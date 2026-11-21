Ovečkin čeká 15 zápasů na gól, kritika sílí: Už je přítěží. Ať ukončí kariéru! Co kouč?
- Alexandr Ovečkin neskóroval už patnáct zápasů v řadě a ve své poslední sezoně v NHL se propadl až do čtvrté formace Washingtonu.
Jednačtyřicetiletý útočník sice proti Buffalu překonal klubový rekord v počtu asistencí, jeho výkony ale vyvolávají silnou kritiku fanoušků i expertů.
Ruský kapitán bere 4,25 milionu dolarů ročně a v zámoří se už spekuluje o tom, že by mohl zůstat mimo zápasovou sestavu.
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Jeho závěrečná sezona v NHL mu vůbec nevychází. Ruský útočník Alexandr Ovečkin čeká na gól už patnáct zápasů a navíc se propadl do čtvrté formace. Za 4,25 milionu dolarů ročně pěkně drahý špás. Ačkoliv kapitán Washingtonu překonal v uplynulém utkání s Buffalem klubový rekord Nicklase Bäckströma v počtu asistencí, kritika směrem k němu sílí.
„Už skoro nedokáže bruslit. K Oviemu mám veškerý respekt, ale dívat se na něj je opravdu těžké,“ napsal jeden z fanoušků na sociální síť X.
Je už pouze stínem kdysi obávaného kanonýra. V dvaceti letošních zápasech sesbíral Alexandr Ovečkin jen jeden gól a pět asistencí. Na přesný zásah čeká od 11. října, neskóroval už v patnácti duelech v řadě. „Šance tam jsou. Jen někdy člověk drží hokejku až příliš křečovitě. Musím u toho zůstat a dál na sobě pracovat,“ pokrčil rameny Ovečkin.
Čtvrtá lajna a málo času na ledě
Ztrácí rychlostně i pohybově. Znovu se tak řeší jeho nedostatečná životospráva. Před časem ji kompenzoval góly, to teď ale neplatí. Jeho průměrný zápasový ice time postupně klesl na 13 minut a 35 sekund. Oproti minulé sezoně hraje o čtyři minuty méně.
Nejlepší střelec v historii NHL je pod silným drobnohledem, i kvůli svému napojení na Kreml. Ruského prezidenta Vladimira Putina nepřestal podporovat ani v průběhu války na Ukrajině. „V tuhle chvíli je pro Washington spíš přítěží. Ať ukončí kariéru a začne na plný úvazek pracovat pro Putina,“ stálo v jednom z komentářů na sociální síti X.
Někteří fanoušci však Ovečkina po pátečním zápase s Buffalem velebili. Navzdory porážce 3:6 zapsal jednačtyřicetiletý útočník svou 763. asistenci, čímž překonal klubový rekord Švéda Nicklase Bäckströma. Nutno podotknout, že nahrával velmi kuriózně.
Šestý kanadský bod v sezoně uzmul díky obrovské chybě gólmana Luukkonena, jenž nezkrotil poměrně snadný kotouč po nahození Boone Jennera. „Překonání rekordu je pěkné, ale kdyby ‚Backy‘ stále hrál, pravděpodobně by měl už nějakých tisíc asistencí. Ale je to pěkné,“ zopakoval Ovečkin, jenž v říjnu oznámil, že hraje svou poslední sezonu v zámoří.
Trenér Ovečkina brání
„Myslím, že Ovie se svou formací dělal spoustu dobrých věcí. A poslouchejte, pracuje na sobě. Je na tom stejně jako všichni ostatní v našem týmu i v realizačním štábu. Momentálně se nám jako celku ani jednotlivcům nedaří podle představ. On bojuje ze všech sil, aby vstřelil gól a našemu týmu pomohl k vítězství,“ hájil svého svěřence kouč Spencer Carbery.
Jenže jak dlouho bude mít s kapitánem trpělivost? Hráč s platem 4,25 milionu dolarů ročně zkrátka góly dávat musí, alespoň jednou za čas. Místo toho v zápasech s Tampou a Buffalem paběrkoval ve čtvrté formaci. „Někdy věci nejdou podle našich představ, ale musíme dál bojovat a nevzdávat se,“ burcoval Ovečkin.
Skepse vůči němu začíná sílit i u expertů. Komentátor ESPN Greg Wyshynski ho dokonce zařadil mezi největší zklamání dosavadního průběhu sezony. „Myslím si, že mezi fanoušky a médii dosud panovala určitá zdrženlivost označit Ovečkinovo střelecké trápení za skutečně velké téma,“ uvedl.
„Především proto, že je mu 41 let a pomalu se blíží konec kariéry. Svou roli ale hraje také skutečnost, že nás Ovečkin v minulosti po střeleckých krizích už několikrát přesvědčil o tom, jak moc jsme se v něm mýlili. I tak ale hraje hluboko pod plán,“ napsal Wyshynski.
V nedávné epizodě podcastu Spittin’ Chiclets někdejší hráč Phoenixu Paul Bissonnette dokonce nevyloučil možnost, že by Ovečkin mohl zůstat mimo zápasovou sestavu. „Na druhou stranu, oni si nemohou dovolit nastupovat pouze s jedenácti útočníky,“ pronesl.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|22
|15
|1
|3
|3
|88:49
|35
|2
Tampa
|22
|13
|2
|2
|5
|82:62
|32
|3
Montreal
|23
|9
|5
|4
|5
|74:67
|32
|4
Ottawa
|23
|11
|3
|3
|6
|75:68
|31
|5
Devils
|22
|10
|5
|0
|7
|82:64
|30
|6
Boston
|22
|11
|3
|1
|7
|76:56
|29
|7
Rangers
|22
|13
|0
|1
|8
|67:58
|27
|8
Florida
|23
|10
|2
|3
|8
|72:68
|27
|9
Islanders
|21
|8
|2
|5
|6
|68:61
|25
|10
Buffalo
|22
|7
|2
|4
|9
|64:77
|22
|11
Flyers
|25
|7
|1
|6
|11
|63:85
|22
|12
Washington
|20
|8
|2
|0
|10
|67:76
|20
|13
Detroit
|22
|6
|2
|3
|11
|58:68
|19
|14
Toronto
|24
|7
|1
|3
|13
|75:86
|19
|15
Columbus
|20
|3
|5
|0
|12
|50:65
|16
|16
Pittsburgh
|21
|3
|4
|2
|12
|64:76
|16
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|24
|16
|1
|4
|3
|87:52
|38
|2
Edmonton
|24
|14
|3
|3
|4
|93:65
|37
|3
Vegas
|24
|11
|2
|5
|6
|80:71
|31
|4
Dallas
|22
|8
|6
|2
|6
|64:56
|30
|5
Colorado
|23
|13
|0
|3
|7
|90:68
|29
|6
Nashville
|22
|8
|3
|5
|6
|67:66
|27
|7
Utah
|23
|9
|2
|3
|9
|77:79
|25
|8
Winnipeg
|23
|8
|3
|3
|9
|71:77
|25
|9
St. Louis
|22
|10
|1
|2
|9
|68:67
|24
|10
Anaheim
|23
|10
|1
|1
|11
|85:89
|23
|11
San Jose
|24
|3
|7
|2
|12
|65:86
|22
|12
Seattle Kraken
|19
|7
|3
|1
|8
|64:67
|21
|13
Calgary
|23
|9
|1
|1
|12
|57:80
|21
|14
Kings
|20
|4
|3
|2
|11
|56:66
|16
|15
Chicago
|22
|4
|2
|2
|14
|54:90
|14
|16
Vancouver
|24
|3
|2
|1
|18
|67:105
|11