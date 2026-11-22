Přestup české hvězdy NHL? Zájem několika týmů! Agent rázně reagoval na spekulace
Znovu se uvelebili na posledním místě NHL. Canucks jsou v krizi a hlásí výprodej. Otloukánek soutěže podniká přestavbu, aby byl v dalších letech více konkurenceschopný. Pevnou pozicí si nemůže být jistý nikdo z kádru. A v zámoří tak víří tradiční přestupové spekulace. Dotkly se i nejlepšího českého obránce současnosti Filipa Hronka, který se měl ocitnout na seznamu několika týmů. Agent Allan Walsh na zprávy o možném odchodu svého klienta reagoval hodně zostra.
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Diskuzi ohledně budoucnosti Filipa Hronka spustil v uplynulém týdnu zejména podcast DFO Insider, v němž téma nadhodil známý odborník David Pagnotta. „I když neočekávám, že se právě děje něco zásadního, nebo že by se něco takového mohlo v blízké době stát, ligou se nesou zprávy, že Canucks jsou otevření obchodům. A týká se to prakticky kohokoliv. Věřím, že jak bude sezona postupovat, ještě častěji zazní jméno Filipa Hronka,“ uvedl expert.
Klauzule o nevyměnitelnosti
„Co vím, Dallas by uvítal spojení Hronka a Mira Heiskanena,“ přidal se okamžitě kolega Jeff Marek s konkrétním scénářem. „Věřím, že kdyby jiný tým předložil Canucks nabídku, která je naprosto ohromí, půjdou za hráčem a zeptají se na současnou situaci,“ doplnil Pagnotta.
Devětadvacetiletého beka před nedobrovolným odchodem ještě v této sezoně chrání plná klauzule o nevyměnitelnosti. Pokud by měl bez vlastního souhlasu změnit pracovní adresu, bude se to týkat až nadcházející základní části, kdy škrtne 15 klubů, kam ho Vancouver poslat nemůže. Pro zbytek NHL bude potenciálně k dispozici.
Jenže současný stav je jiný. Hronek už v srpnu během evropského setkání s médii uvedl, že mu Vancouver přirostl k srdci a o výměnu nestojí. Ani aktuální chabé výsledky ho nepřesvědčily ke změně názoru. „Bavit se o tom je čistá ztráta času. Falešná zpráva a clickbait lidí, co nemají co na práci,“ opřel se ostře do zámořských médií Hronkův agent Allan Walsh.
Hronek je pod smlouvou do roku 2032
Na Čecha se přesto mělo vyptávat hned několik generálních manažerů. Jiný renomovaný novinář Elliotte Friedman očekává možné zvýšení poptávky poté, co některým klubům nevyjde nahánění jiného obránce – Simona Edvinssona z Detroitu. „Hronek je sice starší, ale organizace si pořád mohou říct: Když to nevyšlo s Edvinssonem, co tenhle chlap? Hronek je dobrý hráč a jeho kontrakt působí čím dál tím lépe,“ nadhodil Friedman.
Pravoruký obránce bude pod smlouvou do léta 2032, průměrně obdrží 7,25 milionu dolarů. Vancouver je momentálně utopený ve vlastních problémech. Má se však za to, že Hronka vidí jako mentora pro nastupující generaci a nemusí ho nutně obchodovat.
Momentálně hraje účastník posledního mistrovství světa pravidelně přes třicet minut na zápas. Průměrný ice time 26:53 je třetí nejvyšší v NHL. Častěji už naskakuje jen Quinn Hughes z Minnesoty (27:48) a bek Columbusu Zach Werenski (27:42).
Už dříve ho měl na seznamu Boston
Podporu rodáka z Hradce Králové si chválí třeba vycházející talent Zeev Buium. „Když se jako mladý a nový kluk snažíte zapadnout do kabiny, můžete mít určité obavy. Ale Filip je vážně dobrý v tom, jak srdečně se stará o každého kolem. Opravdu skvělý chlap,“ velebí Čecha dvacetiletý drahokam Canucks.
Zdá se, že jediné, co by mohlo přimět Hronka k brzké výměně, je herní krize mančaftu. Na seznamu potenciálních nákupů ho měl už dříve třeba Boston. Zatím ovšem změna kurzu není na pořadu dne. Bronzový medailista z roku 2022 dělá všechno pro to, aby se Vancouver odlepil ze dna.
„Není pro nás příjemné zůstávat na straně poražených. Jsem si jistý, že fanoušci to mají úplně stejně. Chtějí nás vidět hrát dobře, vyhrávat zápasy,“ pronesl Hronek nedávno.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Carolina
|23
|16
|1
|3
|3
|95:53
|37
|2
Ottawa
|24
|12
|3
|3
|6
|79:70
|33
|3
Tampa
|22
|13
|2
|2
|5
|82:62
|32
|4
Montreal
|24
|9
|5
|4
|6
|77:71
|32
|5
Boston
|23
|12
|3
|1
|7
|83:61
|31
|6
Devils
|23
|10
|5
|0
|8
|88:73
|30
|7
Florida
|24
|11
|2
|3
|8
|76:71
|29
|8
Rangers
|22
|13
|0
|1
|8
|67:58
|27
|9
Islanders
|22
|9
|2
|5
|6
|71:63
|27
|10
Flyers
|26
|8
|1
|6
|11
|67:88
|24
|11
Buffalo
|23
|7
|2
|4
|10
|67:81
|22
|12
Washington
|21
|8
|2
|0
|11
|72:83
|20
|13
Detroit
|23
|6
|2
|3
|12
|60:71
|19
|14
Toronto
|25
|7
|1
|3
|14
|78:90
|19
|15
Columbus
|21
|4
|5
|0
|12
|54:68
|18
|16
Pittsburgh
|22
|3
|4
|2
|13
|67:80
|16
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Minnesota
|25
|16
|1
|5
|3
|90:56
|39
|2
Edmonton
|25
|14
|3
|3
|5
|97:72
|37
|3
Vegas
|25
|11
|3
|5
|6
|85:75
|33
|4
Dallas
|22
|8
|6
|2
|6
|64:56
|30
|5
Colorado
|23
|13
|0
|3
|7
|90:68
|29
|6
Nashville
|23
|9
|3
|5
|6
|71:69
|29
|7
Utah
|24
|10
|2
|3
|9
|80:81
|27
|8
St. Louis
|23
|11
|1
|2
|9
|77:73
|26
|9
Winnipeg
|24
|8
|3
|4
|9
|75:82
|26
|10
San Jose
|25
|4
|7
|2
|12
|69:89
|24
|11
Anaheim
|24
|10
|1
|1
|12
|87:92
|23
|12
Calgary
|24
|9
|1
|2
|12
|60:84
|22
|13
Seattle Kraken
|20
|7
|3
|1
|9
|67:71
|21
|14
Kings
|21
|4
|3
|2
|12
|58:70
|16
|15
Chicago
|23
|4
|3
|2
|14
|58:93
|16
|16
Vancouver
|25
|3
|3
|1
|18
|71:108
|13