NHL ONLINE: Dobeš se postaví úřadujícímu šampionovi. V akci i Nečas, Hronek nebo Hertl
NHL v noci pokračuje hned dvanácti zápasy a v akci bude celá řada českých hokejistů. Do branky Montrealu by se měl postavit Jakub Dobeš, Adam Klapka hraje s Minnesotou a Martin Nečas se postaví Anaheimu. Představí se i Filip Hronek, Ondřej Palát, Radek Faksa nebo Tomáš Hertl. Program startuje v 1.00, všechny zápasy sledujte ONLINE na iSportu.
Čtěte iSport.cz v Googlu přednostně
Nastavte si iSport.cz jako preferovaný zdroj a naše články uvidíte ve vyhledávání výš.
NHL - Základní část - 2026/2027
Východní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|21
|15
|1
|2
|3
|87:47
|34
|2
Tampa
|21
|12
|2
|2
|5
|79:61
|30
|3
Devils
|22
|10
|5
|0
|7
|82:64
|30
|4
Ottawa
|22
|11
|3
|2
|6
|70:62
|30
|5
Montreal
|22
|9
|4
|4
|5
|72:66
|30
|6
Boston
|22
|11
|3
|1
|7
|76:56
|29
|7
Rangers
|22
|13
|0
|1
|8
|67:58
|27
|8
Florida
|23
|10
|2
|3
|8
|72:68
|27
|9
Islanders
|20
|8
|2
|4
|6
|65:57
|24
|10
Washington
|19
|8
|2
|0
|9
|64:70
|20
|11
Buffalo
|21
|6
|2
|4
|9
|58:74
|20
|12
Flyers
|24
|7
|0
|6
|11
|57:80
|20
|13
Detroit
|22
|6
|2
|3
|11
|58:68
|19
|14
Toronto
|23
|7
|1
|2
|13
|72:82
|18
|15
Pittsburgh
|20
|3
|4
|2
|11
|62:71
|16
|16
Columbus
|19
|2
|5
|0
|12
|46:63
|14
Západní konference
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|23
|14
|3
|3
|3
|92:62
|37
|2
Minnesota
|23
|15
|1
|4
|3
|83:51
|36
|3
Vegas
|23
|11
|2
|4
|6
|77:67
|30
|4
Dallas
|21
|8
|5
|2
|6
|60:53
|28
|5
Colorado
|22
|12
|0
|3
|7
|86:68
|27
|6
Nashville
|22
|8
|3
|5
|6
|67:66
|27
|7
Utah
|23
|9
|2
|3
|9
|77:79
|25
|8
Anaheim
|22
|10
|1
|1
|10
|85:85
|23
|9
Winnipeg
|22
|8
|2
|3
|9
|67:74
|23
|10
St. Louis
|21
|9
|1
|2
|9
|63:65
|22
|11
San Jose
|24
|3
|7
|2
|12
|65:86
|22
|12
Calgary
|22
|9
|1
|1
|11
|56:76
|21
|13
Seattle Kraken
|18
|6
|3
|1
|8
|59:66
|19
|14
Kings
|19
|4
|2
|2
|11
|52:63
|14
|15
Chicago
|21
|4
|2
|2
|13
|52:86
|14
|16
Vancouver
|23
|3
|2
|1
|17
|66:100
|11