Čeští gólmani v NHL: Vejmelka bojuje. Dostál, Vladař i Dobeš oslabili. Co Postava?
Brankáři byli v předchozích letech českou chloubou v NHL. V ročníku 2025/26 byli čtyři gólmani týmovými jedničkami, v nejlepší soutěži světa jich chytalo celkem osm. V první čtvrtině nové sezony přišla nečekaná krize. Veterán Petr Mrázek zůstal bez smlouvy, David Rittich s Vítkem Vaněčkem spadli do farmářské AHL. Z těch, co zůstali nahoře, si všichni pohoršili. Ještě před únorovou olympiádou byl v NHL přetlak českých gólmanů. Po začátku sezony přišel ústup. Pozice někdejších opor oslabily, nově do ligy nakoukl zatím jen Michal Postava. Ani jedna z českých stálic nestlačila brankový průměr pod tři góly a v úspěšnosti zákroků nedosáhla aspoň 90 procent.
(Statistika do 22. 11. uvádí počet zápasů, inkasované góly, brankový průměr a procento úspěšnosti zásahů)
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Karel Vejmelka (30) – Utah Mammoth
Počet zápasů: 16
Inkasované góly: 48
Brankový průměr: 3,14
Úspěšnost zákroků: 87,2 %
Dlouhodobě nejstabilnější český gólman v NHL byl po první čtvrtině sezony nevytěžovanějším brankářem celé ligy. Navázal tím na předchozí dva ročníky. V lize chytá šestým rokem, z nich čtyři byl jedničkou a vykazoval dobrá čísla. Utah se drží na pozicích play off, „Veggie“ bojuje. Patřil k nejhorším v lize v gólech inkasovaných nad očekávání, spadl i v jiných ukazatelích. Kouč Tourigny ho kritizoval, jeho vytížení však výrazně nepokleslo. Ale za ním čeká mladý Sebastian Cossa a na farmě roste Michael Hrabal. Klub se prý ucházel o Hellebuycka, mluvilo se i o výměně za Blackwooda z Colorada.
Lukáš Dostál (26) – Anaheim Ducks
Počet zápasů: 13
Inkasované góly: 44
Brankový průměr: 3,94
Úspěšnost zákroků: 85,7 %
Prožívá těžké období. Jeho čísla brutálně poklesla. Zřejmě mu nesedí styl, jakým Ducks hrají pod koučem Joelem Quennevillem. Loni podepsal pětiletou smlouvu na 32,5 milionů dolarů. Z role týmové jedničky Anaheimu se však jednou dokonce propadl na pozici zdravého náhradníka. „Vždycky jsme mu věřili a věříme mu dál. Jen před ním musíme hrát líp,“ kál se útočník Leo Carlsson. Tým si vedl o něco zodpovědněji před dvojkou Hussem nebo Brossoitem, s nímž po příchodu z farmy vyhráli Ducks čtyři zápasy z pěti. Stejný počet jako za 13 startů s Dostálem.
Dan Vladař (29) – Philadelphia Flyers
Počet zápasů: 13
Inkasované góly: 43
Brankový průměr: 3,29
Úspěšnost zákroků: 87,6 %
Na jeho bilanci se podepsal zejména bídný vstup Flyers do sezony, kterou odstartovala nakládačka 0:7 v derby s Pittsburghem. V minulé sezoně se přitom „Vlady“ po svém příchodu poprvé prosadil v NHL do hlavní pozice. S 52 starty dosáhl svého maxima a měl nejlepší čísla v kariéře. Philadelphia po šesti letech postoupila do play off a přes Penguins prošla do druhého kola. Klub s Vladařem následně prodloužil o dva roky za 27 milionů dolarů. Trenér Tocchet však sází na rovnoměrnou rotaci brankářů 1A/1B, v níž ho točí s nově příchozím Justinem Wollem.
Jakub Dobeš (25) – Montreal Canadiens
Počet zápasů: 9
Inkasované góly: 32
Brankový průměr: 3,60
Úspěšnost zákroků: 86,4 %
Jako brankář Canadiens, tedy na jedné z nejsledovanějších pozic v NHL, si během minulého ročníku získal výsostní postavení a Montreal mu ležel u nohou. V play off vychytal Habs postup do finále Východní konference proti Carolině. V nové sezoně prestižní pozici ztratil. Připravil ho o ni americký nováček Jacob Fowler, který dostával víc prostoru a vedl si líp. Dobeš formu z play off dlouho hledal, předvedl nejlepší výkon v pátek právě na ledě šampionů z Hurricanes, kde vychytal vítězství 2:1 v prodloužení. V šesti z předchozích osmi startů inkasoval tři a víc gólů.
Michal Postava (24) – Detroit Red Wings
Počet zápasů: 2
Inkasované góly: 4
Brankový průměr: 2,89
Úspěšnost zákroků: 88,6 %
Při absenci zkušeného Johna Gibsona dostal z kraje sezony povolávací rozkaz do Red Wings a 22. října nastoupil na třetí třetinu ve Vancouveru. Přispěl k výhře 5:2. Celý zápas chytal o čtyři dny později v Edmontonu. Vyhlášenou ofenzivní jízdu Oilers udržel na uzdě a pomohl Detroitu k vítězství po nájezdech, kde vychytal McDavida i Draisaitla. V hierarchii klubu se posouvá, může vyskočit trvaleji. V AHL má výtečná čísla – brankový průměr 1,49 a úspěšnost zákroků 94,5 procenta. Přeskočil Treye Augustyna, další čekatel Sebastian Cossa v létě zamířil do Utahu.
Čekatelé v AHL
David Rittich (34) – Utica/New Jersey
Počet zápasů: 9
Inkasované góly: 19
Brankový průměr: 2,13
Úspěšnost zákroků: 91,0 % (AHL)
Jeden příklad za všechny. V červenci 2026 podepsal 34letý veterán roční jednocestnou smlouvu s New Jersey, které se stalo jeho sedmým klubem NHL. V září se objevil na seznamu nechráněných hráčů a byl poslán do zálohy Utica Comets v AHL. Vytvořil českou zeď s Jakubem Málkem, který mu dělá dvojku a v pěti zápasech dostal jen sedm gólů. Devils měli v úvodu sezony brankářskou nouzi. Po příchodu Connora Hellebyucka se zdá cesta nahoru zapikolovaná, Rittich však už mockrát ukázal, že se neztratí.
Čekatelé v AHL
Michael Hrabal – Tucson/Utah
Počet zápasů: 9
Inkasované góly: 16
Brankový průměr: 1,80
Úspěšnost zákroků: 92,8 %
Čekatelé v AHL
Jakub Málek – Utica/New Jersey
Počet zápasů: 5
Inkasované góly: 7
Brankový průměr: 1,39
Úspěšnost zákroků: 92,1 %
Čekatelé v AHL
Jiří Patera – Providence/Boston
Počet zápasů: 10
Inkasované góly: 21
Brankový průměr: 2,10
Úspěšnost zákroků: 92,6 %
Čekatelé v AHL
Michal Postava – Grand Rapids/Detroit
Počet zápasů: 8
Inkasované góly: 12
Brankový průměr: 1,49
Úspěšnost zákroků: 94,5 %
Čekatelé v AHL
Tomáš Suchánek – San Diego/Anaheim
Počet zápasů: 3
Inkasované góly: 9
Brankový průměr: 2,97
Úspěšnost zákroků: 89,9 %
Čekatelé v AHL
Vítek Vaněček – Hamilton/NY Islanders
Počet zápasů: 12
Inkasované góly: 33
Brankový průměr: 3,19
Úspěšnost zákroků: 89,6 %
Čekatelé v AHL
Šimon Zajíček – Providence/Boston
Počet zápasů: 8
Inkasované góly: 25
Brankový průměr: 3,19
Úspěšnost zákroků: 87,7 %