New Jersey padlo poprvé s Hellebuyckem v brance: Myslel jsem, že k porážce nikdy nedojde
Po vítězné šňůře v prvních sedmi startech za New Jersey utrpěl Connor Hellebuyck první porážku v barvách Devils. Vystřihl několik skvělých zákroků. Ale moment, kdy inkasoval potřetí, by asi nejraději vymazal. Nebo vrátil zpátky. Nezastavil ránu bez přípravy Jakea Evanse. Kotouč ho sice zasáhl, ale skončil v síti. Trefou z 57. minuty hosté z Montrealu vyhráli 3:2.
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Canadiens v běloskvoucích dresech přivodili černě oděným Devils první domácí prohru v hale Prudential Center od poloviny října. Zároveň šlo o první ztrátu s gólmanem Connorem Hellebuyckem, který přišel 23. října z Winnipegu po výměně, kterou si vytrucoval. New Jersey padlo doma po sedmi zápasech. Montrealský bek Lane Hutson si připsal tři asistence. U něj se zrodila i vítězná akce, z rohu Evansovi nabíjel na onetimer Oliver Kapanen.
Měl jsem to na 99 procent, popisoval Hellebuyck
„Měl jsem to na 99 procent, ale puk se mi odrazil od rukavice a prošel skrz,“ popisoval Hellebuyck, který do zápasu nastupoval s bilancí sedmi vítězství v prvních sedmi zápasech za Devils. „Tyhle situace jako brankář nesnášíte a je hrozný pocit, když k něčemu takovému dojde,“ povídal.
Jeho protějšek Jacob Fowler si připsal 28 zákroků. Těžce vybojované dva body na ledě soupeře znamenaly pro Canadiens návrat na vítěznou vlnu po dvou porážkách v řádné hrací době. „Říkáme to už dlouho. Máme velkou důvěru v naše brankáře. Fowls má dobrou formu, výborný přehled o puku. Využívá své silné stránky a my se na něj můžeme spolehnout. Odvedl dobrou práci,“ chválil hlavní trenér Martin St. Louis.
Zářil Dobešův konkurent
„Tohle je strašně náročná liga. Chvíli jsme patřili k nejlepším, měli dobrou sérii. V poslední době to nešlo tak, jak bychom chtěli. Ale ukázali jsme, jak jsme jako tým odolní. I přes zranění některých klíčových hráčů jsme se nevzdali. Plno kluků se vzchopilo, odehráli důležité minuty a našli způsob, jak vyhrát,“ líčil Fowler. Své mužstvo podržel zejména v poslední třetině, v jejímž závěru hrál Montreal dokonce v oslabení. Ze souboje s hvězdným Hellebuyckem vyšel jako vítěz.
„Je zvláštní, když proti němu hrajete. Tím víc si říkáte, abyste soupeři hlavně nedarovali žádný laciný gól. V téhle lize nemůžete každý večer udržet čisté konto. Ale je taky těžké si uvědomit, že nějaký gól prostě dostanete. Jakmile to přijde, nemůžete nic změnit. Jen jít prostě dál. Jejich první gól se mi moc nelíbil, ale kluci přede mnou si vedli dobře,“ vracel se nováček Montrealu k teči Luka Evangelisty, který se před brankou vysmýkl obránci Noahu Dobsonovi.
Hutson: Tohle může posílit naši sebedůvěru
Domácí Devils dvakrát vedli. Na 2:2 srovnával Nick Suzuki v přesilovce. V útočném pásmu vyhrál vhazování proti Nico Hischierovi, najel si před branku a sklepl Hutsonovu střelu od modré čáry pod Hellebuyckův levý beton. Canadiens skórovali v početní převaze poprvé za posledních pět utkání. Během této doby nevyužili čtrnáct přesilovek.
„Zpočátku jsme s tím dost bojovali, ale prostě jsme si museli věřit. A když vidíte, jak puk míří do branky… Tohle může posílit naši sebedůvěru. Snad se nám podařilo prolomit smůlu. Doufal jsem, že mi pomůže hůl nebo clona. Viděl jsem, jak tam kotouč spadl. Suzuki si nemyslel, že ho tečoval, ale já si všiml, že to tak bylo,“ vracel se Hutson.
Hellebuyck předvedl taky důležité zákroky. Na začátku třetí třetiny zlikvidoval levým betonem pokus Kapanena z přečíslení a potom střelu Arbera Xhekaje z levého kruhu. „Chvíli jsem si myslel, že k porážce nikdy nedojde. Ale buďme realističtí, liga je silná a vyrovnaná. Musíte to hodit za hlavu, zapomenout a jít dál,“ dodal Hellebuyck.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|21
|15
|1
|2
|3
|87:47
|34
|2
Tampa
|21
|12
|2
|2
|5
|79:61
|30
|3
Devils
|22
|10
|5
|0
|7
|82:64
|30
|4
Ottawa
|22
|11
|3
|2
|6
|70:62
|30
|5
Montreal
|22
|9
|4
|4
|5
|72:66
|30
|6
Boston
|22
|11
|3
|1
|7
|76:56
|29
|7
Rangers
|22
|13
|0
|1
|8
|67:58
|27
|8
Florida
|23
|10
|2
|3
|8
|72:68
|27
|9
Islanders
|20
|8
|2
|4
|6
|65:57
|24
|10
Washington
|19
|8
|2
|0
|9
|64:70
|20
|11
Buffalo
|21
|6
|2
|4
|9
|58:74
|20
|12
Flyers
|24
|7
|0
|6
|11
|57:80
|20
|13
Detroit
|22
|6
|2
|3
|11
|58:68
|19
|14
Toronto
|23
|7
|1
|2
|13
|72:82
|18
|15
Pittsburgh
|20
|3
|4
|2
|11
|62:71
|16
|16
Columbus
|19
|2
|5
|0
|12
|46:63
|14
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Edmonton
|23
|14
|3
|3
|3
|92:62
|37
|2
Minnesota
|23
|15
|1
|4
|3
|83:51
|36
|3
Vegas
|23
|11
|2
|4
|6
|77:67
|30
|4
Dallas
|21
|8
|5
|2
|6
|60:53
|28
|5
Colorado
|22
|12
|0
|3
|7
|86:68
|27
|6
Nashville
|22
|8
|3
|5
|6
|67:66
|27
|7
Utah
|23
|9
|2
|3
|9
|77:79
|25
|8
Anaheim
|22
|10
|1
|1
|10
|85:85
|23
|9
Winnipeg
|22
|8
|2
|3
|9
|67:74
|23
|10
St. Louis
|21
|9
|1
|2
|9
|63:65
|22
|11
San Jose
|24
|3
|7
|2
|12
|65:86
|22
|12
Calgary
|22
|9
|1
|1
|11
|56:76
|21
|13
Seattle Kraken
|18
|6
|3
|1
|8
|59:66
|19
|14
Kings
|19
|4
|2
|2
|11
|52:63
|14
|15
Chicago
|21
|4
|2
|2
|13
|52:86
|14
|16
Vancouver
|23
|3
|2
|1
|17
|66:100
|11