má Gauthier ještě šest utkání, než přijde prosinec.
V dějinách Ducks už trumfl nejvíce třígólových večerů v jednom ročníku, když předčil klubové ikony Selänneho a Coreyho Perryho nebo svého stávajícího spoluhráče Franka Vatrana. „Má skvělou sérii, opravdu se mu teď daří. Má skvělou střelu z první, dobře se pohybuje a má k sobě hráče, kteří mu umí dobře nahrát. To mu pomáhá,“ přikyvoval po posledním utkání trenér Anaheimu Joel Quenneville.
Jeho svěřenec drží po 21 duelech průměr gólu na zápas. Stejně branek dal už jen Leon Draisaitl z Edmontonu, jenže ten sehrál o dvě utkání více. Gauthier se zároveň stal druhým nejrychlejším Američanem v historii ligy, který v sezoně nasázel dvacet kousků. Jen Brett Hull to v ročníku 1990/91 stihl o jedno klání dříve.
Veze se na vlně
„Samozřejmě se hodně píše o tom, co se děje, ale kdybych si pustil k tělu internetové diskuse, tlak a všechno kolem, nedopadlo by to dobře. Nejlíp hraju, když hraju uvolněně. Nepřemýšlím, prostě se vezu na vlně, spoléhám na svoje instinkty,“ popisoval Gauthier pro web soutěže.
Ještě před startem sezony se hlasitě mluvilo o jeho novém kontraktu. Gauthier odehrál během prvních tří ročníků v NHL 159 zápasů a bral 114 bodů (61+53). V létě mu nováčkovská dohoda končila. Nová smlouva na 13,5 milionu dolarů ročně po dobu šesti sezon se teď jeví jako velmi rozumná. Američan má ročník rozjetý na více než 100 bodů a na neuvěřitelná střelecká čísla. I díky němu drží Ducks příčky zaručující postup do play off.
„Jde hlavně o to hrát s velkým sebevědomím, předvádět své dovednosti a zkrátka hrát jednoduše. Na začátku sezony jsem toho měl v hlavě až moc a o všem jsem pochyboval. V posledních zápasech jsem se soustředil jen na využívání své rychlosti a střely. Když se mi daří oboje uplatnit, hra mě baví a daří se mi vytvářet šance,“ vysvětloval Gauthier.
|Nejlepší střelci NHL
|Hráč
|Zápasy
|Góly
|1. Cutter Gauthier
|21
|21 gólů
|2. Leon Draisaitl
|23
|21 gólů
|3. Kyle Connor
|22
|17 gólů
|4. Kirill Kaprizov
|23
|17 gólů
|5. Artturi Lehkonen
|21
|15 gólů
„Dělá to, jak by o nic nešlo. Prostě dává góly. U jeho střel vás občas překvapí, že skončí v brance, ale dává do nich určitý prvek překvapení. Ať už jde o rychlost provedení, razanci, nebo způsob, jakým se ke střele připravuje,“ dodal kouč Quenneville.
Jakou je Gauthier hrozbou, naposledy poznalo St. Louis. Na domácím ledě téměř celý večer vedlo, ale Ducks i díky hattricku tahouna zdramatizovali závěr. Čech Lukáš Dostál se dostal do branky na posledních devět minut, lapil tři ze tří střel, ale nedokázal zabránit porážce 6:8.
Výkony brankářů zůstávají pro Anaheim dál tématem. Dostál odchytal nejvíce duelů, ale na konci října o pozici jedničky přišel. Přes úspěšnost zákroků 86 % momentálně dosahuje z brankářského tria jen Laurent Brossoit (86,7 %).
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|21
|15
|1
|2
|3
|87:47
|34
|2
Devils
|21
|10
|5
|0
|6
|80:61
|30
|3
Tampa
|21
|12
|2
|2
|5
|79:61
|30
|4
Ottawa
|22
|11
|3
|2
|6
|70:62
|30
|5
Montreal
|21
|8
|4
|4
|5
|69:64
|28
|6
Boston
|21
|10
|3
|1
|7
|72:55
|27
|7
Rangers
|22
|13
|0
|1
|8
|67:58
|27
|8
Florida
|23
|10
|2
|3
|8
|72:68
|27
|9
Islanders
|20
|8
|2
|4
|6
|65:57
|24
|10
Washington
|19
|8
|2
|0
|9
|64:70
|20
|11
Buffalo
|21
|6
|2
|4
|9
|58:74
|20
|12
Flyers
|24
|7
|0
|6
|11
|57:80
|20
|13
Detroit
|21
|6
|2
|3
|10
|57:64
|19
|14
Toronto
|23
|7
|1
|2
|13
|72:82
|18
|15
Pittsburgh
|20
|3
|4
|2
|11
|62:71
|16
|16
Columbus
|19
|2
|5
|0
|12
|46:63
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|23
|14
|3
|3
|3
|92:62
|37
|2
Minnesota
|23
|15
|1
|4
|3
|83:51
|36
|3
Vegas
|23
|11
|2
|4
|6
|77:67
|30
|4
Dallas
|21
|8
|5
|2
|6
|60:53
|28
|5
Colorado
|21
|12
|0
|3
|6
|85:64
|27
|6
Nashville
|22
|8
|3
|5
|6
|67:66
|27
|7
Anaheim
|22
|10
|1
|1
|10
|85:85
|23
|8
Utah
|22
|8
|2
|3
|9
|73:78
|23
|9
Winnipeg
|22
|8
|2
|3
|9
|67:74
|23
|10
St. Louis
|21
|9
|1
|2
|9
|63:65
|22
|11
San Jose
|24
|3
|7
|2
|12
|65:86
|22
|12
Calgary
|22
|9
|1
|1
|11
|56:76
|21
|13
Seattle Kraken
|18
|6
|3
|1
|8
|59:66
|19
|14
Kings
|19
|4
|2
|2
|11
|52:63
|14
|15
Chicago
|21
|4
|2
|2
|13
|52:86
|14
|16
Vancouver
|23
|3
|2
|1
|17
|66:100
|11